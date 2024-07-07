NYT: Белый дом боится навредить себе собственными санкциями против «теневого флота Москвы»

В правительстве Байдена разворачиваются споры о том, как поступать с танкерами, которые помогают России торговать нефтью, несмотря на западные ограничения. Несмотря на давление Минфина, экономисты Белого дома избегают ужесточения санкций, поскольку опасаются, что эта мера приведёт к подорожанию бензина в США и нанесёт ущерб предвыборной кампании Байдена, передаёт New York Times.

В Министерстве финансов США предложили принять новые действия против «теневого флота» танкеров, которые помогают России экспортировать нефть в обход западных санкций. Но усилия чиновников застопорились из-за опасений Белого дома, что это приведёт к негативным экономическим последствиям в преддверии ноябрьских выборов, пишет The New York Times.

В 2022 году Вашингтон и его союзники ввели ценовой потолок на чёрное золото Москвы в размере $60 за баррель. Эта мера должна была сократить прибыль России, не закрывая её нефти доступа на мировой рынок. Но стране в значительной степени удалось обойти эти ограничения, отмечается в статье.

Поэтому представители Минфина хотят «вывести российские танкеры из строя» с помощью дополнительных санкций. Но экономические советники в Белом доме опасаются, что это приведёт к росту цен на нефть и бензин в США, что может нанести ущерб предвыборной кампании Байдена, поясняет издание.

Эти споры отражают напряжённость, которая всегда лежала в основе «новаторских» усилий администрации по ограничению продажи российской нефти. Они также являются редким публичным примером внутренних разногласий администрации относительно инфляции и Украины, подчёркивает The New York Times.