Бандиты у власти и никакой демократии: экс-аналитик ЦРУ объяснил, почему Украина больше не интересует политиков в США
Дата публикации 07 июля 2024 года.
Московские проекты стали лауреатами национальной премии в области ИТ-технологий «Приоритет: цифра — 2024», заявила заммэра Наталья Сергунина.
В столице отреставрируют здание типографии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 1952 года постройки, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф прокомментировал информацию о том, что Континентальная хоккейная лига (КХЛ) станет независимой от федерации.
В Москве определили инвестора для реорганизации части бывшей промзоны «Карачарово». Редевелопмент двух участков сможет провести ООО СЗ «А Плейс Девелопмент», входящее в Level Group, заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
В столице начался приём заявок на участие в гастрономическом конкурсе, который организован в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва-2030».
Россия постепенно адаптирует средства радиоэлектронной борьбы для перехвата снарядов с GPS-наведением.
Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов рассказал, как поправки к закону «О физической культуре и спорте» повлияют на дальнейшую спортивную жизнь лиги.
Москва выделила землю под масштабный инвестиционный проект (МаИП), заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал телеведущую Татьяну Лазареву*, обвиняемую в оправдании терроризма.
Конка с лошадьми пройдёт первой в колонне исторических трамваев на параде ретротранспорта в центре Москвы, заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал Открытого чемпионата Великобритании — 2024 на отказе австралийца Алекса де Минора.
Более 50 тыс. человек посетили с начала лета бассейны, открывшиеся на площадках «Московских сезонов» и в парках столицы.
Начальника оперативного управления ГУФСИН по Ростовской области Александра Богму уволили после служебной проверки. Об этом сообщил источник RT в силовых структурах.
Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев опубликовал видео с пленными солдатами ВСУ.
Число девятиклассников, желающих поступить в колледжи столицы, выросло в 1,4 раза в 2024 году, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В Москве запустили медиаплатформу «Город обсуждает стандарты культурного досуга», заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о более чем 5 млн человек, посетивших пространство столицы на Международной выставке-форуме «Россия».
Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал ситуацию вокруг нападающего Александра Соболева.
В Приднестровье до 10 сентября включительно продлили «жёлтый» уровень террористической опасности.
В Москве сделают пешеходными ряд улиц в связи с гастрономической, спортивной и развлекательной программой фестиваля «Ешь. Гуляй. Дыши» 13—14 июля.
Военный эксперт Александр Бартош прокомментировал сообщение ФСБ России о том, что силовики предотвратили попытку подрыва на тяжёлом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске.
В Москве одобрили строительство шести объектов общественно-деловой и социальной инфраструктуры по программе стимулирования создания мест приложения труда.
Российский фигурист Александр Галлямов заявил, что восхищается олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой.
Истребитель МиГ-31 России сопроводил самолёт базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии над акваторией Баренцева моря, нарушение границы не допущено.
Московский физико-технический институт (МФТИ) и Городское агентство управления инвестициями заключили соглашение о сотрудничестве в области научно-инновационной и исследовательской деятельности. Это произошло в рамках выставки «Иннопром-2024».
Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев оценил игру сборной Англии на чемпионате Европы — 2024 в Германии.
В посольстве России в Нидерландах состоится четвёртый этап международного музыкального проекта «Выдающиеся российские исполнители в посольствах и культурных представительствах за рубежом». Он пройдёт 29 июля.
Минобороны России сообщило, что в зоне СВО уничтожены радиолокационная станция обнаружения воздушных целей AN/MPQ-46 и три пусковые установки зенитного ракетного комплекса Improved HAWK производства США, а также склады хранения безэкипажных катеров ВСУ.
Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Никита Стасишин и заместитель директора Фонда Росконгресс Григорий Великих провели совещание с основными партнёрами международной дискуссионной платформы Урбан Хаб по вопросам совместной организации и проведения мероприятия в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон об обязанности сенаторов и депутатов Госдумы согласовывать выезд за границу.
Военные следователи СК России организовали российским военнослужащим в зоне СВО встречу с народной артисткой РФ Светланой Дружининой. Об этом сообщает ведомство.
Инаугурация нового президента Ирана Масуда Пезешкиана состоится 30 июля.
Нападающий сборной Испании Альваро Мората рассказал о последствиях травмы, полученной во время празднования выхода команды в финал чемпионата Европы — 2024 в Германии.
Приволжская транспортная прокуратура опубликовала видео с места крушения самолёта в Камско-Устьинском районе Татарстана.
Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер принял решение больше не выступать за национальную команду Германии.
В рамках пенитенциарной пробации была оказана помощь более 35 тыс. осуждённых в их подготовке к освобождению. Об этом сообщил министр юстиции России Константин Чуйченко.
Кирилл Кулаков, президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков», профессор НИУ МГСУ, подчеркнул в беседе с RT, что программа «Семейная ипотека» в обновлённом варианте приобрела более выраженный социальный характер.
Совет Федерации одобрил закон об индексации на 5,1% с 1 октября текущего года военных пенсий.
Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев оценил игру нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе в полуфинале чемпионата Европы — 2024 с Испанией.
В США заявили, что никто не верит в возвращение Украиной Крыма и других потерянных территорий.
Атташе Генерального консульства России в Осаке Маргарита Аккуратнова рассказала в беседе с RT подробности ареста россиянина в Японии по подозрению в поставке гидроциклов в обход антироссийских санкций.
Защитник сборной Испании Дани Вивиан назвал позором свист болельщиков в адрес Марка Кукурельи во время полуфинального матча чемпионата Европы с командой Франции.
Ректор Балтийского федерального университета (БФУ) Александр Фёдоров арестован до 8 сентября.
В пресс-службе Wildberries заявили, что, по предварительным данным, смерть сотрудника склада в Алексине Тульской области, наступила по причине болезни из-за оторвавшегося тромба. В компании отметили, что окажут помощь семье умершего.
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о переходе вратаря Матвея Сафонова в «Пари Сен-Жермен».
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, четыре ракеты ATACMS, 55 беспилотников.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что один человек погиб, семеро получили ранения из-за обстрела украинскими войсками Шебекина.
В США, где уже несколько дней стоит аномальная жара, фиксируются новые температурные рекорды.
Мосгорсуд отклонил жалобу на домашний арест предпринимателя Евгения Новицкого. Он обвиняется в особо крупном мошенничестве.
Российские военные освободили большую часть села Урожайное на Времевском направлении, заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.