Утечка переговоров немецких генералов свидетельствует, что в НАТО так и не усвоили уроки прошлого — и желают обострять боевые действия на Украине, пишет обозреватель The Guardian Саймон Дженкинс. Как предостерегает журналист, в таком курсе Западная Европа на деле совсем не заинтересована, тем более, что Москва «умеет играть вдолгую».

Запад четверть века предавался военным интервенциям, которые неизменно оборачивались «полной нелепицей» — однако, по-видимому, так и не усвоил уроки: несмотря на то, что стратегия НАТО на Украине уже полностью утратила какое-либо подобие связности, оно сохраняет курс на «полную победу» Киева — и действует всё более «безрассудно», предупреждает обозреватель The Guardian Саймон Дженкинс.

Как отмечает журналист, боевые действия на Украине вполне предсказуемым образом зашли в тупик, а победить украинцам не было суждено с самого начала — но генсек альянса Йенс Столтенберг всё ещё твердит о том, что западные страны «должны придерживаться того же курса», никак при этом не разъясняя, что он имеет в виду. Между тем, как свидетельствуют «слитые» переговоры немецких генералов, военное руководство Германии готово обострять конфликт, даже несмотря на то, что и немецкий канцлер Олаф Шольц, и власти США силятся этого избежать.

Западная Европа совершенно не заинтересована в обострении через обмен ударами ракет большой дальности, и у неё нет никакого стратегического резона оказывать Киеву поддержку с тем, чтобы вытеснить российские силы из русскоговорящих регионов Донбасса и из Крыма; в её интересах — добиваться урегулирования конфликта в кратчайшие сроки, убеждён Дженкинс.

Как констатирует журналист, Москва «всегда может в войнах играть вдолгую» — и какими бы «ужасными» не казались Западу условия предложенного ею Киеву весной 2022 года мира, они хотя бы выглядели «логично». Тем не менее, западные страны пошли другим путём, начав превращать Украину в «наёмника НАТО», чтобы натовские генералы смогли получить щедрые бюджеты и снова развернуть манёвры холодной войны, которые они проходили в юности. Расплачиваются же за всё это теперь западные налогоплательщики и украинская молодежь, негодует колумнист The Guardian.

Что же касается западных санкций, они потерпели полный крах: да, кое-кому — включая потребителей энергоресурсов в той же Великобритании — они, быть может, и навердили, но российскую экономику они так и не разрушили, и в этом году Россия уже может обогнать по росту ВВП Соединённое Королевство, отмечает автор.