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Bloomberg: Россия сконцентрировалась на уничтожении американского оружия

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Россия увеличила количество ударов по складам и логистическим центрам, чтобы помешать переброске на Украину американского оружия, сообщает агентство Bloomberg. Западные чиновники опасаются, что Украина «близка к критической точке».
Bloomberg: Россия сконцентрировалась на уничтожении американского оружия
AP
В последние недели Россия усилила ракетные атаки и удары беспилотников по энергетической инфраструктуре Украины и бомбардировки Харькова, второго по величине города Украины, на фоне опасений западных чиновников, что украинская армия близка к критической точке, пишет Bloomberg.
 
Изменение количества ракетных ударов и ударов беспилотников сигнализирует о большем акценте на нанесении ударов по военным объектам и логистике, что потенциально является попыткой сорвать движение американского оружия. Кремлёвские силы в среду атаковали объект в Одессе, где хранились якобы списанные автомобили, сообщило в Telegram южное военное командование Украины.
 
В другом месте Украина столкнулась с «неожиданной атакой шпионской службы лидера Белоруссии Александра Лукашенко». Власти Киева были вынуждены эвакуировать две гражданские больницы в пятницу, на следующий день после того, как Иван Тертель, руководитель шпионской службы Лукашенко, до сих пор известной как КГБ, пообещал нанести удар по террористам, предположительно прячущимся «за детьми» в больницах украинской столицы.
 
«В войне с терроризмом мы действуем по законам военного времени», — заявил Тертель на проправительственном съезде в Минске, зачитывая адреса госпиталей в Киеве, сообщает Bloomberg.
 
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Bloomberg США Северная Америка
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