NYT: Белый дом боится навредить себе собственными санкциями против «теневого флота Москвы»

05:14
Экипаж Т-72Б3 уничтожил на правом берегу Днепра наблюдательный пункт ВСУ
Экипаж танка Т-72Б3 группировки войск «Днепр» уничтожил наблюдательный пункт украинской армии на правом берегу Днепра Херсонской области.
05:06
В МАК выразили обеспокоенность низким техническим состоянием частных воздушных судов
Председатель Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Олег Сторчевой в интервью ТАСС высказал обеспокоенность слабым контролем владельцев за техническим состоянием частных воздушных судов в России.
05:03
Подполье: сотрудники военкоматов на Украине ловят мужчин на машинах скорой помощи
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что сотрудники территориальных центров комплектования Украины отлавливают мужчин призывного возраста, передвигаясь на автомобилях скорой помощи.
05:00
Врач Кондратенко: аллергию может вызвать корм для аквариумных рыбок
Профессор Ирина Кондратенко, доктор медицинских наук, врач — аллерголог-иммунолог Российской детской клинической больницы Минздрава России, рассказала в беседе с RT о проявлениях аллергии на домашних питомцев и о том, как с ней бороться.
04:46
Польша подняла в воздух самолёты из-за «активности дальней авиации России»
Польша вместе с союзниками подняла в воздух самолёты в связи с наблюдающейся, по утверждению Варшавы, активностью дальней авиации России.
04:32
Корветы ТОФ «Резкий» и «Громкий» вышли из Владивостока для учений в АТР
Корветы Тихоокеанского флота «Резкий» и «Громкий» вышли в море из Владивостока для проведения учений в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
04:28
МИД КНР: Си Цзиньпин и Орбан обсудят вопросы, представляющие взаимный интерес
Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, прибывший в Пекин в рамках продолжения «миссии мира», обсудят вопросы, представляющие взаимный интерес.
04:14
МИД: у России не возникает мысли вернуться в Совет Европы, так как это невозможно
Директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России, уполномоченный по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев заявил в интервью газете «Известия», что у Москвы не возникает мысли о возвращении страны в Совет Европы, так как это невозможно.
03:54
Радио WURD уволило ведущую за интервью с Байденом по вопросам из Белого дома
Радиостанция WURD объявила, что уволила ведущую Андреу Лофул-Сандерс, которая проинтервьюировала президента США Джо Байдена, использовав для этого вопросы, написанные Белым домом.
03:43
Истребитель ЦАХАЛ перехватил приближавшуюся к Израилю воздушную цель
Истребитель Армии обороны Израиля перехватил воздушную цель, приближавшуюся к территории Израиля со стороны Красного моря.
03:22
«Новый народный фронт» одержал победу в парламентских выборах во Франции
Коалиция левых партий «Новый народный фронт» одержала победу в парламентских выборах во Франции, получив 182 места.
03:10
Журналист Боуз: НАТО не позволит достичь мира на Украине
Ирландский журналист Чей Боуз выразил предположение, что НАТО не позволит достичь мира на Украине, поскольку это не соответствует интересам альянса.
03:07
Сестра Ким Чен Ына заявила, что президент Южной Кореи обрёк свою страну на гибель
Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына заявила, что президент Республики Корея Юн Сок Ёль обрёк свою страну на гибель.
02:43
ТАСС: поиск людей на месте взрыва на КНС в Волгограде осложняет скопление газа
Поиски людей на месте взрыва газа на канализационно-насосной станции (КНС) в Волгограде осложняет большая глубина здания, которое уходило под землю на несколько метров, и скопление газа.
02:40
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
Сигнал воздушной тревоги звучит на всей территории Украины.
02:28
Аналитик Хадсон: санкции Запада против России дали обратный эффект
Американский аналитик Майкл Хадсон выразил мнение в интервью YouТube-каналу Dialogue Works, что санкции Запада дали обратный эффект и привели Россию к эпохе процветания.
02:09
Орбан прибыл с визитом в Китай
Премьер Венгрии Виктор Орбан прибыл с визитом в Китай, где проведёт переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
02:06
BFM TV: премьер Франции Атталь и ряд министров прошли в парламент
Премьер-министр Франции Габриэль Атталь, который ранее заявил о своих планах уйти в отставку по итогам выборов, а также ряд министров победили в своих избирательных округах и прошли в парламент.
01:55
Sky News: власти Британии создадут командование пограничной безопасности
Власти Британии создадут командование пограничной безопасности, заявила министр внутренних дел страны Иветт Купер.
01:51
Нидерланды предоставят Украине криминалистическую лабораторию на €6 млн
Глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп заявил, что страна предоставит Украине передвижную криминалистическую лабораторию стоимостью около €6 млн.
01:35
Welt: ВСУ грозит крупное поражение на Донецком направлении
Корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер заявил, что ВСУ находятся в крайне трудном положении на Донецком направлении.
01:21
AFP: США завершили вывод военных с базы в столице Нигера Ниамей
Соединённые Штаты завершили вывод своих военных с базы в столице Нигера Ниамей.
01:03
CNN: ряд демократов в конгрессе призвали к выходу Байдена из президентской гонки
Ряд демократов палаты представителей призвали к отказу президента США Джо Байдена от участия в президентских выборах 2024 года.
