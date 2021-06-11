«Мечта реализовалась»: Бузова выступила на сцене МХАТа

11 июня МХАТ имени Горького представит последнюю премьеру театрального сезона — постановку «Чудесный грузин» о молодом Иосифе Сталине. Действие пьесы Андрея Назарова происходит в Батуми. Одну из ролей в постановке исполнила певица и телеведущая Ольга Бузова. RT побывал на пресс-показе спектакля накануне премьеры.

В пятницу, 11 июня, во МХАТе имени Горького состоится последняя премьера театрального сезона — спектакль «Чудесный грузин» по пьесе Андрея Назарова. В центре сюжета — молодой Иосиф Сталин. Одна из ролей в постановке досталась певице и телеведущей Ольге Бузовой.

Творческий коллектив театра называет «Чудесного грузина» спектаклем-исследованием, попыткой разобраться, как никому не известный Иосиф Джугашвили стал одной из крупнейших фигур в мировой истории.

Действие начинается в 1924 году на XIII съезде РКП(б), по итогам которого Сталин сохранил пост генерального секретаря партии. Перед голосованием он волнуется. Сперва зритель оказывается в его спальне и наблюдает постельную сцену между Иосифом и его женой. Затем Сталин вспоминает свою юность, и зритель переносится в 1902 год, в город Батум — так тогда называлась столица Аджарии, куда Сосо Джугашвили был отправлен партией как революционер-подпольщик, чтобы поднимать рабочее движение и продвигать идеи марксизма.

Главную роль в постановке исполнил актёр Георгий Иобадзе.

«Мне интересно играть душу персонажа — Сталина. А я люблю (и Рената меня поняла) через пластику выразить душу героя, а не показывать акцент», — рассказал Георгий. В спектакле он часто переходит на грузинский язык.

«Чудесным грузином» молодого Сталина называл Владимир Ленин. Режиссёр спектакля Рената Сотириади создала на сцене два образа Ленина: один — ещё довольно молодой и энергичный, со своей женой-соратницей Надеждой Крупской, записывающей за ним каждое слово и таскающей чемодан, второй — говорящий памятник, который даёт понять, что его идеи живут и после его смерти.

Долгие годы о молодости Сталина не рассказывали широкой публике. По словам художественного руководителя театра Эдуарда Боякова, для работы над пьесой были подняты архивы, которые прежде скрывали под грифом «секретно».

«В этой пьесе всё очень глубоко, очень честно и очень по-настоящему. Во-первых, огромная историческая база. Я хочу, чтобы вы мне поверили: это крупнейшее исследование исторического характера. Все факты, которые в нём есть, они абсолютно честные. Это история. Оценок, как вы могли заметить, здесь тоже нет», — утверждает Бояков.

Сцена из спектакля «Чудесный грузин». Ломджария - заслуженный артист РФ Максим Дахненко, Сталин - Георгий Иобадзе.

© Фото Наталии Губернаторовой. Предоставлено пресс-службой МХАТ им. М. Горького.

Побывавший на пресс-показе кинокритик доктор искусствоведения Кирилл Разлогов оценил постановку следующим образом: «Правда в искусстве вообще вещь относительная. Убедительность есть. Прежде всего, в цитатах. Та доля правды, которую хотели показать, её показали. Другой кто-то покажет по-другому. Правда у каждого своя, а истина одна. И где эта одна истина — никто не знает».

Режиссёр Рената Сотириади и художник Ирина Титоренко воплотили в жизнь много оригинальных сценических решений: гостеприимные грузинские застолья под живую музыку, грузинское многоголосье, лезгинку, барабаны, дудук и пандури. Богатство главы портового криминала Батума подчёркивает дрессированная обезьянка в платье. В один из переломных моментов повествования из-за декораций появляется рок-группа с барабанной установкой и электрогитарами. Зрителям предлагается интерактив: именно зал должен проголосовать и решить, будет Сталин генеральным секретарём компартии или нет.

Широкий общественный резонанс вызвало приглашение Ольги Бузовой на роль певицы кабаре Беллы Шанталь. Идея позвать телеведущую принадлежала художественному руководителю театра, но его решение поддержали не все. Бузова же отметила, что не углублялась в происходящее в инфопространстве.

«Я полностью погрузилась в процесс постановки, в процесс создания своего образа и своей роли, поэтому у меня просто нет времени читать эту критику», — заявила она.

Тем не менее Бузова заверила, что готова к конструктивной критике.

«После нашего общения я буду слушать Эдуарда, ловить каждое его слово. Спрошу у своих партнёров, как нам, комфортно — не комфортно, где убавить — где добавить. Послушаю Ренату, нашего потрясающего режиссёра. Вот их критику я готова услышать. Ну и, конечно, зрителей. Если что-то не понравилось, расскажите, мы все замечания учтём. Уж я-то точно. А оскорбления, негатив и хейт — это ко мне не имеет никакого отношения», — сказала Бузова после пресс-показа.

Сцена из спектакля «Чудесный грузин».

© Фото Наталии Губернаторовой, пресс-служба МХАТ им. М. Горького

Артистка назвала «Чудесного грузина» «главной премьерой года» и объяснила, почему считает спектакль главным событием в своей жизни.

«В 16 лет я мечтала поступать в театральный. Но мама мне не разрешила. И вот сегодня на ваших глазах моя мечта, мечта 16-летней девочки, которая послушалась маму и закончила СпбГУ с красным дипломом, реализовалась», — подчеркнула Бузова.

Она также рассказала, что ей досталась «очень-очень важная» роль.

«В конце спектакля выясняется, что именно Белла предупредила товарища Сосо. Ключевая фигура, которая на самом деле очень большая. Для хорошего актёра маленьких и плохих ролей не бывает», — пояснила артистка.

Киновед Кирилл Разлогов отметил, что за счёт участия Ольги Бузовой в спектакле «театр добился внимания».

«Прессы значительно больше, чем на других пресс-показах. С чем Боякова можно поздравить независимо от того, как ты относишься к Сталину, к спектаклю, к Бузовой и так далее», — добавил Разлогов.

По мнению киноведа, в том, что на роль Шанталь приглашена именно Бузова, есть определённый сарказм.

«Она сама себя пародирует. Сам «Дом-2» есть объект сарказма в известной мере. И взята она на эту роль как носитель этого сарказма. Я думаю, что она это осознаёт. Она женщина, наверное, неглупая, иначе бы она не сделала такую карьеру», — заключил киновед.

Премьерные показы «Чудесного грузина» во МХАТе имени Горького пройдут 11 и 12 июня. Билетов на спектакль в свободной продаже уже нет, однако их можно приобрести у перекупщиков. Так, два билета в бельэтаж обойдутся зрителям в 150 тыс. рублей.