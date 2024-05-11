Welt: не за Израиль — певца из Нидерландов исключили из финала Евровидения

20:04
Штырков победил Антигулова техническим нокаутом в первом раунде
Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков победил Гаджимурада Антигулова на турнире RCC 19.
20:01
В Республике Коми выделят средства на расселение обрушившегося дома в Печоре
Глава Республики Коми Владимир Уйба распорядился выделить из резервного фонда средства на расселение семей, проживавших в частично обрушившемся доме в Печоре.
19:49
Кордоба: «Краснодар» превосходил «Спартак», но удача не на нашей стороне
Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба прокомментировал поражение от «Спартака» в матче 28-го тура РПЛ.
19:46
В центре Тбилиси проходят марши в честь Дня Европы и против закона об иноагентах
В столице Грузии проходят марши в честь Дня Европы и против закона об иноагентах.
19:44
В Бурятии мужчина сломал скульптуру марала
В Бурятии мужчина сломал скульптуру марала и забрал его голову.
19:35
«Россия 25» одержала победу над Белоруссией в заключительном матче Большого тура
Сборная «Россия 25» победила команду Белоруссии в рамках Большого тура.
19:30
Мостовой: если бы Абаскаля уволили раньше, «Спартак» боролся бы за чемпионство
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Краснодаром» в матче 28-го тура РПЛ.
19:30
Слишкович: если бы матч с «Краснодаром» кончился вничью, было бы правильно
Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович прокомментировал победу над «Краснодаром» в матче 28-го тура РПЛ.
19:27
В Британии экоактивистки пытались разбить витрину, где хранят хартию вольностей
Две экоактивистки попытались разбить защитную стеклянную витрину, в которой в Британской национальной библиотеке хранится Великая хартия вольностей.
19:26
Захарова: Киев приурочил к юбилею референдума серию терактов в ДНР и ЛНР
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина приурочила к юбилею референдума о самоопределении ДНР и ЛНР серию терактов против мирных жителей.
19:23
Зобнин: при смене тренера атмосфера в команде всегда меняется в лучшую сторону
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин заявил, что атмосфера в команде всегда меняется в лучшую сторону при смене главного тренера.
19:23
Enagás: Россия в апреле заняла второе место по объёму поставок газа в Испанию
Россия в апреле стала второй по поставкам сжиженного природного газа в Испанию.
19:21
Винер назвала кандидата на пост министра спорта Дегтярёва блестящим руководителем
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер высказалась о возможном назначении Михаила Дегтярёва на должность министра спорта.
19:20
На всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность
На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
19:19
На юге Азербайджана произошло землетрясение
В Ленкоранском районе Азербайджана произошло землетрясение.
19:16
Мишустин предложил переназначить Григоренко главой аппарата кабмина
Премьер-министр Михаил Мишустин предложил переназначить Дмитрия Григоренко руководителем аппарата правительства.
19:15
Генич — о поражении «Краснодара» от «Спартака»: выдохлись, совсем печаль
Комментатор и журналист Константин Генич высказался о поражении «Краснодара» от «Спартака» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
19:12
В Москве школьница упала в вентиляционную шахту
Школьница упала в вентиляционную шахту недостроенного здания и скончалась на месте происшествия.
19:11
Депутат Хамзаев наградил дагестанцев, спасавших пассажиров автобуса в Петербурге
Депутат Госдумы Султан Хамзаев наградил дагестанцев, пришедших на помощь пассажирам автобуса, упавшего с моста в Санкт-Петербурге.
19:11
Варшаву пригласили участвовать в приватизации промышленных объектов Украины
Глава Фонда госимущества Украины Виталий Коваль заявил, что провёл встречу с заместителем главы Министерства государственных активов Польши Яцеком Бартминским.
19:07
Мусаев — о поражении от «Спартака»: извиняюсь перед всеми жителями Краснодара
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев принёс извинения жителям города за поражение от «Спартака» в матче 28-го тура РПЛ.
19:05
Президент Чехии Павел допустил отказ Украины от членства в НАТО
Президент Чехии Петр Павел допустил отказ Украины от вступления в состав Североатлантического альянса в обмен на гарантии безопасности для Киева.
19:01
МВД Армении: в Ереване задержаны 48 участников акций протеста
Полиция задержала в Ереване 48 участников акций протеста.
19:00
Президент РПЛ Алаев: очень хочу, чтобы всё решилось в последнем туре
Президент Российской премьер‑лиги (РПЛ) Александр Алаев выразил желание, чтобы победитель лиги определился в 30-м туре.
19:00
Выборы новых глав Кемеровской и Калининградской областей состоятся в сентябре
Зампредседателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев заявил, что выборы губернаторов Хабаровского края, Кемеровской и Калининградской областей состоятся в предстоящий единый день голосования в сентябре.
