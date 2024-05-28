Foreign Affairs: победа Трампа повлияет на весь миропорядок

Мир не будет прежним, если к власти придёт Трамп со своей стратегией «Америка превыше всего», уверены Foreign Affairs. Он не скрывает, что его интересуют лишь интересы своей страны, и он намерен вернуть США к более традиционному взгляду на интересы за рубежом. Сегодня число его сторонников растёт точно так же, как растёт усталость от американского глобализма.

Что произойдёт, если Трамп вдруг вернётся к власти и выполнит своё обещание, занявшись лишь Америкой, а не остальным миром? В таком случае всё кардинально изменится, уверены Foreign Affairs. США стали бы обычной великой державой, которая забыла о лежащей на ней ответственности приносить пользу всему миру.

Конечно, пришлось бы отступить от грандиозной американской стратегии, которую проповедовали последние 80 лет. И такая перспектива вполне реальна, считает издание.

В 2016 году Трамп как раз и победил, благодаря лозунгу «Америка превыше всего». Он не скрывает своего стремления сделать Соединённые Штаты могущественными, использовать все преимущества, при этом не преследуя что-то большее, чем интересы своей страны.

Сегодня число его сторонников растёт точно так же, как растёт усталость от американского глобализма. Поэтому вполне естественно, что рано или поздно Америка может гораздо меньше переживать о защите глобальных норм и каких-то отдалённых союзников.

В таком случае результаты будут плачевными, полагают FA. Без США мир обязательно впадёт в хаос и порок. Мир, в котором «Америка превыше всего», станет фатальным прежде всего для Украины. А за ней перед внешним злом падут и другие государства, ведь только Вашингтон в состоянии обеспечивать необходимый миропорядок.

При этом в самих Штатах всё будет не так уж плохо. Даже если в других странах всё пойдёт наперекосяк, американцы заметят это в последнюю очередь. Все страны преследуют свои интересы, но не все определяют их одинаково.

Эта концепция прежде всего подразумевает защиту своей территории, населения и влияния. Однако после Второй Мировой войны американская элита отвергла идею о том, что Америка должна быть обычной страной. Было решено радикально расширить свой взгляд на то, что означают её интересы.

Это вылилось в беспрецедентно масштабный проект, включающий в себя создание альянсов по всему земному шару и влияющих на самые отдалённые страны. Соединённые Штаты, по заявлению Трумэна в 1949 году взяли на себя «ответственность, которую Всемогущий Бог предназначил, за благополучие мира для будущих поколений».

США взялись за распространение демократии по всему миру. Издание уверено, что именно это погасило угли, которые до этого разожгли Европу и Азию. И именно Вашингтон помог бывшим врагам примириться и превратил эти регионы в оазисы процветания и мира.

С началом холодной войны часть американцев усомнилась в необходимости глобального лидерства и бесконечной поддержки такого миропорядка. После развала СССР бывший посол США в ООН Джин Киркпатрик написала, что Соединённые Штаты теперь могут стать «нормальной страной в нормальное время».

Однако следует отметить, что после Второй Мировой войны США приобрели такой экономический и военный вес, как все остальные державы вместе взятые. В итоге сочетание силы и страха изменило американскую политику. И сегодня как раз и появились признаки того, что Вашингтон больше не будет заниматься глобальной помощью бесконечно.

Военные угрозы по всему миру множатся. Пентагон как может старается поддерживать стабильность на всех театрах военных действий в Евразии одновременно. Протекционизм растёт. Республиканцы и демократы уже стали пренебрегать крупными торговыми соглашениями. Конгрессу потребовалось полгода, чтобы одобрить предоставление помощи Украине.

Настроения меняются кардинально, и это особенно заметно в видении Трампа программы «Америка превыше всего». Он хочет вернуть страну к более традиционному взгляду на свои интересы за рубежом, поскольку искренне не понимает, зачем США должны рисковать развязыванием Третьей мировой ради защиты кого-то в Европе или Азии.

Не секрет, что Трамп скептически относится к поддержке Украины и защите Тайваня. Он не видит большой выгоды от альянсов США, возмущается асимметрией глобальной экономики, а также не проявляет большого интереса к поддержке демократий по всему миру.

Безусловно, при Трампе Соединённые Штаты не станут занимать пассивную позицию, подчёркивает издание. Это понятно по его предыдущему сроку, торговой войне с Китаем, усилению напряжённости с Ираном и Северной Кореей, а также экономическими разногласиями с союзниками США.

Трамп убеждён, что Вашингтон должен действовать решительно, если на карту поставлены его интересы. Но он не видит среди этих интересов поддержку либерального порядка.

При этом во время первого президентского срока он не смог полностью воплотить в жизнь свою программу «Америка превыше всего» из-за обструкции со стороны более влиятельных советников и оппозиции ряда республиканцев в Конгрессе. Но вот если он снова займёт Белый дом, всё может быть по-другому, учитывая его растущее влияние в республиканской партии.

Он также будет мудрее и постарается окружить себя сторонниками. Это будет несложно на фоне того, что его идеи всё чаще занимают центральное место в дебатах в США.

Одним из элементов этой стратегии могла бы стать деглобализированная оборона. Для этого США сохранили бы военную мощь, вкладывая более значительные средства в противоракетную оборону и другие инструменты защиты. При этом они бы отказались от защиты отдалённых государств, выживание которых не имеет решающего значения для безопасности Америки.

Почему Соединённые Штаты должны рисковать войной с Россией из-за Украины или Прибалтики или с Китаем из-за полузатопленных скал в Южно-Китайском море? Почему Вашингтон должен защищать торговлю Китая с Европой от нападения хуситов? Нормальная страна не стала бы этого делать, констатирует FA.

