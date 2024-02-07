WION: ВОЗ предполагает, что смертность от COVID-19 втрое превышала официальные данные

Всемирная организация здравоохранения предполагает, что реальные показатели смертности в период пандемии COVID-19 могут втрое превысить официальные данные. По оценкам экспертов ВОЗ, общее количество жертв коронавирусной инфекции во всём мире может достигать 21 млн погибших, передаёт WION. К такому выводу пришли авторы исследования, посвящённого анализу избыточной смертности в период разгара пандемии и в последующие годы.
Из других новостей к этому часу: как показывают последние данные, опубликованные Всемирной организацией здравоохранения, реальные показатели смертности от COVID-19 могут в три раза превышать зарегистрированные ранее цифры. До сих пор, согласно официальным данным, сообщалось о более чем 7 миллионах смертельных исходов — с момента начала пандемии и до конца 2023 года.
Теперь же ВОЗ заявляет, что фактическое число смертей от этой болезни может приблизиться к 21 миллиону человек. И хотя коронавирус, возможно, уже не вызывает такого беспокойства у большинства людей, однако некоторые по-прежнему продолжают молча страдать от долгосрочных последствий этой болезни.
В настоящее время ВОЗ занимается анализом показателей избыточной смертности как во время разгара пандемии COVID-19, так и после того, как эту болезнь перестали считать глобальной чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения.
Что же означают показатели «избыточной смертности», которые исследует международный орган здравоохранения? Они рассчитываются на основе разницы между фактически наблюдаемой смертностью за определённый период времени — и ожидаемым ранее количеством смертей за тот же период. Вот эти данные, предоставленные ВОЗ.
Здесь в цифрах сравниваются оценочные показатели избыточной смертности и зарегистрированные ВОЗ случаи смерти от COVID-19 по различным регионам в 2020 году. На региональном уровне оценочные показатели избыточной смертности от COVID-19 варьируются от 1,34—1,46 миллиона человек во всей Америке до 1,11—1,21 миллиона в Европе в 2020 году.
Это примерно на 60 процентов и на 50 процентов больше официально зарегистрированных случаев смерти от COVID-19 в этих регионах, соответственно. Как говорят исследователи, это необычное открытие связано с тем, что некоторые страны не предоставили верные данные о количестве погибших.
Фактическое количество случаев заражений этим вирусом также остаётся поводом для предположений. Неполное предоставление отчётности относительно случаев заражения и смертности от COVID-19 на фоне общего всплеска инфекций во всём мире также может вызывать беспокойство.
И в частности, с точки зрения оперативного сбора важных данных, которые могли бы помочь ВОЗ и местным органам здравоохранения принимать правильные решения в случае необходимости, которая может вновь возникнуть очень скоро.
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