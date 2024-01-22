Dialogue works: Запад приписывает России собственные захватнические мотивы

США и их союзники привыкли пугать своё население российской угрозой. Они откровенно лицемерят, утверждая, что Москва стремится «восстановить свою империю», заявил в интервью Dialogue works бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Эммануэль Макрон совсем недавно заявил: «Мы не можем позволить России победить, поскольку на кону безопасность Европы». Как они смогут определить безопасность Европы, выводя за скобки Россию?

ЛАРРИ ДЖОНСОН, экс-аналитик ЦРУ: Они используют эту методичку как минимум с 1950-х годов, когда французы говорили: «Мы должны остановить коммунистов, иначе они захватят мир». А затем Соединённые Штаты подхватили: «Если Вьетнам падёт, то в результате эффекта домино коммунизм охватит весь земной шар».

Затем, когда коммунизм больше не был достаточно хорошей тактикой запугивания, страшилкой, которой можно было бы напугать избирателей, то ему на смену пришёл терроризм. «Террористы здесь и террористы там! Мы должны их остановить! Это означает, что ваши гражданские права приостанавливаются, правительство получает полную и неограниченную свободу шпионить за вами просто для того, чтобы поймать этих террористов». Ладненько.

Теперь мы вернулись к прошлой тактике. То есть речь не о коммунистической угрозе, но некоторые на Западе выставляют Россию коммунистической империей. «Русские стремятся восстановить и вернуть свою империю». А я спрашиваю: какие колонии у них были в Африке, в Южной Америке или в Азии? Ответ: никаких.

Единственные народы, у которых были и до сих пор есть колонии, — европейцы и американцы. Люди говорят: «Ну, у США нет колоний». А что в таком случае Виргинские острова? Гуам? Пуэрто-Рико? Пожалуйста, проявите хотя бы немного приличия и признайте, что вы, что мы собой представляем.

Итак, они выстраивают эту проекцию. Они проецируют на Россию собственные желания. Именно Запад хочет вторгнуться в Россию, развалить страну, завладеть её природными ресурсами и избавиться от Путина.

«Потому что этот чёртов Путин не позволит олигархам насиловать русских. Он положил этому конец. Как он посмел? Разве он не знает, что богатые имеют право поступать с бедными как им вздумается?»

Так что так. Вот что происходит.

Дата публикации 21 января 2024 года.