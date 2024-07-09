Telegraph: Украина — не проблема США, заявил советник Трампа

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AP: визит Моди в Россию нацелен на сохранение тесных связей с Москвой Associated Press
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«Булгаргаз» через суд требует от «Газпрома» компенсацию в размере €400 млн
Болгарский «Булгаргаз» через суд требует от «Газпрома» компенсацию в размере €400 млн, сообщает РИА Новости со ссылкой на Болгарское национальное телевидение (БНТ).
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МИД Индии: Моди и Путин обсудили развитие производства в оборонной сфере
Российский президент Владимир Путин и индийский премьер Нарендра Моди в ходе переговоров в Москве обсудили развитие совместного производства в сфере обороны.
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Синнер по медицинским причинам остановил матч с Медведевым в 1/4 финала Уимблдона
Итальянский теннисист Янник Синнер попросил медицинский тайм-аут в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Великобритании — 2024 с россиянином Даниилом Медведевым.
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Лихачёв: «Росатом» ценит позицию МАГАТЭ по ЗАЭС
Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв заявил, что госкорпорация видит поддержку со стороны Международного агентства по атомной энергии в стабильной работе и смене экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС.
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Винисиус извинился за выступление Бразилии на Кубке Америки
Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор извинился перед болельщиками за выступление команды на Кубке Америки — 2024.
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МИД: Россия при необходимости отреагирует на сближение Японии с НАТО
Россия готова при необходимости отреагировать военно-техническими мерами на шаги японского правительства по сближению с НАТО.
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В метро Москвы появится сервис аренды зонтов с 10 июля
В Московском метрополитене с 10 июля появится сервис аренды зонтов «ЗонтБери».
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Кафельников: новость про операцию Джоковича могла быть тактикой перед Уимблдоном
Олимпийский чемпион Евгений Кафельников прокомментировал выход серба Новака Джоковича в четвертьфинал Открытого чемпионата Великобритании — 2024.
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МИД Индии: в ходе визита Моди в Россию было подписано девять документов
Россия и Индия во время визита премьер-министра Нарендры Моди в Москву подписали совместные заявления и девять документов.
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Росфинмониторинг внёс иноагента Яну Троянову в перечень террористов
Росфинмониторинг внёс иностранного агента Яну Троянову* в перечень террористов и экстремистов.
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Песков: Запад не желает слышать Россию
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил, что России сложно «достучаться до западного мира», который ничего не хочет слышать.
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Песков: попадание антиракеты ВСУ в больницу в Киеве — очередной «пиар на крови»
Попадание антиракеты ВСУ в детскую больницу в Киеве — это очередной «пиар на крови», эту трагедию теперь используют для создания фона, который будет сопровождать участие Владимира Зеленского в саммите НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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На Суперкубок России «Зенит» — «Краснодар» продано более 40 000 билетов
Российский футбольный союз (РФС) реализовал более 40 тыс. билетов на матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Краснодаром».
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МВД: 140 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы отправлены в тюрьмы
В настоящее время 140 человек, принимавших участие в беспорядках в аэропорту Махачкалы, находятся в тюрьмах.
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В Кремле пока не ознакомились с письмом Орбана западным лидерам
В Кремле пока не ознакомились с письмом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которое он направил западным лидерам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Лавров заявил, что у Индии и России много планов по сотрудничеству
Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о планах сотрудничества Москвы и Нью-Дели по итогам переговоров.
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Орешкин: Россия и Индия намерены достичь товарооборота в $100 млрд к 2030 году
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди поставили цель достичь к 2030 году товарооборота между двумя странами в размере $100 млрд.
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«Военная хроника»: аэродром ВСУ Миргород снова накрыли ракетным ударом
Украинский аэродром Миргород в Полтавской области «снова накрыли ракетным ударом», сообщает «Военная хроника».
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В ВФЛА сообщили о том, что Чермошанскому вставили сустав
Пресс‑атташе Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Алла Глущенко сообщила, что Артём Чермошанский перенёс операцию в Чебоксарах.
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Орешкин: Россия и Индия будут взаимодействовать в авиастроении
Заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин заявил, что Россия и Индия будут взаимодействовать в авиастроении.
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Лавров: Моди подтвердил участие в саммите БРИКС в Казани
Премьер-министр Индии Нарендра Моди принял приглашение президента России Владимира Путина приехать на саммит БРИКС в Казани.
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Орешкин объяснил рост поставок лекарств из Индии в Россию
Заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин объяснил рост поставок лекарств из Индии в Россию.
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Сборная России по пляжному футболу сыграет два матча с командой Белоруссии
Сборная России по пляжному футболу сыграет две товарищеские игры с национальной командой Белоруссии.
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Ловчев считает, что Мбаппе забьёт гол в полуфинале Евро с Испанией
Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев оценил перспективы нападающего Франции Килиана Мбаппе в полуфинале с Испанией на чемпионате Европы.
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США призывают Моди высказаться в защиту Украины во время его визита в Россию
США обеспокоены визитом премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву и хотели бы, чтобы индийский политик чётко высказался в России о «суверенитете Украины», заявил представитель американского Госдепартамента Мэттью Миллер.
