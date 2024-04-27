Bloomberg: Россия сконцентрировалась на уничтожении американского оружия

Россия увеличила количество ударов по складам и логистическим центрам, чтобы помешать переброске на Украину американского оружия, сообщает агентство Bloomberg. Западные чиновники опасаются, что Украина «близка к критической точке».

В последние недели Россия усилила ракетные атаки и удары беспилотников по энергетической инфраструктуре Украины и бомбардировки Харькова, второго по величине города Украины, на фоне опасений западных чиновников, что украинская армия близка к критической точке, пишет Bloomberg.

Изменение количества ракетных ударов и ударов беспилотников сигнализирует о большем акценте на нанесении ударов по военным объектам и логистике, что потенциально является попыткой сорвать движение американского оружия. Кремлёвские силы в среду атаковали объект в Одессе, где хранились якобы списанные автомобили, сообщило в Telegram южное военное командование Украины.

В другом месте Украина столкнулась с «неожиданной атакой шпионской службы лидера Белоруссии Александра Лукашенко». Власти Киева были вынуждены эвакуировать две гражданские больницы в пятницу, на следующий день после того, как Иван Тертель, руководитель шпионской службы Лукашенко, до сих пор известной как КГБ, пообещал нанести удар по террористам, предположительно прячущимся «за детьми» в больницах украинской столицы.

«В войне с терроризмом мы действуем по законам военного времени», — заявил Тертель на проправительственном съезде в Минске, зачитывая адреса госпиталей в Киеве, сообщает Bloomberg.