Украина больше не является выигрышной темой ни для демократов, ни для республиканцев, заявил в интервью Dialogue Works экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Он пояснил, что поддержка киевского режима тает по мере того, как всё больше правды о нём становится известно: это кучка нацистов, которые прославляют Гитлера, которые живут в стране, где никакой демократии нет, а у власти — кучка бандитов.

НИМА АЛХОРШИД, автор YouTube-канала Dialogue Works: Насколько Украина важна для Демократической партии США?

ЛАРРИ ДЖОНСОН, экс-аналитик ЦРУ: Вообще не важна. Она нужна разве что для того, чтобы делать на ней деньги, добавляя себе к пенсионному счету, или обеспечивать достаточные поступления оборонным корпорациям, чтобы те продолжали отстегивать деньги членам Конгресса, причём как демократам, так и республиканцам. Но Украина — уже не выигрышная тема.

Сразу после начала военного конфликта люди прикрепляли на лацканы значки, вывешивали у дома флаги, ходили с плакатами «Мы поддерживаем Украину». Больше мы ничего подобного не видим, потому что просачивается информация и приходит понимание, что там кучка нацистов, которые носят свастику, читают «Майн кампф», распевают песни о дядюшке Адольфе. Кроме того, там и не демократия: оппозиционные политические партии под запретом, журналистов и священников сажают за решётку, идут нападки на христианство.

Там [у власти на Украине] бандиты. И информация об этом стала распространяться. Так что принципиального вопроса демократы из этого делать не станут — из расчёта, что скоро это будет неважно. Если бы Украина могла, как Дороти из «Волшебника страны Оз», надеть красные туфельки, три раза постучать каблучками и загадать желание, чтобы она смогла победить Россию, чтобы Россия оказалась обессиленной и парализованной, — если бы Украина могла такое провернуть, это, может, в каком-то смысле и помогло бы демократам.

«Ещё одна великая победа! Одолели Путина!» Но Путин танцует на их могиле. Над Байденом смеются. По всему миру появляются потешные мемы, которые высмеивают его по-разному: то Байден наделал в штаны, то засыпает на сцене. За рубежом никто не знает, с кем иметь дело. Так что для американских политиков Украина — это тупик.



Дата публикации 07 июля 2024 года.