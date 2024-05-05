WSJ: кредиторы потребуют от Киева выплат впервые с 2022 года

Иностранные держатели облигаций намерены заключить с Украиной сделку о возобновлении выплат по госдолгу, которые приостановили два года назад, сообщает The Wall Street Journal. США и их союзники обеспокоены, что выделенные на помощь Киеву деньги налогопательщиков окажутся у кредиторов.
Два года назад заёмщики предоставили Украине кредитные каникулы, рассчитывая на скорое завершение конфликта, однако их терпение на исходе, пишет The Wall Street Journal со ссылкой информированные источники. Иностранные кредиторы планирует оказать давление на Киев, которому США только что предоставили помощь на примерно $60 млрд, чтобы снова получать проценты уже со следующего года.
На группу держателей облигаций, включая компании BlackRock и Pimco, приходится примерно пятая часть непогашенных еврооблигаций Украины на $20 млрд. Недавно компании создали комитет и наняли юристов для переговоров с Киевом, намереваясь заключить сделку о возобновлении выплат в обмен на списание значительной доли непогашенного долга. Они планируют получить до $500 млн годовых. Советники Киева планируют привлечь к обсуждениям властей США и других стран.
Между тем Вашингтон и его союзники обеспокоены, что если Украина возобновит выплаты по госдолгу в любом формате, деньги налогоплательщиков окажутся в руках у держателей облигаций. Эти страны предоставили Украине долговые каникулы до 2027 года на примерно $4 млрд собственных кредитов и опасаются, что Киев сначала начнёт возвращать проценты держателям облигаций.
Если сделка сорвётся, Украина может объявить о дефолте в августе, когда заканчиваются долговые каникулы кредиторов. Это испортит её репутацию среди инвесторов и затруднит возможности для дополнительных займов.
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