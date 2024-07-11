Москва отреагировала на заявление Кира Стармера о том, что он фактически даёт украинской армии карт-бланш на использование оружия, которое поставляет Киеву его страна. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал рассуждения нового британского премьер-министра «абсолютно безответственным шагом» и подчеркнул, что российские власти будут принимать соответствующие меры, сообщает Daily Mail.

Москва сделала предупреждение новому правительству Соединённого Королевства. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что последует ответная реакция, если Лондон позволит Украине нанести удар по России британским оружием, пишет Daily Mail.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер, который сейчас находится на саммите НАТО в Вашингтоне, заявил журналистам, что решения об использовании ракет дальнего действия Storm Shadow должны принимать сами ВСУ. Таким образом он дал понять, что Киев теперь может использовать это оружие для нанесения ударов по объектам на российской территории, поясняет издание.

Песков предупредил, что подобное решение со стороны Стармера является «абсолютно безответственным шагом в сторону нагнетания напряжённости». Он добавил, что Москва будет фиксировать подобные заявления и принимать соответствующие меры.

Эта «тонко завуалированная угроза» со стороны пресс-секретаря Владимира Путина прозвучала после того, как британские власти пообещали завершить обзор стратегической обороны менее чем за год. Кабмин Стармера стремится разобраться с этим вопросом на фоне опасений бывших военных руководителей о том, что королевство не готово к новому конфликту, подчёркивает Daily Mail.