00:50
Два человека погибли в результате стрельбы в Детройте
Два человека погибли в результате стрельбы в американском Детройте, штат Мичиган.
00:41
Финский профессор Малинен назвал вхождение в НАТО глупейшим шагом властей
Доцент кафедры экономики Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил в эфире YouTube-канала Neutrality Studies, что вхождение Финляндии в НАТО является глупейшим шагом властей.
00:36
РИА Новости: солиста группы «Моральный кодекс» Мазаева выписали из больницы
Солист группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев выписан из больницы скорой медицинской помощи в Калининграде.
00:30
В Харькове были слышны звуки взрыва
Звуки взрыва были слышны в Харькове на Украине.
00:27
Figaro: Макрон поздравил экс-президента Олланда с избранием в парламент Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил своего предшественника на посту главы государства Франсуа Олланда с избранием в парламент страны по итогам второго тура внеочередных выборов.
00:23
«Общественное»: взрыв произошёл в Николаеве
В Николаеве на Украине прогремел взрыв.
00:21
Три мирных жителя ранены в ДНР в результате детонации взрывоопасных предметов
Две женщины и мужчина получили ранения в результате детонации взрывоопасных предметов на территории Донецкой Народной Республики за прошедшие сутки.
00:16
РИА Новости: стычки начались на манифестации сторонников левых в Париже
Стычки начались на манифестации сторонников левых на площади Республики в Париже.
00:07
Базы отдыха эвакуируют из-за пожара в Туапсинском районе на Кубани
Базы отдыха эвакуируют из-за возгорания сухой растительности в бухте Инал в Туапсинском районе Краснодарского края.
00:01
Байден заявил, что уверен в поддержке демократов
Президент США Джо Байден заявил, что уверен в поддержке Демократической партии на фоне растущих сомнений в его пригодности к переизбранию.
23:59
СК: на стоянке аэропорта Пулково произошло задымление двигателя самолёта
Задымление двигателя пассажирского самолёта авиакомпании «Ямал» произошло при движении на стоянке аэропорта Пулково в
Петербурге.
23:58
Рахимов заявил, что игроки «Рубина» нормально встретили Даку после скандала на Евро
Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов рассказал о возвращении албанца Мирлинда Даку в команду после скандала на Евро-2024.
23:51
Макрон отказался от обращения к нации после второго тура парламентских выборов
Французский лидер Эммануэль Макрон не обратится к населению после объявления первых результатов второго тура выборов в парламент.
23:51
В Берлине задержали 54 человека из-за беспорядков после 1/4 финала Евро
Полиция Берлина задержала 54 человека из-за беспорядков во время и после 1/4 финала Евро между Турцией и Нидерландами.
23:43
«Общественное»: в украинском городе Сумы произошёл взрыв
Взрыв прозвучал в городе Сумы на Украине.
23:39
Президент Нигерии Бола Тинубу переизбран на пост председателя ЭКОВАС
Президент Нигерии Бола Тинубу вновь избран на пост председателя Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).
23:38
Российские борцы завоевали 10 медалей на юниорском чемпионате Европы
Российские борцы вольного стиля выиграли десять медалей на юниорском чемпионате Европы.
23:27
Премьер Франции Атталь заявил, что подаст в отставку утром 8 июля
Премьер Франции Габриэль Атталь сообщил, что утром 8 июля подаст в отставку с поста главы кабинета министров страны по итогам второго тура парламентских выборов в стране.
23:26
Баринов рассказал, что отклонил предложение французского клуба
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, что отклонил предложение французского клуба «Мец».
23:18
Марин Ле Пен о выборах: победа Национального объединения лишь откладывается
Несмотря на то что правая партия «Национальное объединение» не заняла первое место на выборах в парламент, её победа лишь откладывается, заявила Марин Ле Пен.
23:16
Мерло: «Ривер Плейт» принял предложение «Спартака» по трансферу Барко
«Спартак» достиг договорённости с «Ривер Плейт» по трансферу полузащитника Эсекьеля Барко.
23:00
Макинтайр: «Виннипег» ведёт переговоры с Рашевским
«Виннипег» ведёт переговоры по поводу нападающего московского «Динамо» Дмитрия Рашевского.
22:59
В Ленобласти три человека пострадали из-за обрушившихся в непогоду деревьев
Три человека пострадали в результате обрушившихся на них деревьев и кровли во время непогоды в Ленобласти.
22:51
В КБР установили личности родителей, проявивших неуважение к гимну в школе
В Кабардино-Балкарии установили личности родителей, которые с неуважением отнеслись к гимну России в школе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения региона.
22:43
Россиянка Бладцева завоевала серебро на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте
Россиянка Анжела Бладцева стала второй на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте в Португалии.
22:37
Макрон: результаты парламентских выборов не показывают, «кому управлять»
Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что предварительные результаты парламентских выборов во Франции не показывают, «кому управлять».
22:31
В Бельгии заявили, что Тедеско продолжит работу в сборной страны
Спортивный директор Королевской футбольной ассоциации Бельгии Франк Веркотерен высказался о будущем Доменико Тедеско в сборной страны.