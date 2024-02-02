NTD: карликовые свиньи помогают японцам избавиться от стресса

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Bloomberg: пока Зеленский борется с Залужным, Россия изматывает украинскую оборону Bloomberg
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«Известия»: импортные яйца не попали в российские торговые сети
Импортные куриные яйца не попали в торговые сети в России, в основном их отправили на переработку.
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Журналист Шустер: в бункер Зеленского не пускают иностранцев
Автор биографии Владимира Зеленского, журналист Time Саймон Шустер рассказал, что иностранным гражданам запрещено посещать бункер главы киевского режима.
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Журналист Херш: Зеленский хочет уволить Залужного из-за его тайных переговоров
Американский журналист Сеймур Херш высказал мнение, что Владимир Зеленский хочет снять с должности главкома ВСУ Валерия Залужного из-за его тайных переговоров с Западом.
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Польский профессор Грохмальский: Украина стала роковой ошибкой Байдена
Украина стала роковой ошибкой президента США Джо Байдена перед президентскими выборами. Такое мнение высказал польский профессор Петр Грохмальский.
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IHA: полиция Турции освободила заложников на заводе в Гебзе
Сотрудники полиции освободили семерых заложников на заводе Procter & Gamble в Гебзе и задержали удерживающего их мужчину. Об этом сообщило агентство IHA.
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Полиция применила газ и дубинки в отношении протестующих в Аргентине
Сотрудники полиции использовали газ и дубинки в отношении протестующих у здания конгресса Аргентины в центре Буэнос-Айреса.
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Офис Бельгийского агентства развития в Газе разрушен в результате удара Израиля
Офис Бельгийского агентства развития (Enabel) на территории сектора Газа разрушен в результате израильского удара. Такое заявление сделала глава МИД Бельгии Аджа Лябиб.
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Минюст Турции: суд арестовал 25 задержанных по делу о стрельбе в церкви
Суд в Стамбуле постановил арестовать 25 задержанных после стрельбы в стамбульской церкви, в том числе россиянина. Об этом заявил министр юстиции Турции Йылмаз Тунч.
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МЧС ликвидировало открытое горение в цеху по производству консервов в Мурманске
Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение на территории цеха по производству консервов в Мурманске.
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Немецкий бизнесмен Дотком: Зеленский может уйти с поста в ближайшее время
Немецко-финский предприниматель Ким Дотком высказал мнение, что Владимир Зеленский может покинуть свой пост в ближайшее время.
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В трёх областях Украины объявлена воздушная тревога
На территории Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областей Украины объявлена воздушная тревога.
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Подоляк заявил о «негативном осадке» после провала контрнаступления ВСУ
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о «негативном осадке» после того, как украинская армия провалила контрнаступление.
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AC: конфискация российских активов приведёт к жёсткому зеркальному ответу
Россия может конфисковать активы Запада, тем самым ответив на присвоение собственных активов. Такое мнение высказал экс-советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в материале для журнала The American Conservative.
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Чернышов — об Угальде: в «Твенте» закрыли глаза на негативное отношение к России
Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов считает, что в нидерландском «Твенте» забыли о негативном отношении к России из-за внушительной суммы за трансфер форварда Манфреда Угальде.
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ГУР Украины заявило, что просит вернуть тела пленных, погибших при крушении Ил-76
Разведка Украины просит Россию передать ей тела украинских военнопленных, погибших в результате удара ВСУ по российскому Ил-76 в Белгородской области. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на представителя Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Андрея Юсова.
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Несколько сотен жителей Аргентины собрались у конгресса, протестуя против реформ
Несколько сотен протестующих снова собрались у здания конгресса в центре Буэнос-Айреса, где проходит обсуждение реформ президента Аргентины Хавьера Милея.
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Мамиашвили — о решении Латвии: чем ничтожнее статус страны, тем они злее
Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили раскритиковал решение сейма Латвии запретить своим спортсменам соревноваться с командами из России и Белоруссии.
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В Курчатове пьяный мужчина ударил ребёнка кулаком в лицо, он задержан полицией
Пьяный мужчина напал на ребёнка в одном из магазинов Курчатова в Курской области: он подошёл к мальчику и ударил его кулаком в лицо. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Полиция незамедлительно прибыла на место происшествия, злоумышленника уже задержали. Сейчас он сильно пьян, отмечает МВД.
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Калажоков встретится в титульном поединке с Нушкиным на турнире Top Dog 27
Чемпион лиги Top Dog по кулачным боям в лёгкой весовой категории Кантемир Калажоков проведёт поединок с Иваном Нушкиным.
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Фицо: средства Словакии из фонда ЕС не будут направлять на оружие для Киева
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна готова направлять деньги в Европейский фонд мира, созданный для поддержки Украины, только при условии, что они будут использованы на любую помощь, кроме вооружений.
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Sun: ВМС Великобритании готовятся к испытанию МБР в Атлантике
Военно-морские силы Великобритании готовятся провести испытание межконтинентальной баллистической ракеты Trident 2 в Атлантике, говорится в материале газеты The Sun со ссылкой на источники.
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Балахнин: «Ростов» в текущем сезоне играет на своём уровне
Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин признался, что ему нравится игра команды Валерия Карпина в чемпионате России по футболу сезона-2023/24.
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Игорь Гросу требует от России не открывать избирательные участки в Приднестровье
Спикер парламента Молдавии и лидер правящей партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу требует от России не открывать избирательные участки в Приднестровье на президентских выборах.
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В Мурманске загорелся цех по производству консервов на 800 квадратных метрах
Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар, который разгорелся в двухэтажном здании цеха по производству консервов на 800 кв. м.
