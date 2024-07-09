Daily Telegraph Оригинал

Telegraph: Украина — не проблема США, заявил советник Трампа

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Высокопоставленный сторонник Трампа заявил британской газете The Telegraph, что Европе следует самой заниматься Украиной, а не клянчить деньги у США. Военный стратег Элбридж Колби вёл переговоры с британскими лейбористами по поводу возможного сотрудничества с будущей администрацией Трампа. Он заверил издание, что новое правительство Великобритании проявило готовность по сокращению американского участия на Украине.
Telegraph: Украина — не проблема США, заявил советник Трампа
AP
Элбридж Колби, высокопоставленный сторонник Трампа, заявил британской газете The Telegraph, что Великобритании не стоит ожидать существенной поддержки Соединённых Штатов в вопросе Украины. По его словам, Украина — это проблема Европы, поэтому именно ей и стоит нести «главную ответственность». 
 
Колби также посоветовал Соединённому Королевству следовать подходу «Британия прежде всего» в вопросах обороны и безопасности и не обращаться к Вашингтону за помощью. Он подчеркнул, что для США большую опасность несут угрозы со стороны Китая. А там британские военные «очень мало что могут реально сделать», чтобы помочь. 
 
Ожидается, что в случае победы Трампа в ноябре именно Колби, который является военным стратегом, может занять какой-то заметный пост, связанный с безопасностью, пишет издание. Его заявления совпали с открытием юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне, на котором союзники планируют обсудить поддержку Украины. 
 
На саммите впервые будет присутствовать новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Издание напоминает, что у него запланирована личная встреча с Джо Байденом в Белом доме. 
 
Байден регулярно предоставлял военную помощь Киеву, однако велика вероятность, что он потеряет свой пост после президентских выборах в ноябре. В случае возвращения Дональда Трампа в Белый дом картина может кардинально измениться. Бывший президент обещал сократить поддержку Украины и прекратить войну «за один день» путём переговоров с Россией. 
 
Как напоминает Telegraph, Элбридж Колби служил в Пентагоне при Трампе. Он был одним из тех, кто вёл переговоры с британскими лейбористами, чтобы обсудить как две страны будут продолжать сотрудничество в случае возвращения Дональда Трампа. 
 
«Самым важным вопросом в повестке дня европейских государств должен быть вопрос о том, берёте ли вы на себя основную ответственность за обычную оборону НАТО в Европе?», — сказал он. «Вы, ребята, должны лучше заботиться о своей собственной ситуации, потому что мы должны сосредоточиться на Китае». 
 
Колби уверен, что Британии пора отказаться от «уклона» в сторону Индо-Тихоокеанского региона. Вместо этого Лондон должен сосредоточиться на европейской безопасности. «Очевидно, что Британия расположена в Европе, поэтому её интересы в больше степени сосредоточены там, и именно здесь существует пробел в общем военном потенциале, возглавляемом Америкой», — добавил он. 
 
Что касается украинского вопроса, Колби сообщил изданию, что пришедшие к власти лейбористы показали большую готовность принять план Трампа по сокращению американского участия на Украине, чем правительство бывшего премьера Риши Сунака. 
 
Бывший министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в апреле посетил Вашингтон, чтобы умолять об увеличении военной помощи для Киева, чем вызвал шквал критики со стороны республиканцев. 
 
«Я уверен, что лейбористы будут выступать в защиту Украины, но дух, который они излучают, свидетельствует о большем понимании более сдержанного взгляда на американскую мощь и американское вмешательство», — приводит издание слова Колби. 
«Это понимание того, где находится американский народ, в отличие от того, что я слышал от Дэвида Кэмерона и так далее, что было больше похоже на политические разглагольствования». 
 
Telegraph отмечает, что другие страны НАТО не уверены в своей способности восполнить пробел в военной поддержке Киева, если Трамп всё-таки перекроет поток американской помощи. На сегодняшний день именно Вашингтон является крупнейшим спонсором оборонных возможностей Украины. 
 
С начала СВО в 2022 году Соединённые Штаты потратили на неё около 62,5 млрд фунтов стерлингов, в то время как все европейские страны вместе взятые — 86,2 млрд фунтов стерлингов. 
 
На этом фоне, уверяет Колби, американцы просто устали слышать упрёки и требования британских политиков по поводу помощи Киеву. В том числе речь идёт и о недавнем законопроекте о «дополнительном» финансировании. 
 
«Я бы предпочёл, чтобы Соединённые Штаты имели дело с практичной, трезвомыслящей, реалистичной, серьёзной, ориентированной на Европу Великобританией с точки зрения обороны, чем с той, которая вмешивается в дополнительные дебаты, подталкивая нас к предоставлению ракет Storm Shadow, а затем выделяет только три миллиарда фунтов стерлингов в год», — заявил Колби. «По сути, это выписка чеков, которые американский народ должен обналичивать». 
 
Нынешний премьер-министр Великобритании Кир Стармер ранее выразил надежду на победу Джо Байдена на грядущих выборах в США, однако заявил, что готов работать с любой администрацией, включая администрацию Трампа. 
 
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