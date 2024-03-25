Новая пандемия не за горами — Sky News призывает людей «снова быть готовыми идти на жертвы»

Британские врачи предупреждают, что очередная пандемия может быть гораздо ближе, чем кажется. В особенности этому способствует вырубка лесов и глобальное потепление, утверждает Sky News. По словам врачей, люди должны сохранять бдительность и быть готовыми снова идти на жертвы в случае новой эпидемии.

Спустя несколько лет после начала пандемии COVID-19 эксперты по инфекционным заболеваниям снова начинают бить тревогу: по их прогнозам, следующая пандемия не за горами, а деятельность человека с каждым годом только увеличивает вероятность её наступления, пишет Sky News, ссылаясь на данные британских врачей.

Как сообщает издание, учёные предупреждают, что вырубка лесов увеличивает вероятность того, что вирусы и бактерии «перекочуют» от животных к людям и вызовут очередную пандемию. «Мы сами создаём ситуацию, благоприятную для вспышек болезней», — утверждает доктор Натали Макдермотт, лектор по инфекционным заболеваниям в Королевском колледже Лондона. По её словам, из-за вырубки лесов в Амазонии и некоторых районах Африки животные и насекомые селятся всё ближе к жилищам людей.

Кроме того, важным фактором, приближающим пандемию, является глобальное потепление. С повышением температуры вспышки вирусов, переносимых комарами и клещами, всё чаще происходят в редко встречавшихся ранее районах Европы.

«Следующая пандемия не за горами — может быть, через два года, через 20 лет, а может, через ещё более продолжительное время, — но мы не можем позволить себе ослабить бдительность. Мы должны быть внимательными, подготовленными и готовыми снова идти на жертвы», — предупреждают британские врачи.