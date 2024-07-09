Telegraph: Украина — не проблема США, заявил советник Трампа

Высокопоставленный сторонник Трампа заявил британской газете The Telegraph, что Европе следует самой заниматься Украиной, а не клянчить деньги у США. Военный стратег Элбридж Колби вёл переговоры с британскими лейбористами по поводу возможного сотрудничества с будущей администрацией Трампа. Он заверил издание, что новое правительство Великобритании проявило готовность по сокращению американского участия на Украине.

Элбридж Колби, высокопоставленный сторонник Трампа, заявил британской газете The Telegraph, что Великобритании не стоит ожидать существенной поддержки Соединённых Штатов в вопросе Украины. По его словам, Украина — это проблема Европы, поэтому именно ей и стоит нести «главную ответственность».

Колби также посоветовал Соединённому Королевству следовать подходу «Британия прежде всего» в вопросах обороны и безопасности и не обращаться к Вашингтону за помощью. Он подчеркнул, что для США большую опасность несут угрозы со стороны Китая. А там британские военные «очень мало что могут реально сделать», чтобы помочь.

Ожидается, что в случае победы Трампа в ноябре именно Колби, который является военным стратегом, может занять какой-то заметный пост, связанный с безопасностью, пишет издание. Его заявления совпали с открытием юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне, на котором союзники планируют обсудить поддержку Украины.

На саммите впервые будет присутствовать новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Издание напоминает, что у него запланирована личная встреча с Джо Байденом в Белом доме.

Байден регулярно предоставлял военную помощь Киеву, однако велика вероятность, что он потеряет свой пост после президентских выборах в ноябре. В случае возвращения Дональда Трампа в Белый дом картина может кардинально измениться. Бывший президент обещал сократить поддержку Украины и прекратить войну «за один день» путём переговоров с Россией.

Как напоминает Telegraph, Элбридж Колби служил в Пентагоне при Трампе. Он был одним из тех, кто вёл переговоры с британскими лейбористами, чтобы обсудить как две страны будут продолжать сотрудничество в случае возвращения Дональда Трампа.

«Самым важным вопросом в повестке дня европейских государств должен быть вопрос о том, берёте ли вы на себя основную ответственность за обычную оборону НАТО в Европе?», — сказал он. «Вы, ребята, должны лучше заботиться о своей собственной ситуации, потому что мы должны сосредоточиться на Китае».

Колби уверен, что Британии пора отказаться от «уклона» в сторону Индо-Тихоокеанского региона. Вместо этого Лондон должен сосредоточиться на европейской безопасности. «Очевидно, что Британия расположена в Европе, поэтому её интересы в больше степени сосредоточены там, и именно здесь существует пробел в общем военном потенциале, возглавляемом Америкой», — добавил он.

Что касается украинского вопроса, Колби сообщил изданию, что пришедшие к власти лейбористы показали большую готовность принять план Трампа по сокращению американского участия на Украине, чем правительство бывшего премьера Риши Сунака.

Бывший министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в апреле посетил Вашингтон, чтобы умолять об увеличении военной помощи для Киева, чем вызвал шквал критики со стороны республиканцев.

«Я уверен, что лейбористы будут выступать в защиту Украины, но дух, который они излучают, свидетельствует о большем понимании более сдержанного взгляда на американскую мощь и американское вмешательство», — приводит издание слова Колби.

«Это понимание того, где находится американский народ, в отличие от того, что я слышал от Дэвида Кэмерона и так далее, что было больше похоже на политические разглагольствования».

Telegraph отмечает, что другие страны НАТО не уверены в своей способности восполнить пробел в военной поддержке Киева, если Трамп всё-таки перекроет поток американской помощи. На сегодняшний день именно Вашингтон является крупнейшим спонсором оборонных возможностей Украины.

С начала СВО в 2022 году Соединённые Штаты потратили на неё около 62,5 млрд фунтов стерлингов, в то время как все европейские страны вместе взятые — 86,2 млрд фунтов стерлингов.

На этом фоне, уверяет Колби, американцы просто устали слышать упрёки и требования британских политиков по поводу помощи Киеву. В том числе речь идёт и о недавнем законопроекте о «дополнительном» финансировании.

«Я бы предпочёл, чтобы Соединённые Штаты имели дело с практичной, трезвомыслящей, реалистичной, серьёзной, ориентированной на Европу Великобританией с точки зрения обороны, чем с той, которая вмешивается в дополнительные дебаты, подталкивая нас к предоставлению ракет Storm Shadow, а затем выделяет только три миллиарда фунтов стерлингов в год», — заявил Колби. «По сути, это выписка чеков, которые американский народ должен обналичивать».

Нынешний премьер-министр Великобритании Кир Стармер ранее выразил надежду на победу Джо Байдена на грядущих выборах в США, однако заявил, что готов работать с любой администрацией, включая администрацию Трампа.