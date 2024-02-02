NTD: карликовые свиньи помогают японцам избавиться от стресса

В Японии набирают популярность кафе с животными, в частности, с карликовыми свинками. Как передаёт NTD, в таких заведениях гости быстро забывают о своих проблемах и тревогах. Хозяева кафе считают, что миниатюрные свиньи помогают снять стресс даже лучше, чем кошки или собаки, поскольку поросята очень тянутся к людям.

Гости этого кафе в Токио быстро забывают о своих проблемах и тревогах. Помогают в этом карликовые свиньи, или минипиги. Такая терапия находит всё больше поклонников в Японии.

РИЧИ МОУНГА, гость кафе: Они очень забавные. Такие крошечные, миниатюрные. Я даже захотел взять поросёнка домой.

СОФИ МОУНГА, гостья кафе: Мы подумали, что кафе с минипигами — это что-то новое. Детям редко удаётся подержать на руках поросёнка и погладить его.

Хозяева кафе считают, что миниатюрные свиньи помогают снять стресс даже лучше, чем кошки или собаки. Дело в том, что поросята очень тянутся к людям.

СИХО КИТАГАВА, сотрудница кафе: Каждая свинья уникальна. У всех разные характеры. Можно заметить, что одна посмелее, а другая — ласковей.

Эксперты говорят, что общение с животными может снизить кровяное давление, уменьшить головные боли и риск сердечно-сосудистых заболеваний. Это также улучшает самочувствие и помогает справляться со стрессом.

БРЮС КОРНРАЙХ, доктор ветеринарных наук: Появляется всё больше свидетельств того, что общение с домашними питомцами приносит людям пользу, укрепляя как психическое, так и физическое здоровье.

Миниатюрных свиней вывели в Германии в 50-х годах прошлого века. Окрас у них может быть самый разный. Минипиги бывают маленькие, средние и крупные. Самые миниатюрные весят от 10 до 30 килограммов. Большие могут весить и 120.

Карликовые свиньи хорошо поддаются дрессировке, поэтому их можно держать дома. С ними нужно играть и гулять, чтобы не было ожирения.

Кафе с минипигами в Токио открылось в 2019 году. Сейчас в Японии работают десять таких заведений.

Дата выхода в эфир 01 февраля 2024 года.