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Чанов — о трансфере Угальде: «Спартак» увидел в нём спортивный потенциал
Бывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов считает, что нападающий Манфред Угальде может помочь столичному «Спартаку» побороться за медали чемпионата России по футболу.
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WP: оборонная промышленность России сохраняет устойчивость, несмотря на санкции
Российская оборонная промышленность сохраняет свою устойчивость, несмотря на возглавляемый США режим глобальных ограничений, который стал одним из самых обширных в истории, признали журналисты The Washington Post.
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В Госдуме предложили ввести отпуск для военных при рождении ребёнка
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести отпуск до десяти суток для военнослужащих в связи с рождением ребёнка. Копия письма на имя первого вице-премьера правительства России Андрея Белоусова есть в распоряжении RT.
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Обладатель Кубка мира по вольной борьбе Шарипов перешёл в сборную Бахрейна
Российский борец вольного стиля Шамиль Шарипов принял решение сменить спортивное гражданство.
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Пропалестинские активисты заблокировали несколько дорог в Вашингтоне
Пропалестинские активисты заблокировали ряд дорог в центре Вашингтона в знак протеста против боёв в секторе Газа.
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Потапова вышла в четвертьфинал турнира в Австрии
Россиянка Анастасия Потапова оформила выход в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австрийском Линце.
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МИД России: авторы вбросов о ситуации вокруг «Би-2» запутались в своём вранье
Министерство иностранных дел России обратило внимание на фейковые сообщения о ситуации с задержанием группы «Би-2» в Таиланде. Как подчеркнули в Москве, это «тот самый случай, когда спекулятивные публикации слились в один сплошной фейк». Авторы вбросов в конечном итоге «запутались в собственном вранье и ввели в заблуждение свою аудиторию», отметил МИД.
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Шамаев — о сборной Румынии по биатлону: здесь не меряют по национальности
Россиянин Дмитрий Шамаев, который выступает за сборную Румынии по биатлону, признался, что не чувствует негативного отношения от иностранных спортсменов.
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В Петербурге полицейские спасли лебедя, замёрзшего в акватории Финского залива
Полицейские Санкт-Петербурга спасли замёрзшего в акватории Финского залива лебедя.
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«Аль-Наср» разгромил «Интер Майами», Месси вышел на замену
Саудовский «Аль-Наср» нанёс разгромное поражение североамериканскому «Интер Майами» в товарищеском матче.
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В Израиле заявили, что Катар не передавал данных о возможной сделке с ХАМАС
Катар не сообщал Израилю о возможной сделке по прекращению огня в секторе Газа, сейчас у израильских властей нет информации по этому поводу, заявил РБК советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.
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В Ростовской области четырёх подростков спасли с дрейфующей льдины
Сотрудники МЧС спасли четырёх подростков с дрейфующей льдины в акватории Таганрогского залива.
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«СТРАНА.ua»: уклонисты на Украине начали маскироваться под животных для побега
Уклонисты на Украине начали маскироваться под диких животных, чтобы сбежать из страны. Об этом пишет «СТРАНА.ua». Издание публикует видео, на котором мужчины шли через поле на четвереньках.
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ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска выпустили три кассетных снаряда по Куйбышевскому району Донецка.
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Сайнс-младший объявил об уходе из Ferrari по окончании 2024 года
Испанец Карлос Сайнс-младший принял решение покинуть команду «Формулы-1» Ferrari.
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В Аргентине задержали россиянина по запросу Украины
Полиция Аргентины по запросу Украины задержала россиянина, сейчас ожидается суд по вопросу о его возможной выдаче Киеву, рассказала заведующая консульским отделом посольства России в Буэнос-Айресе Наталия Пустовалова.
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Пушилин: в ДНР 22% магазинов снизили цены по некоторым позициям
Более 1,1 тыс. магазинов в Донецкой Народной Республике снизили цены на отдельные товары.
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Хэмилтон — об уходе из Mercedes: настало время принять новый вызов
Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон поблагодарил Mercedes за предоставленный шанс вырасти в большого в профессиональном плане пилота.
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FT: Киев не получит прибыль за 2023 год с замороженных в Европе активов России
Евросоюз не сможет передать Украине прибыль за 2023 год с активов России в Euroclear, пишет Financial Times. Газета отмечает, что у ЕС сейчас нет законодательной базы для этого.
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Йеменские хуситы атаковали в Красном море британское коммерческое судно
Йеменские хуситы атаковали в Красном море следовавшее в Израиль британское коммерческое судно.
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Генменеджер «Торпедо»: лимит на легионеров позволил КХЛ засверкать новыми именами
Генеральный менеджер нижегородского «Торпедо» Максим Гафуров считает, что не стоит менять лимит на легионеров в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
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МЧС: открытое горение на пожаре в Пушкине ликвидировано
Открытое горение на пожаре в Пушкине Московской области ликвидировано, сообщает МЧС России.
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В Париже тысячи учителей вышли на манифестацию из-за низких зарплат
В Париже прошла манифестация учителей с требованием повышения зарплат.
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Ferrari объявил о переходе Хэмилтона из Mercedes в 2025 году
Семикратный чемпион «Формулы-1» британец Льюис Хэмилтон перейдёт в Ferrari.
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МИД России: БАПОР может прекратить работу из-за отмены финансирования Западом
Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини заявил, что из-за отмены финансирования Западом агентство может прекратить работу.
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РИА Новости: в Белгороде задержана девушка по подозрению в поддержке ВСУ
В Белгороде задержана девушка по подозрению в спонсировании украинских военных, вскоре суд примет решение по избранию ей меры пресечения, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката задержанной.