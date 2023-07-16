Le Figaro: уровень преступности во Франции выше, чем в других странах ЕС

Среди европейских стран Франция занимает первые строчки по числу ограблений, угонов автомобилей и преднамеренных убийств, рассказывает в Le Figaro профессор экономики Пьер Бюиг. При этом в стране не хватает судей, полицейских и исправительных учреждений, которые сейчас переполнены.

Недавние беспорядки снова показали, насколько широко во Франции распространена преступность, пишет Le Figaro. Профессор экономики Тулузского университета Пьер Бюиг с помощью официальной статистики Евростата и Совета Европы убедительно доказывает, что здесь ситуация гораздо хуже, чем в других европейских странах.

Среди стран Евросоюза Франция оказалась в конце рейтинга по безопасности имущества и граждан. В среднем в 2016—2018 годах до коронакризиса страна занимала вторую строчку по количеству ограблений и третью — по числу угонов автомобилей. Так, на 100 тыс. французов приходилось по 150 ограблений, тогда как в Германии, Италии, на севере Европы и в большинстве стран Восточной Европы этот показатель не превышал 50. Аналогично на 100 тыс. французов приходилось почти 250 угонов автомобилей — в три раза больше, чем в Испании, Германии и странах Северной Европы. Как предполагает эксперт, выступления «жёлтых жилетов», протесты против пенсионной реформы и беспорядки после смерти Наэля также скажутся на рейтинге страны.

В 2020 году Франция стала лидером по числу преднамеренных убийств: 879 случаев против 719 в Германии, 298 в Испании и 285 в Италии. В перерасчёте на количество жителей Франция вновь окажется на первой строчке: здесь на миллион граждан приходится 12,9 убийств, притом что в Германии этот показатель составляет 8,7, в Испании — 6,3, а в Италии, стране мафиози, — всего 4,9. Автор статьи подчёркивает, что число убийств во Франции занижается, потому что в него не входят «нападения, приведшие к смерти», как в Германии или Испании.

Также во Франции недостаточно судей: если в среднем за период с 2019 по 2021 годы на 100 тыс. европейцев приходилось 18 судей, то на 100 тыс. французов — только 11,1. В Германии этот показатель составлял 26,4, в Италии — 15,3. Минюст Франции обещал за пять лет нанять ещё 10 тыс. сотрудников, однако этого не хватит, чтобы сократить разрыв с другими европейскими странами.

В полиции ситуация чуть лучше: на 1000 человек во Франции приходится 3,3 полицейских, тогда как средний показатель по Евросоюзу составляет 3,2. В Германии он чуть ниже из-за децентрализации полиции (3), в Испании и Италии — выше (3,6 и 4 соответственно), однако намного ниже в Скандинавских странах: 1,4 в Финляндии, 2 в Швеции и 1,9 в Дании. Пьер Бюиг считает, что низкий рейтинг Франции по безопасности имущества и граждан, а также острая необходимость в полицейских во время частых беспорядков могут служить достаточным основанием для увеличения числа полицейских на душу населения.

Что касается числа заключённых, то в 2021 году во Франции этот показатель на 100 жителей был немного ниже среднего по Европе: 102,6 против 106. Вопреки утверждениям некоторых политиков, Франция не стала чемпионом Европы в этой сфере. На первых строчках расположились большинство стран Восточной Европы, Венгрия, Польша, Словакия и Чехия (больше 160 заключённых на 100 тыс. жителей), тогда как внизу рейтинга оказались страны Северной Европы, Финляндия, Дания, Швеция и Германия (меньше 80 заключённых на 100 тыс. жителей). Автор статьи указывает, что французские суды часто необоснованно критикуют за тенденцию сажать в тюрьму, однако из-за высоких показателей ограблений, насилия и убийств можно было ожидать, что число заключённых во Франции будет гораздо выше среднего значения по Европе.

В то же время Франция — одна из тех стран Евросоюза, где не хватает исправительных учреждений. Если в среднем европейские тюрьмы заполнены на 86%, то в восьми странах в 2021 году заключённых было больше, чем мест за решёткой. Лидировал Кипр, где этот показатель составлял 136,4, затем шли Румыния (116,3), Франция (114,3), Греция (108,4), Италия (107,7) и Швеция (102,4). Перенаселение во французских тюрьмах скорее указывает на нехватку исправительных учреждений, чем на слишком жёсткую политику в отношении правонарушителей. В заключение Пьер Бюиг обращает внимание, что необходимо не только построить новые тюрьмы, но и назначать тюремное заключение после первого преступления, как в Нидерландах.