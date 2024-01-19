N-TV: тюремные сроки вместо штрафов — в Германии обратили внимание на излишнюю суровость к безбилетникам

Тюрьмы немецкой столицы переполнены «зайцами», сообщает немецкий телеканал N-TV. Общественность возмущена суровостью наказания за безбилетный проезд. В то же время судьи не горят желанием заменять тюремные сроки на штрафы. По их мнению, это перегрузит чиновников работой.

В прошлом году в Берлине увеличилось количество людей, попавших в тюрьму из-за неоплаченных штрафов, сообщает немецкий телеканал N-TV. Согласно данным Deutsche Richterzeitung, за это время за решётку отправились 2894 человека, что на 75% больше, чем в 2021 году. Основными нарушителями закона оказались безбилетники.

По мнению Главного управления юстиции, одной из причин подобного развития событий в немецкой столице стала пандемия коронавируса, во время которой исполнение альтернативного наказания в виде лишения свободы было приостановлено до конца мая 2022 года.

В то же время эксперты уверены, что увеличение случаев проезда без билета связано не только с пандемией, рассказывает N-TV. Арне Земсротт, руководитель проекта Freiheitsfonds, утверждает, что корень проблем кроется в недостатках системы юстиции. «Общее ухудшение социальной ситуации, к сожалению, отражается на судебной системе», — пишет активист. Проект Freiheitsfonds, занимающийся выкупом заключённых «зайцев» из тюрем, говорит о наплыве заявок от пострадавших, с объёмом которых фонд не может справиться. В 2023 году активисты внесли залог за 122 осуждённых в Берлине и 278 человек по всей Германии, сообщает телеканал. В общей сложности с декабря 2021 года проект внёс залог за 911 человек, на что ушло почти €800 тыс.

Споры относительно уголовной ответственности за неоплату билетов в общественном транспорте продолжаются. На данный момент проезд без билета попадает под формулировку «получение услуг манипуляционным путём» статьи 265а Уголовного кодекса ФРГ. Марк Бушман, министр юстиции Германии, хочет заменить уголовное наказание на штраф, однако Германское объединение судей выступает против. «В будущем регулирующие органы будут использоваться в качестве финансируемой за счёт налогов вспомогательной силы для транспортных компаний», — опасается директор объединения судей Свен Ребен. Они предлагают оставить уголовную ответственность только в случаях, когда нарушители обходят системы контроля доступа. Телеканал добавляет, что берлинский сенатор по вопросам юстиции Фелор Баденберг опасается дополнительной нагрузки на судебную систему в случае декриминализации проезда безбилетников, так как в таком случае суды столкнутся с волной подачи апелляций.