В Европе стартовали крупнейшие учения НАТО со времён холодной войны, отрабатывается противостояние России и переброска войск на восток континента. Масштабные учения требуют масштабных расходов, отмечает ZDF, предварительно для бундесвера они обойдутся в €90 млн, счёт не окончательный. Часть немцев и их народных избранников ставит под сомнения необходимость инвестиций в готовность к войне.

МАРИЭТТА СЛОМКА, ведущая heute-journal: Тем временем НАТО начало свои крупнейшие учения со времён холодной войны. Все 32 государства НАТО в настоящее время готовятся к так называемой чрезвычайной ситуации, а именно к возможному нападению России на территорию альянса. С Steadfast Defender*, таково название, должно быть показано, что НАТО готова к стойкой обороне от Норвегии и до Румынии. В действии военно-воздушные силы, армия и флот.

90 тыс. солдат из всех 32 стран НАТО принимают участие в масштабных учениях. Они готовятся к быстрой переброске войск на восток. Сценарий – возможное нападение России. Одна только Германия задействовала в общей сложности 12 000 солдат из всех родов войск. «Слишком дорого для Германии», — жалуются критики.

ЖАКЛИН НАСТИЧ, депутат, уполномоченная Союза Сары Вагенкнехт по оборонным вопросам: Они обходятся Германии почти в 90 миллионов. При этом окончательный счёт будет выставлен только после манёвров. Часто затраты ещё более взрывоопасно возрастали. Нам не нужно большей готовности к войне, как того требуют многие политики и министр обороны, но нам срочно нужны дипломатические инициативы, чтобы положить конец войнам. Конечно, особенно той, что на Украине.

МАРИ-АГНЕС ШТРАК-ЦИММЕРМАН, председатель оборонного комитета бундестага, СвДП: Деньги потрачены не зря. Владимиру Путину нужно знать, что НАТО тренируемся, чтобы у него даже не возникло идеи напасть на нас. Конечно, дипломатические усилия важны. Но мы должны чётко понимать, что такой преступник, как Путин, поймёт это только в том случае, если мы противостоим ему с соответствующей стойкостью.

Steadfast Defender продлится до конца мая.

Дата выхода в эфир 13 апреля 2024 года.

* Steadfast Defender – англ. Стойкий защитник (прим. ИноТВ)