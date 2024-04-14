ZDF: тренировка боеспособности бундесвера обходится Германии всё дороже
МАРИЭТТА СЛОМКА, ведущая heute-journal: Тем временем НАТО начало свои крупнейшие учения со времён холодной войны. Все 32 государства НАТО в настоящее время готовятся к так называемой чрезвычайной ситуации, а именно к возможному нападению России на территорию альянса. С Steadfast Defender*, таково название, должно быть показано, что НАТО готова к стойкой обороне от Норвегии и до Румынии. В действии военно-воздушные силы, армия и флот.
90 тыс. солдат из всех 32 стран НАТО принимают участие в масштабных учениях. Они готовятся к быстрой переброске войск на восток. Сценарий – возможное нападение России. Одна только Германия задействовала в общей сложности 12 000 солдат из всех родов войск. «Слишком дорого для Германии», — жалуются критики.
ЖАКЛИН НАСТИЧ, депутат, уполномоченная Союза Сары Вагенкнехт по оборонным вопросам: Они обходятся Германии почти в 90 миллионов. При этом окончательный счёт будет выставлен только после манёвров. Часто затраты ещё более взрывоопасно возрастали. Нам не нужно большей готовности к войне, как того требуют многие политики и министр обороны, но нам срочно нужны дипломатические инициативы, чтобы положить конец войнам. Конечно, особенно той, что на Украине.
МАРИ-АГНЕС ШТРАК-ЦИММЕРМАН, председатель оборонного комитета бундестага, СвДП: Деньги потрачены не зря. Владимиру Путину нужно знать, что НАТО тренируемся, чтобы у него даже не возникло идеи напасть на нас. Конечно, дипломатические усилия важны. Но мы должны чётко понимать, что такой преступник, как Путин, поймёт это только в том случае, если мы противостоим ему с соответствующей стойкостью.
Steadfast Defender продлится до конца мая.