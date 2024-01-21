CNN: в ВСУ пожаловались на окопы, кишащие крысами и мышами

Канал CNN пообщался с украинской военнослужащей, которая пожаловалась на кишащие мышами и крысами окопы. В частности, она рассказала, как ей пришлось жить в землянке, рассчитанной на четырёх солдат, в которой при этом обитало около 1000 грызунов.

Линии фронта на Украине заполонили крысы и мыши, которые, как сообщается, распространяют болезни, вызывающие у солдат рвоту и кровотечение из глаз, и наносят вред боеспособности, воссоздавая ужасные условия, наблюдавшиеся в войсках во время Первой мировой войны, пишет CNN.



Украинская военнослужащая с позывным «Кира» рассказала каналу, как прошлой осенью во время боевых действий в Запорожской области её батальон страдал от «эпидемии мышей».



«Представьте, что вы ложитесь спать, и ночь начинается с того, что мышь заползает вам в штаны или свитер, или грызёт кончики пальцев, или кусает вас за руку. Вы спите два или три часа, в зависимости от того, насколько вам повезёт», — заявила она CNN.



По её оценкам, в её землянке на четырёх солдат обитало около 1000 мышей.



«Это не мыши приходили к нам в гости, а мы были их гостями», — заявила Кира.



Это нашествие грызунов, как отмечается в статье, частично вызвано сменой времён года и циклом спаривания мышей, но также оно является показателем того, насколько статичным стал украинский конфликт после того, как контрнаступление Украины было в значительной степени отражено хорошо укреплённой российской обороной. В эту суровую зиму грызуны, которых привлекают тепло и еда, кормятся вдоль почти 1000-километровой линии фронта, распространяя болезни и недовольство.



Кира рассказала, что пробовала всё, чтобы избавить их бункеры от мышей: брызгала ядом, распыляла аммиак, даже молилась. По её словам, близлежащие магазины запаслись антимышиной продукцией и быстро на этом обогатились. Однако мыши продолжали приходить, поэтому украинские военные пробовали и другие методы.



«У нас была кошка по имени Буся, и поначалу она тоже помогала и ела мышей. Но позже их стало так много, что она отказалась. Кошка может поймать одну-две мыши, но если их 70, то это нереально», — заявила военнослужащая ВСУ.