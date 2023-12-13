Китай, Россия, Индия, Саудовская Аравия и ещё несколько стран настояли на исключении пунктов об «окончательном отказе от ископаемого топлива» из итогового документа Всемирной климатической конференции в Объединённых Арабских Эмиратах. Таким исходом оказалась недовольна глава немецкого МИД Анналена Бербок, сообщает портал NIUS, она назвала противников отказа от ископаемого топлива «миром вчерашнего дня». Портал сомневается, что это дипломатически разумно «оскорблять все страны, которые не согласны с энергетическим безумием Германии».

Анналене Бербок хотелось бы сподвигнуть мир к отказу от ископаемого топлива: угля, нефти, газа. «Но мир не подыгрывает даже после двух недель Всемирной климатической конференции в Объединённых Арабских Эмиратах», — сообщает информационный портал NIUS, предложенный итоговый документ «не содержит ничего об окончательном отказе от ископаемого топлива». Министр иностранных дел ФРГ не скрывает своего разочарования и на подиуме, во время выступления, говорит: «Мы ощущаем, что упорствующие силы мира вчерашнего дня всё ещё здесь, в том числе здесь, на климатической конференции».

«Дипломатическая чуткость министра иностранных дел Германии поразительна», — комментирует NIUS выступление главы немецкой дипломатии. Вместо того чтобы переубедить страны, не согласные с её позицией, Бербок «оскорбляет все страны, которые не согласны с энергетическим безумием Германии». При этом в самой Германии буквально в эти же дни «из-за выхода из строя 30 000 ветряных турбин» энергосистема вынуждена полагаться прежде всего на угольные и газовые электростанции. Настоящая «ирония судьбы».

Так как предложенный султаном бен Ахмедом аль-Джабером проект не устроил ЕС, Германию и ещё около дюжины других государств, конференция была продлена. Экологи и часть западных стран считают итоговый документ «разочаровывающим и недостаточным». «Объект возмущения — это то, что в проекте текста больше не упоминается поэтапный отказ от угля, нефти и газа, который требовали более 100 стран, этим он отличается от предыдущих версий», — указывает NIUS. На исключении этого пункта настояли такие богатые нефтью страны, как Саудовская Аравия, Россия, Ирак, но также Индия и Китай.

Из-за несогласия западных стран конференция, которая должна была окончиться во вторник, будет продлена. Министр иностранных дел Бербок заявила, что продление не будет проблемой для европейской делегации. «У нас есть время, и мы готовы остаться ещё ненадолго», — цитирует заявление немецкого политика информационный портал.