N-TV: ярмарка во Владивостоке говорит о близости России с КНДР — не только в военной сфере

Во Владивостоке сейчас проходит ярмарка, на которой представлены около 70 компаний из КНДР, сообщает немецкий телеканал N-TV. Это событие подчёркивает тесную связь между двумя государствами. При этом тот, кто надеется найти здесь корейские ракеты или другие военные технологии, будет разочарован — на ярмарке представлены в основном продукты питания, одежда и инструменты.

Северокорейские флаги украшают торговые прилавки в российском Владивостоке. В сентябре прошлого года Владимир Путин принимал здесь главу КНДР Ким Чен Ына. Сейчас здесь, в России, проходит ярмарка. Более 70 компаний из КНДР должны быть представлены на этом мероприятии. Однако тот, кто рассчитывает найти здесь северокорейские ракеты или гранаты, будет разочарован. Вместо этого здесь выставлены на продажу продукты питания, одежда и инструменты.

ШИН МЬОН ХЕ, продавец: Женьшень укрепляет вашу иммунную систему, он замедляет старение. У мужчин он улучшает потенцию. Кроме того, он помогает предотвратить рак — рак желудка, рак печени и другие. Это очень здоровый продукт.

У некоторых посетителей продукция вызывает большой интерес. Однако иногда разговор осложняет языковой барьер между продавцами и интересующимися покупателями. Эта ярмарка — очередной шаг к сближению между Россией и КНДР. Обе страны сейчас в значительной степени изолированы на международном уровне. Только недавно Путин и Ким заключили в Пхеньяне новое военное соглашение. КНДР, очевидно, надеется получить многое от этого партнёрства.

КИМ ЧЁЛЬ ГУ, торговый представитель КНДР: Эта встреча была часом рождения сильнейшего масштабного стратегического партнёрства меду КНДР и Россией с товарищем Владимиром Путиным. Это значительно событие, происходящее во времена турбулентности. Обе страны заложили надёжный фундамент столетнего плана и улучшили свои отношения.

Россия и КНДР, по собственным данным, хотят в будущем сотрудничать в политической, военной и экономической сферах. Это значит, что такие кадры, как эти из Владивостока, должны в будущем появляться ещё чаще.

Дата выхода в эфир 27 июня 2024 года.