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Путин и Моди обсудили использование платёжных систем России и Индии
Заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин заявил, что российский лидер Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили использование платёжных систем России и Индии.
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Рианчо о матче Испания — Франция: сила против качества и техники
Бывший главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился ожиданиями от полуфинального матча между сборными Испании и Франции на чемпионате Европы — 2024 в Германии.
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Экс-советник президента России возглавил Государственный музей Льва Толстого
Экс-советник российского лидера по вопросам культуры Владимир Толстой стал генеральным директором Государственного музея Льва Толстого.
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В Татарстане появится Координационный совет по патриотическому воспитанию
Указ о создании Координационного совета по патриотическому воспитанию граждан в Татарстане подписал глава республики Рустам Минниханов.
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В День семьи, любви и верности в Москве зарегистрировали более 400 браков
В Москве в День семьи, любви и верности, 8 июля, поженились более 400 пар, заявила заммэра Анастасия Ракова.
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В Татарстане отремонтируют здание мужской гимназии 1914 года
В городе Тетюши (Татарстан) отремонтируют здание мужской гимназии 1914 года постройки.
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В программу реновации на юге Москвы включили 378 домов
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в программу реновации на юге столицы включили 378 домов.
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Ортопед Бацаленко рассказал о причинах сколиоза у детей
Врач-травматолог, ортопед АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Николай Бацаленко назвал причины возникновения сколиоза у детей.
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Психиатр Филинова рассказала, как жара влияет на настроение
Психиатр, психотерапевт, детский психиатр центра ментального здоровья «Эмпатия» в Реутове Варвара Филинова объяснила, как жара влияет на настроение, сон и память.
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Невролог Москвичёва рассказала, как рассчитать норму калорий при похудении
Врач-невролог, врач высшей категории, доцент кафедры хирургических болезней университета «Синергия» Александра Москвичёва объяснила, как рассчитать норму калорий при похудении.
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В Подмосковье компенсацию за аренду жилья получили 12 тысяч врачей
В Московской области 12 тыс. врачей получили компенсацию за аренду жилья.
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Кабаева опровергла информацию, что лоббирует отказ россиян от участия в Олимпиаде-2024
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева выступила с заявлением по поводу возможного участия российских спортсменов на Играх-2024 в Париже (Франция).
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В ЯНАО рассказали о специальностях с наибольшим приростом в зарплатах
В Ямало-Ненецком автономном округе рассказали о специальностях с наибольшим приростом в зарплатах с начала года.
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Депутат предложил признать Пугачёву иноагентом и лишить её имущества в России
Депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлёв предложил признать певицу Аллу Пугачёву иностранным агентом, а также лишить её всего имущества в Российской Федерации за дискредитацию российских вооружённых сил и «работу на западную пропаганду».
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Средства ПВО сбили украинский БПЛА над Белгородской областью
Силы ПВО армии России сбили очередной беспилотник ВСУ над Белгородской областью.
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В Пензенской области график расселения аварийного жилья выполнен на 101%
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко рассказал, что с начала текущего года план по переселению граждан из аварийного жилья в регионе выполнен на 101%.
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В Ижевске 13 семьям вручили медали за долгий брак
В Ижевске (Удмуртия) в День семьи, любви и верности, 8 июля, наградили 13 семей за долгий брак.
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Минэнерго: почти 600 тысяч человек на юге России находятся без электричества
В Министерстве энергетики России заявили, что почти 600 тыс. человек в четырёх южных российских регионах находятся без электричества.
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В Москве более 550 занятий пройдёт в рамках фестиваля «Вкусы России — 2024»
Для посетителей гастрономического фестиваля «Вкусы России — 2024», проходящего на ВДНХ до 14 июля, проведут более 550 кулинарных, ремесленных и творческих мастер-классов и шоу.
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В некоторых районах Челябинской области уровень воды в водоёмах вырос на метр
В Гидрометцентре Челябинской области сообщили, что уровень воды в реках и озёрах горнозаводской зоны повысился на один метр из-за циклона.
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Эксперт ЦБ Овчинникова назвала стратегии погашения кредитов с премии
Эксперт ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Алевтина Овчинникова дала совет, как распределить премию при наличии нескольких кредитов.
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HR-директор Пак: представители рабочих профессий востребованы в России
HR-директор компании NC Logistic Ирина Пак рассказала, что в связи с подъёмом производства в промышленном секторе страны не хватает рабочих специалистов.
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Ямаль оставил загадочное послание сборной Франции перед полуфиналом Евро
Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль обратился к команде Франции в преддверии полуфинального матча чемпионата Европы — 2024 в Германии.
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Россия и Индия изучают возможность расширения сотрудничества в газовой сфере
Российский вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия и Индия изучают возможность увеличения поставок газа.
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Песков: Моди не претендует на роль посредника по Украине
Премьер-министр Индии не претендует на роль посредника в переговорном процессе по урегулированию конфликта на Украине.