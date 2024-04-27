Bloomberg: Россия сконцентрировалась на уничтожении американского оружия

Популярное
-
NYT: вывод американских войск из Чада и Нигера ударит по позиции США в Африке New York Times
-
Welt: ПВО Харькова не справляется — у киевского командования не нашлось западных систем для его защиты Welt (TV)
-
LCI: неделя без выстрела — артиллерии ВСУ не хватает снарядов LCI
-
France info: украинцам в Польше грозит высылка на родину и отправка на фронт France info
-
Америке предрекли гражданскую войну в случае поражения Трампа Das Erste
-
Fox Business: Байден плохо соображает и поэтому не пойдёт на теледебаты с Трампом Fox Business
-
США выставили себя дураками и уничтожили Украину — Макгрегор об итогах украинского конфликта Judging Freedom
-
Newsweek: Украина рискует потерять важнейшие опорные пункты до прибытия американской помощи Newsweek
INFOX.SG
-
Сёмин объяснил, что мешает «Краснодару» в борьбе за чемпионство
Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопрос, мог ли «Краснодар» испугаться из-за возможной победы в чемпионате России по футболу.
-
Сёмин: «Зенит» играет на максимуме своих возможностей
Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказал мнение об игре «Зенита» в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).
-
В ЯНАО рассказали о новых льготах для многодетных семей
В Ямало-Ненецком автономном округе рассказали о новых льготах для многодетных семей.
-
В Париже участники акции «За мир» потребовали выхода Франции из НАТО
Участники акции «За мир» в Париже потребовали выхода Франции из Североатлантического альянса.
-
В Ростовской области вручили награды лучшим трудовым династиям
В Ростовской области прошла церемония чествования лучших трудовых династий.
-
Песков заявил, что участь Зеленского уже предрешена
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что участь Владимира Зеленского уже однозначно предрешена.
-
Большинство российских туристов отправятся на отдых внутри страны в июне
Согласно новому исследованию, в апреле доля бронирований перелётов на июнь выросла на 54% по отношению к марту. Большинство туристов (70%) отправятся отдыхать в города России.
-
Губернатор Старовойт рассказал об атаках на Курскую область со стороны ВСУ
Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал об атаках на регион со стороны ВСУ, которые произошли 27 апреля.
-
Автоэксперт Соколов рассказал, как подготовить машину к путешествию
Эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов рассказал, как подготовить автомобиль к путешествию.
-
Почётный президент ОКР Жуков назвал матч между ЦСКА и «Спартаком» малосодержательным
Почётный президент ОКР Александр Жуков высказался о ничьей в матче 21-го тура с участием ЦСКА и «Спартака».
-
Совладелец «Oлимпситистроя» обжаловал арест по делу о взятке замглавы Минобороны
Совладелец «Oлимпситистроя» Aлександр Фомин, обвиняемый по делу о даче взятки зaмминистра обороны Тимуру Ивaнову, обжаловал свой арест.
-
Эрмитаж изменит время работы 5 мая из-за репетиции парада Победы
Государственный Эрмитаж изменит график работы 5 мая из-за генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге.
-
На крыше трамвая в Петербурге загорелся ящик с электрооборудованием
На крыше трамвая в Санкт-Петербурге загорелся ящик с электрооборудованием.
-
Около десятка сбитых беспилотников обнаружили в Подмосковье после таяния снега
В лесах Подмосковья после таяния снега удалось обнаружить около десятка БПЛА.
-
В Перми вынесли приговор обвиняемым в обмане более 300 человек
В Перми вынесли приговор участникам банды лжегазовиков, жертвами которых стали более 300 человек.
-
ЦСКА обыграл «Спартак» в матче седьмого тура женской Суперлиги
ЖФК ЦСКА победил «Спартак» в матче седьмого тура женской Суперлиги.
-
Marca: Модрич близок к продлению контракта с «Реалом»
Полузащитник Лука Модрич и руководство «Реала» близки к заключению нового трудового соглашения.
-
В Тюменской области объявили штормовое предупреждение на 28 апреля
В Тюменской области в воскресенье, 28 апреля, прогнозируется штормовой ветер.
-
«Хезболла» нанесла удар по штабу израильского батальона в Верхней Галилее
Вооружённые формирования шиитской партии «Хезболла» атаковали штаб израильского батальона в Верхней Галилее.
-
В Самарской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком
Грузовик Howo и легковой автомобиль Renault Logan столкнулись в Самарской области, в результате аварии погибли четыре человека.
-
В ЯНАО ожидается усиление ветра до 20 м/с
В Ямало-Ненецком автономном округе ожидается усиление ветра в воскресенье, 28 апреля.
-
Чумгалакова — о ситуации с отключением гимна России на ЧЕ по боксу: мы всем залом допели
Чемпионка Европы по боксу Юлия Чумгалакова прокомментировала ситуацию с отключением гимна России во время церемонии награждения на чемпионате Европы в Сербии.
-
Экс-подчинённый замминистра обороны Иванова арестован за растрату
Басманный суд Москвы санкционировал арест Антона Филатова, экс-подчинённого заместителя министра обороны Тимура Иванова, в рамках уголовного дела о растрате.