18:59
Медведев: Синнер, Алькарас, Джокович — все они лучше меня, если говорить о пике формы
Российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением о конкуренции в ATP-туре.
18:57
Мишустин предложил переназначить Голикову вице-премьером по соцвопросам и ФАДН
Премьер-министр Михаил Мишустин предложил переназначить Татьяну Голикову вице-премьером.
18:54
Власти в Харьковской области готовы разместить в ПВР жителей освобождённых сёл
Власти в Харьковской области запустили круглосуточную горячую линию для жителей освобождённых сёл и готовы разместить людей в пунктах временного размещения (ПВР).
18:53
Мишустин предложил переназначить Чернышенко на должность вице-премьера
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил переназначить Дмитрия Чернышенко на должность вице-премьера России.
18:48
В Самаре на подростка завели уголовное дело за фашистское приветствие
В Самаре в отношении подростка, который на видео вскидывал руку в фашистском приветствии и расстраивался из-за смерти Гитлера, возбудили уголовное дело по ст. 354.1 УК (реабилитация нацизма).
18:47
Федотов — о решении оставить Акинфеева в запасе на матч с «Зенитом»: здесь более нечего обсуждать
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал об отсутствии голкипера Игоря Акинфеева в стартовом составе на матч 28-го тура РПЛ с «Зенитом».
18:42
Мишустин предложил назначить Патрушева вице-премьером вместо Абрамченко
Премьер России Михаил Мишустин предложил назначить исполняющего обязанности главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева вице-премьером России вместо Виктории Абрамченко.
18:38
Мишустин предложил переназначить Мурашко и Решетникова на их посты в кабмине
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил переназначить и. о. министра здравоохранения Михаила Мурашко на пост главы Минздрава, а Максима Решетникова на должность министра экономического развития.
18:38
Мишустин предложил переназначить Шадаева на должность главы Минцифры
Председатель правительства Михаил Мишустин предложил переназначить Максута Шадаева на должность главы Минцифры.
18:36
Мишустин предложил Дегтярёва на должность министра спорта
Премьер-министр России Михаил Мишустин выступил с предложением назначить на должность министра спорта губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва.
18:34
«Краснодар» не забил в третьем матче РПЛ подряд
«Краснодар» не забивает голы в третьем матче чемпионата России по футболу подряд.
18:33
Матыцин, занимавший пост главы Минспорта, не вошёл в состав нового кабмина
Олег Матыцин, ранее занимавший пост министра спорта России, не вошёл в новый состав кабинета министров.
18:32
«Спартак» не проигрывает на протяжении семи матчей
Московский «Спартак» не проигрывает во всех турнирах семь матчей подряд.
18:32
Мишустин предложил назначить Алиханова новым главой Минпромторга
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил назначить на пост министра промышленности и торговли губернатора Калининградской области Антона Алиханова.
18:31
Власти Сум сообщили о повреждении при взрывах инфраструктуры в пригороде города
Инфраструктура в Сумах на Украине получила повреждения из-за взрывов.
18:28
«Краснодар» проиграл «Спартаку» в матче РПЛ и не смог возглавить турнирную таблицу
«Краснодар» уступил «Спартаку» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
18:28
Мишустин предложил назначить главой Минэнерго губернатора Кузбасса Цивилёва
Председатель правительства России Михаил Мишустин предложил назначить губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва на должность министра энергетики.
18:25
Мишустин предложил назначить Старовойта на пост министра транспорта
Глава кабмина Михаил Мишустин предложил кандидатуру губернатора Курской области Романа Старовойта на должность министра транспорта России.
18:22
Мишустин предложил переназначить Силуанова на пост министра финансов России
Председатель правительства России Михаил Мишустин предложил назначить Антона Силуанова на пост министра финансов.
18:22
Independent: НАТО проводит в Эстонии учения с прицелом на Россию
Силы НАТО проводят в Эстонии учения Swift Response под руководством Британии с прицелом на Россию. Об этом сообщает издание The Independent.
18:18
Мишустин внёс на рассмотрение Госдумы новый состав кабмина
Премьер-министр России Михаил Мишустин внёс на рассмотрение Госдумы новый состав кабмина.
18:16
Российские каноисты выиграли золото на этапе Кубка мира в Венгрии
Российские каноисты Алексей Коровашков и Иван Штыль завоевали золото в соревновании двоек на этапе Кубка мира в Венгрии.
18:12
Военкор RT Полянский показал работу системы «Солнцепёк»
Военкор RT Иван Полянский показал кадры работы ТОС «Солнцепёк».
18:11
Вратарь ЦСКА Акинфеев остался в запасе на матч РПЛ с «Зенитом»
Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Зенита» на матч 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
18:09
Захарова: все причастные к терактам в России понесут неотвратимое наказание
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что все причастные к террористическим атакам на территории России понесут наказание.