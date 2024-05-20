Одними деньгами не победить: шотландский историк — о провале Байдена во «Второй холодной войне»

Стремление администрации Джо Байдена избежать необходимости активно вовлекаться в уже начавшуюся новую холодную войну не принесёт США ничего хорошего, пишет в своём материале для агентства Bloomberg историк Нил Фергюсон. Как полагает Фергюсон, такую стратегию когда-то использовала Британская империя — и необходимость платить другим за борьбу с собственными соперниками в конечном счёте её сгубила. Теперь же похожий путь повторяют США.

На планете уже давно идёт «Вторая холодная война», в которой западный блок с США во главе противостоит «новой оси», включающей Россию, Китай, Иран и КНДР — и администрация Байдена, судя по заявлениям президентского советника Джейка Салливана, намеревается вести этот конфликт чужими руками, лишь помогая разным странам оружием и деньгами пишет в своей статье для Bloomberg шотландский историк Нил Фергюсон. Между тем, предупреждает эксперт, «откупиться» от необходимости напрямую вмешиваться в события Байден не сумеет.

Как напоминает Фергюсон, схожей стратегии ещё с XVIII века придерживалась Британская империя, которая регулярно выплачивала другим странам «субсидии» союзникам за участие в войнах против своих геополитических соперников. Однако Лондон, во-первых, и сам полноценно вовлекался в те же конфликты, а во-вторых, за такое наёмничество ему пришлось в итоге расплачиваться ростом госдолга и высокой инфляцией, которую он — в отличие от Наполеона — одолеть не сумел.

Сегодня США сталкиваются с теми же проблемами: одни только выплаты по процентам американского госдолга уже превысили размер военного бюджета страны. При этом финансовое влияние Вашингтона неизбежно сокращается: так, несмотря на увещевания американских публицистов, он не сумел заставить Израиль прекратить операцию в Газе, прекратив оказывать ему помощь, констатирует историк.

Проблема нехватки средств ощущается и на украинском фронте, полагает эксперт. Америка не только по необъяснимым причинам в конце 2023 года задержала очередной пакет помощи Киеву, из-за чего его военный потенциал серьёзно пострадал, но и выделила в нём уже меньше средств, чем предоставил ЕС и всего члены с начала конфликта (€67 млн против 89,9). В итоге Киев стал гораздо менее тщательно прислушиваться к мнению американцев и, к примеру, продолжает наносить удары по российской инфраструктуре несмотря на недовольство Вашингтона.

В итоге курс Байдена обернулся чудовищным провалом — ведь из-за него перед Россией снова забрезжила надежда на победу. А это значит, что шанс на урегулирование конфликта мирным путём стремительно уменьшается, полагает Фергюсон.