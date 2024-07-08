Dialogue Works

Бо: Запад просчитался, положившись на крах России из-за санкций

Материал представлен в переводе ИноТВ
Ветеран швейцарской разведки Жак Бо в интервью Dialogue Works рассуждает о том, что Запад надеялся спровоцировать Россию, а затем в ответ на её реакцию наказать её санкциями с целью добиться полного её краха. Но проблема Запада в том, что он много чего не учёл, и его план в результате не сработал.

ЖАК БО, ветеран швейцарской разведки: По этой причине мы думали, что, провоцируя Россию, а затем отвечая на российское наступление санкциями, масштабными санкциями, мы вызовем полный крах системы и спровоцируем ожидаемую Западом смену режима. Но проблема в том, что если изучить все аспекты происходящего...

Кстати, в своей книге «Операция Z», а затем в октябре 2022 года я предвидел и говорил, что это ложное предположение, и результат будет обратным ожидаемому. Именно это мы и наблюдаем два года спустя. Потому что... Если проанализировать структуру российской экономики, а также российское общество, российский социальный аспект...

Я говорю о том, что русские, когда их атакуют, например, [когда происходит] теракт: взять хотя бы нападение на Севастополь, которое, строго говоря, является террористическим, скорее, по своей природе, чем по сути... В любом случае, если оценить реакцию Россию после подобных событий, [то после такого даже русские были бы готовы начать ядерную войну].

Дата публикации 06 июля 2024 года.

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источник
Dialogue Works Бразилия Южная Америка
теги
вооруженный конфликт Запад Россия теракт Украина Швейцария ядерная угроза
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