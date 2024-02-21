Times: очередное унижение ВМС Великобритании — запуск баллистической ракеты Trident II обернулся провалом

В Министерстве обороны Великобритании объяснили «аномалией» неудачный испытательный запуск баллистической ракеты Trident II с атомной подводной лодки HMS Vanguard, передаёт The Times. По данным издания, ракета уклонилась от курса и упала рядом с подлодкой, на борту которой находились министр обороны Грант Шэппс и командующий ВМС Бен Ки.
Королевский военно-морской флот Великобритании провёл неудачный испытательный запуск баллистической ракеты Trident II с атомной подводной лодки HMS Vanguard, сообщает The Times. Сразу после пуска ракета уклонилась от курса и упала рядом с подлодкой, на борту которой находились министр обороны Грант Шэппс и командующий ВМС адмирал Бен Ки.
Инцидент произошёл 30 января во время тренировочной миссии в Атлантическом океане недалеко от побережья американского штата Флорида. Изначально предполагалось, что Trident II пролетит почти 6 тыс. км и поразит заданную точку в Атлантическом океане между Бразилией и Западной Африкой.
В Министерстве обороны Великобритании заявили, что в ходе пуска произошла «аномалия», и указали на то, что средства ядерного сдерживания королевства остаются «эффективными». «По соображениям национальной безопасности мы не можем предоставить дополнительную информацию по этой теме», — уточнили в ведомстве.
По данным издания, причиной падения 58-тонной ракеты, оснащённой фиктивными боеголовками, стали не сработавшие ускорители первой ступени. Впрочем, в оборонном ведомстве подчеркнули, что ракета Trident остаётся одной из самых надёжных в мире и успешно прошла более 190 испытаний. «Ядерное сдерживание Великобритании остаётся безопасным и эффективным», — добавили в министерстве.
Первый за восемь лет тестовый запуск был необходим для того, чтобы убедиться в том, что подлодка HMS Vanguard может вернуться на вооружение военно-морского флота после семилетнего ремонта. Представитель министерства обороны отметил, что субмарина и её экипаж прошли все испытания и доказали свою способность использовать средства постоянного сдерживания Великобритании в море.
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