В таком случае США перестали бы рассматривать альянсы как нечто священное и стали бы более сдержанным союзником. В обмен на постоянную защиту он мог бы потребовать от европейцев гораздо более высоких расходов на оборону или добычи нефти у саудитов. Или вообще отказаться от альянсов.

Скорее всего, в таком случае США всё-таки продолжали бы стремиться к доминированию, но ограничились бы Западным полушарием. И Америка будет отражать обновлённую доктрину Монро: уход США из Старого света будет означать активизацию усилий по сохранению американского влияния в Новом свете и предотвращению закрепления там соперников.

В экономическом плане Соединённые Штаты продолжали бы участвовать в мировой экономике, при этом стремясь сбалансировать все плюсы и минусы. При Трампе Америка не стала бы мириться с дискриминацией со стороны торговых партнёров, даже если это союзники. Скорее, Вашингтон стал бы использовать свою мощь для извлечения выгоды.

США стали бы более жёсткими по отношению и к противникам, и к союзникам.

Если судить по первому президентскому сроку Трампа, можно с уверенностью сказать, что он не станет стремиться к продвижение демократии в отдалённых местах. Более вероятны расторжение прямых сделок с недемократическими режимами. США могли бы даже стать образцом нелиберального поведения.

Вашингтон также может преуменьшить значение международного права и международных организаций в надежде ослабить ограничения, которые либеральный порядок иногда накладывает на либеральную власть, полагает издание.

Кроме того, стратегия «Америка превыше всего» может ещё больше увеличить трения с Китаем, особенно в вопросах торговли. Напряжённость может стать особенно острой в областях, где напрямую затрагиваются безопасность или процветание Соединённых Штатов.

Тем не менее, такая менее либеральная политика стала бы обнадёживающей для нелиберальных лидеров. Вашингтон был бы менее склонен к прямой конфронтации с Пекином, Москвой или Тегераном из-за нарушений международных норм за тысячи километров. Любой сохраняющийся конфликт был бы скорее вопросом соперничества великих амбициозных держав.

Фактически даже при таком сценарии Соединённые Штаты останутся очень могущественной страной. Даже если они сосредоточат своё внимание лишь на Западном полушарии.

Критики стратегии «Америка превыше всего» пугают, что она может иметь разрушительные последствия для глобальной стабильности. Они уверены, что в основе мирового порядка лежит только американская мощь. По их мнению, достаточно посмотреть на Украину, чтобы представить, что бы случилось без американского оружия и помощи. То же можно сказать и про Европу, которая надеется на НАТО в поисках защиты от вездесущей российской угрозы.

В Азии просто нет коалиции, которая могла бы сдержать Китай без участия США. Да и события на Ближнем Востоке, по мнению FA, служат напоминанием, что только Вашингтон способен защищать жизненно важные морские пути и координировать региональную оборону от иранских ракет.

В ближайшее время это не изменится, уверено издание. Сегодня, когда Россия и Китай выпускают оружие в огромном количестве, а Европа и Азия изо всех сил стараются создать мало мальски боеспособные вооружённые силы, кажется более вероятным, что вакуум из-за сокращения расходов США, будет заполнен агрессивными государствами.

Поэтому «Америка превыше всего» стала бы катастрофой для многих государств вроде Украины, которые потеряли бы поддержку США. Это привело бы к росту нестабильности и в Восточной Европе, и в Южно-Китайском море. В итоге страны по всей Евразии стали бы вооружаться до зубов, в том числе ядерным оружием, чтобы обеспечить своё выживание.

Однако всё это не должно слишком беспокоить Америку, считает FA. Ведь страна, создавшая либеральный порядок, меньше всего в нём нуждается. И сейчас она остаётся сильнейшим игроком в мире с непревзойдёнными географическими и экономическими преимуществами.

Даже ослабление безопасности в Евразии не сразу поставит под угрозу безопасность США. Территориальные потери могут стать трагедией для небольших государств, но это не сильно побеспокоит американцев, поскольку не причинит им немедленных неудобств.

Кроме того, Америка может пережить фрагментацию мировой экономики гораздо лучше, чем большинство других стран. Её мощь даёт ей рычаги воздействия. Однако есть сценарий, при котором Соединённые Штаты точно не будут процветать. Турбулентность, которая нарушит потоки нефти с Ближнего Востока или поставки полупроводников с Тайваня, может привести к глобальному экономическому хаосу, который отразится и на американцах.

Но даже такой хаос может принести пользу, потому что другим странам будет ещё хуже. Страны Европы и Восточной Азии будут вынуждены вкладывать огромные средства в оборону, при этом борясь с соперничеством, которое может привести к расколу регионов. Ослабление безопасности морских путей Ближнего Востока также затронет многие страны. И даже главный соперник Китай понесёт огромный ущерб, поскольку зависит от иностранных ресурсов.

Если Китай сможет доминировать в Азии после ухода США, он рано или поздно получит возможность оказывать давление на Вашингтон. Распространение китайского влияния постепенно даст Пекину мощные геополитические и его экономические преимущества. А это, в свою очередь, снизит безопасность для самих Соединённых Штатов и приведёт к снижению экономического роста в Америке, усугублению социальных и политических конфликтах внутри страны.

В итоге, констатирует Foreign Affairs, со временем Соединённые Штаты обязательно пожалеют о становлении мира, в котором «Америка превыше всего», но только после того, как многие другие страны пожалеют об этом первыми.