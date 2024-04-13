Guardian: растущая нервозность Сунака предвещает его скорую отставку

В интервью и на публике глава британского правительства всё чаще демонстрирует раздражительность. Поведение премьера перекликается с тем, как вели себя его предшественники незадолго до краха их кабинетов, пишет The Guardian.

В резиденции британского премьера на Даунинг-стрит царит мрачная атмосфера. Существует распространённое мнение, что Риши Сунак вскоре может лишиться поста и потерять «корону» Консервативной партии, пишет The Guardian.

По словам издания, глава правительства всё чаще демонстрирует «вспышки дурного настроения». Например, давая интервью, он порой выражает откровенную раздражительность по поводу «глупости» своего собеседника.

Поведение Сунака перекликается с тем, как вели себя его предшественники незадолго до их отставки. Многие из них, включая Маргарет Тэтчер, точно так же считали, что в их кабинете завелись предатели, и пытались возложить вину за провалы на других, отмечается в статье.

Кроме того, британские премьеры часто обнаруживали, что их полномочия оказывались гораздо ограниченнее, чем они себе представляли. При этом они прибывали в уверенности, что пресса и общественность не осознавали их «самоочевидных достижений», и расстраивались из-за того, что им не удавалось вернуть народное доверие даже после одного просчёта, обращает внимание The Guardian.