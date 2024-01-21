Средний возраст украинского военного — 43 года, пишет The Times. Один из командиров ВСУ пожаловался изданию на то, что люди заканчиваются, а качество пополнений становится всё хуже. При этом неназванный 50-летний украинский военный рассказал, что молодое пополнение украинских войск не может справиться с происходящим и что из-за российских ударов те «лишаются рассудка».
На фоне того, как украинский конфликт приближается к своей второй годовщине, большая часть украинских войск состоит из мужчин среднего возраста, чьи ограниченные физические возможности усложняют военное планирование Киева, пишет The Times.
Как отмечает издание, средний возраст украинского солдата — 43 года.
Некоторые добровольцы, вступившие в армию в начале конфликта с Россией, морально и физически истощены, а на замену им не хватает более молодых бойцов, говорится в статье.
«Средний возраст солдата в моем батальоне — 45 лет, — сказал Дмитрий Берлым, командир батальона 32-й украинской бригады, воюющей в районе Купянска. — В таком возрасте сложно выполнять задачи. Некоторым тяжело даже нести боеприпасы и бронежилеты на передовые позиции».
Он добавил, что притока молодых солдат, которые могли бы взять на себя это бремя, нет, при этом военные продолжают умирать.
«Люди кончаются, а качество подкреплений с каждым разом становится всё ниже и ниже», — посетовал Берлым.
Некоторые из возрастных украинских военных признаются, что физически и эмоционально они на грани полного истощения.
«Я на грани нервного срыва, — рассказал изданию 50-летний военный, восстанавливающийся после осколочного ранения в Харькове. — Я вступил в армию в первый день войны, но больше не могу».
При этом он также отметил, что прибывающие на фронт молодые люди оказываются не в состоянии справиться с происходящим и что из-за ударов российских войск они «лишаются рассудка».
«Они к этому не готовы», — подчеркнул неназванный украинский военный.
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