Выход Великобритании из ЕС ежегодно лишает экспорт страны £100 млрд из-за резкого снижения продаж детских игрушек, медицинского оборудования и ювелирных изделий, сообщает The Independent. В целом, как отмечает издание, выход страны из ЕС негативно отразился на экономике Великобритании.

Выход Великобритании из Европейского союза обернулся для страны потерями в экспорте на сумму в £100 млрд в год, в связи с чем британская экономика находится в худшем положении, чем могла бы быть в случае, если бы страна осталась в ЕС, пишет The Independent.

Предприятия, производящие широкий спектр товаров, в том числе спортивные товары, детские игрушки, ювелирные изделия и медицинское оборудование, больше всего столкнулись с издержками, вызванными решением Великобритании покинуть ЕС. Новые правила торговли привели к сокращению товарооборота на 30% в период с 2020 по 2023 год по сравнению с тем, что было бы, если бы страна не покидала таможенный союз и единый рынок ЕС.

По данным издания, с момента выхода из единого рынка рост экспорта Великобритании был вялым по сравнению с другими странами с развитой экономикой, что привело к упущенному росту экспорта товаров и услуг примерно на £23 млрд ежеквартально.

По словам младшего научного сотрудника Центра европейских реформ Джона Спрингфорда, выход Соединённого Королевства «ведёт к постоянному ухудшению торговли между Великобританией и ЕС». При этом Спрингфорд отвергает аргументы о том, что торговые сделки со странами за пределами Евросоюза могут восполнить экономический дефицит.

Как отмечают экономисты, выход из ЕС в целом негативно отразился на экономике Великобритании. Экономисты Cambridge Econometrics в январе обнаружили, что выход из ЕС уже обошёлся экономике Великобритании в £140 млрд в виде потери роста. А по данным доцента Лондонской школы экономики Томаса Сэмпсона, ежегодно это обходится стране в сумму от £75 млрд до £125 млрд, что эквивалентно 3-5% ВВП.

Более того, выход из ЕС ударил и по рабочим местам и заработной плате в стране. Исследование Cambridge Econometrics показало, что после выхода из Евросоюза к 2035 году в стране будет на 3 млн рабочих мест меньше, чем если бы она осталась в составе ЕС.

Также данные свидетельствуют о том, что вся новая бюрократическая волокита привела к росту цен на продукты питания. Согласно исследованию Лондонской школы экономики за 2023 год, британские семьи заплатили почти £7 млрд, чтобы покрыть расходы на дополнительные бюрократические проволочки.