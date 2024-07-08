Главная цель Запада в украинском конфликте — измотать и ослабить Россию, чтобы, в свою очередь, она перестала быть привлекательным партнёром от Китая и он отказался от сотрудничества с ней, заявил в интервью Dialogue Works отставной полковник швейцарской разведки Жак Бо. По словам эксперта, эта стратегия была давно изложена американской корпорацией RAND, и она никогда не ставила основной целью поддержку Украины.

ЖАК БО, ветеран швейцарской разведки: Проблема в том, что мы рассматриваем этот конфликт под неверным углом. Помощь Украине никогда не была основной целью. Никогда. Главным тут всегда было навредить России. Посредством Украины. Я уже упоминал у вас на канале нашумевший доклад корпорации RAND от апреля 2019 года, в котором обрисовывается стратегия по «изматыванию» России, то есть, по её ослаблению с намерением сделать страну непривлекательным партнёром для Китая. Ведь, в конечном итоге, основная цель — Китай.



И чтобы Россия не превратилась в сильного союзника Китая, её хотели ослабить. Этому бы обрадовались многие европейские страны, особенно, по историческим причинам, страны Балтии, Польша и так далее.

Так вот, в этом докладе обрисована стратегия по изматыванию России и упоминается возможность использовать — или злонамеренно использовать — с этой целью Украину. Но при этом даже в самом документе говорилось, что для Украины это опасная затея, поскольку согласно прогнозам составителей доклада, попытки решить российский вопрос посредством Украины могут привести если не к разрушению страны, то как минимум к потере части территорий и большим человеческим жертвам. Украина будет вынуждена вести переговоры с невыгодных позиций.



Так что всё, что мы наблюдаем сейчас, на самом деле, уже было изложено в том докладе корпорации RAND. А значит, мы знали, что злонамеренно использовали Украину. То есть, как я и сказал, здесь всё сводится не к помощи стране, а к попыткам навредить России. Что мы и наблюдаем.



Дата публикации 06 июля 2024 года.