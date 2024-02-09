Bild: дед Бербок оказался нацистом, но она уверяет, что ничего об этом не знала

Согласно обнародованному досье деда Анналены Бербок, в годы Второй мировой войны он служил в вермахте и был убеждённым нацистом, а в 1944 году получил в награду крест за военные заслуги, пишет немецкий таблоид Bild. Глава МИД Германии, однако, уверяет, что ничего об этом не знала, когда упоминала деда в своих выступлениях.

Анналена Бербок, которая любит рассказывать на памятных мероприятиях о своём деде Вальдемаре, теперь вынуждена задаться вопросом, что министру иностранных дел Германии нужно знать о своих родственниках и Второй мировой войне, пишет Bild.

Как поясняет немецкий таблоид, на портале Bunte появилось досье Вальдемара Бербока из вермахта. Во время войны он был инженером в подразделении, которое ремонтировало зенитные орудия. При этом в досье говорится о том, что военный офицер, полковник Вальдемар Бербок был не просто офицером, а ярым сторонником национал-социализма. В тексте буквально сказано, что он был «безусловным национал-социалистом», читал книгу Гитлера «Майн кампф» и «полностью поддерживал национал-социализм». В 1944 году Бербок был награждён за военные заслуги крестом с мечами.

Когда Анналена Бербок упоминала в выступлениях своего деда, знала ли она, что в возрасте около 20—30 лет он был не только офицером, но и, возможно, убеждённым национал-социалистом в душе? В МИД Германии на этот вопрос ответили, что «министр иностранных дел не знала о документах».

Как отмечает Bild, дедушка и война были чувствительной темой в семье Бербок на протяжении десятилетий. Отец Анналены Бербок десятилетиями спорил со своим отцом Вальдемаром — потому что старший не хотел ничего рассказывать мальчику о себе и о войне. Потому что, как и миллионы других вернувшихся с войны, он хранил молчание.

Только когда в конце 1990-х годов по Германии проехала выставка «Вермахт», дедушка Вальдемар сказал, что служил в вермахте. После этого он написал для себя «небольшую семейную книгу» об изгнании и войне, сообщает Bild.

Эта книга осталась внукам Вальдемара Бербока после его смерти 24 июля 2016 года в возрасте 103 лет. В ней есть фраза: «Как вам невероятно повезло, что вам не пришлось испытать войну».

Пять лет спустя, когда его внучка Анналена Бербок готовилась стать первой женщиной-министром иностранных дел послевоенной Германии, дедушка Вальдемар появился в её книге под названием «Сейчас». Затем, рассказывая о Европе во Франкфурте-на-Одере в 2022 году, она также упомянула о войне деда и о том, «что он пережил в этом самом месте».

Был ли дед Бербок больше, чем просто солдатом? Ответ на этот вопрос он, по-видимому, навсегда унёс с собой в могилу, заключает Bild.