:Newstime: конец пандовой дипломатии — панд-близнецов увозят из Берлина в Китай

Пит и Пауле — первые панды, которые родились в Германии. Сейчас им уже исполнилось по четыре года — и теперь для них пришло время вернуться в Китай, сообщает :newstime. Панды являются собственностью Китая, который сдаёт их в аренду на определённый срок. По словам экспертов, Пекин активно использует очаровательных мишек в «пандовой дипломатии» — например, как способ засвидетельствовать свою дружбу.

Когда приходится попрощаться с Питом и Пауле, даже бургомистр Берлина Кай Вегенер заглядывает в вольер. Эти выходные — последние для обоих панд в Берлинском зоопарке.

ФЛОРИАН СИКС, куратор по млекопитающим в Берлинском зоопарке: Пит и Пауле в середине декабря поедут в Китай. Им сейчас исполнилось четыре года, это первые панды, которые родились в Германии.

На данный момент во всём мире насчитывается 1800 панд, 680 из них — под опекой человека, как в Берлинском зоопарке. И там оба 80-килограммовых здоровяка производят большое впечатление.

ПОСЕТИТЕЛЬНИЦА ЗООПАРКА: Они очень и очень милые и пушистые.

ПОСЕТИТЕЛЬ ЗООПАРКА: Всё их существо, они кажутся очень безмятежными.

ПОСЕТИТЕЛЬ ЗООПАРКА: Они, я бы сказал, кажутся немного дурашливыми — это просто такая их милая особенность.

А ещё они являются собственностью Китая. Народная Республика обычно отправляет куда-то этих животных на срок действия договора и получает плату за прокат в размере до миллиона долларов ежегодно. Поедатели бамбука большие, мирные, но также готовы защищать себя — и потому играют символичную роль в китайской пандовой дипломатии.

САСКИЯ ХИБЕР, доцент международной политики Китая: Китай в буквальном смысле использует больших панд в пандовой дипломатии — как подарок, как знак дружбы по отношению к странам и народам, к которым Китай настроен дружественно. И также он грозит забрать панд обратно в Китай.

Из Великобритании панды-делегаты из-за окончания срока действия договора были вывезены ещё в начале недели. Когда точно в Китай отправятся Пит и Пауле, держится в тайне, чтобы у них не случилось стресса в связи с поездкой из-за большого числа зрителей.

Дата публикации 12 декабря 2023 года.