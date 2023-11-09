NTD: панды покидают зоопарк Вашингтона

Сотни посетителей Национального зоопарка Вашингтона приходят попрощаться с пандами Мэй Сян, Тянь Тянь и их детёнышем Сяо Цицзи. Как передаёт NTD, в декабре бамбуковые медведи вернутся в Китай — заканчивается срок их аренды. Согласно договору, Китаю принадлежат и все детёныши, родившиеся в зарубежных зоопарках.

Большие панды Мэй Сян, Тянь Тянь и их детёныш Сяо Цицзи проводят последние недели в Национальном зоопарке в Вашингтоне. Попрощаться с ними приходят сотни людей.

Для многих визит к пандам стал семейной традицией.

ГОСТЬ ЗООПАРКА: Мы приходим уже в третий раз за последний месяц, и я наслаждаюсь каждой минутой здесь.

ГОСТЬЯ ЗООПАРКА: Я обычно приезжаю сюда с друзьями и иду посмотреть на панд. Так что мне грустно оттого, что они уедут.

В декабре бамбуковые медведи вернутся в Китай — заканчивается срок их аренды. Согласно договору, Китаю принадлежат и все детёныши, родившиеся в зарубежных зоопарках.

Впервые большие панды поселились здесь в 1972 году. Пока неизвестно, заключат ли новый договор аренды редких животных.

Китай использует так называемую панда-дипломатию в отношениях с другими странами. Изначально медведей дарили, но с 1984 года дают в аренду на десять лет. Один год владения пандой обходится в миллион долларов.

Дата выхода в эфир 09 ноября 2023 года.