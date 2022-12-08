NTD: радость и позитив — энергетический кризис бельгийцам скрасили гигантскими световыми птицами и жуками

Посетители зоопарка в бельгийском городе Мехелен до 15 января смогут увидеть выставку фонарей, посвящённую насекомым и тем, кто их ест. Как передаёт NTD, по словам организаторов, во время энергетического кризиса мероприятие приносит радость и позитив, поэтому его непременно стоит увидеть.

Яркие бабочки, трудолюбивые пчёлы и гигантский тарантул поражают посетителей бельгийского зоопарка в городе Мехелен. В прошлом году здесь успешно провели выставку фонарей в виде динозавров. В этот раз решили взять тему «насекомые и те, кто их ест».

ПОСЕТИТЕЛЬ: Мы впервые пришли посмотреть такое световое шоу. Я приятно удивлён: оно дарит свет и тепло в такое тёмное и холодное время, как зима.

На создание инсталляций ушло 23 тысячи человекочасов и 22 тысячи LED-лампочек. В общей сложности получилось 56 композиций.

ПОСЕТИТЕЛЬНИЦА: Забавно смотреть, как моя маленькая дочь смотрит на всех этих жуков и огни, и радостно видеть, как сильно ей это нравится и как ей весело.

ПОСЕТИТЕЛЬ: Действительно похоже на заколдованный лес. Очень красиво, музыка всё дополняет. Просто блестяще.

Посетителям также предлагают посидеть у костра и выпить чашку горячего шоколада.

АМАНДА ВЕЛЕМАНС, представительница зоопарка: Во время энергетического кризиса выставка приносит радость и позитив. Её стоит посетить.

Выставка будет открыта до 15 января.

Дата выхода в эфир 07 декабря 2022 года.