-
Захарова: хаос в Гаити — наглядный пример вмешательства США в дела страны
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что ситуация в Гаити является ярким примером того, что будет с государством, если позволять США вмешиваться во внутренние дела.
-
Котов сыграет с Синнером в третьем круге «Мастерса» в Мадриде
Российский теннисист Павел Котов пробился в третий круг турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).
-
В Пермском крае рассказали о подготовке к пожароопасному сезону
Глава Минприроды Пермского края Дмитрий Беланович рассказал о подготовке к пожароопасному сезону.
-
Казахстан возобновил работу пункта пропуска «Желкуар» на границе с Россией
Погранслужба Комитета национальной безопасности Казахстана возобновила работу пункта пропуска «Желкуар» на границе с Россией.
-
В Свердловской области рассказали о графике электричек на майские праздники
В Свердловской области на майские праздники увеличат число электричек и изменят маршруты ряда пригородных поездов.
-
Федерация бокса Сербии извинились за инцидент с гимном России на чемпионате Европы
Федерация бокса Сербии принесла извинения за эпизод с гимном России на чемпионате Европы.
-
В Марий Эл учреждён знак отличия «Лучшая трудовая династия»
Учреждён знак отличия «Лучшая трудовая династия Марий Эл».
-
Экс-посол Южной Кореи: Сеул и Москва могут восстановить отношения в будущем
Бывший посол Южной Кореи в России Чан Хо Чжин заявил, что его страна и Россия, несмотря на конфликт на Украине, могут восстановить отношения.
-
Российский дзюдоист Башаев завоевал бронзу чемпионата Европы
Российский дзюдоист Тамерлан Башаев завоевал бронзовую медаль на чемпионата Европе в Загребе (Хорватия).
-
Церемония открытия «Российской школьной весны» пройдёт 28 апреля в Ставрополе
Церемония открытия «Российской школьной весны» состоится 28 апреля в Ставрополе. В фестивале примут участие более 1,2 тыс. человек.
-
Австралия предоставит Украине пакет помощи на $100 млн
Австралия предоставит Украине пакет помощи на общую сумму $100 млн, сообщил глава австралийского Минобороны Ричард Марлз.
-
В Москве запустили сервис проверки графика отключения горячей воды в доме
В Москве начал работу сервис проверки графика отключения горячей воды в домах.
-
Нидерландский журналист: по логике Промес не должен избежать экстрадиции
Нидерландский журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс высказался о ситуации касательно нападающего «Спартака» Квинси Промеса.
-
Таджикистан рекомендовал своим гражданам временно воздержаться от поездок в Россию
Таджикистан рекомендует гражданам страны временно воздержаться от поездок в Россию на всех видах транспорта без острой необходимости.
-
Детско-взрослую поликлинику возведут на юго-востоке Москвы
Детско-взрослую поликлинику планируют построить на юго-востоке Москвы — в Некрасовке, заявил глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
-
Уровень воды в реке Ишим в селе Викулово Тюменской области достиг 735 см
Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Викулово достиг 735 см.
-
На конкурсе «Московские мастера» впервые выберут лучших инженеров-проектировщиков
В рамках ежегодного городского конкурса «Московские мастера» впервые выберут лучших инженеров-проектировщиков в строительстве, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
-
ЕС призвал Россию отменить решение по активам компаний Ariston и BSH Hausgeräte
Европейский союз призвал Россию пересмотреть решение по активам компаний Ariston и BSH Hausgeräte.
-
Безработица в России в марте снизилась до исторического минимума в 2,7%
Уровень безработицы в России в марте 2024 года обновил исторический минимум и составил 2,7%.
-
Во время награждения чемпионки Европы по боксу Чумгалаковой выключился гимн России
Исполнение гимна России было прервано из-за технических неполадок во время награждения победительницы чемпионата Европы по боксу Юлии Чумгалаковой.
-
Число членов профсоюзов в Петербурге и Ленобласти достигло 500 тысяч
Главный правовой инспектор труда Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Георгий Кузнецов заявил, что в организации состоит около полумиллиона человек.
-
Самсонова проиграла Кис в третьем круге турнира WTA в Мадриде
Российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла пробиться в четвёртый круг турнира WTA в Мадриде (Испания).
-
Россиянин Каниковский стал чемпионом Европы по дзюдо
Российский дзюдоист Матвей Каниковский одержал победу на чемпионате Европы в весовой категории до 100 кг.
-
Ведущие солисты Шостакович Опера Балет стали лауреатами конкурса «Арабеск» в Перми
Ведущие солисты Шостакович Опера Балет Педро Сеара и Лаура Васконселос стали лауреатами открытого российского конкурса артистов балета «Арабеск» имени Екатерины Максимовой, который состоялся в Перми.
-
Воздушная тревога объявлена в семи регионах Украины
Воздушная тревога объявлена в семи украинских областях.
-
Посольство: Россия готова вернуться к переговорам с Индонезией по поставке Су-35
Россия готова вернуться к переговорам с Индонезией о закупке истребителей Су-35, заявил военный атташе посольства России в Индонезии Максим Лукьянов.
-
Экономист Проданова рассказала о влиянии овердрафта на кредитную историю
Доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова рассказала, как овердрафт карты влияет на кредитную историю.