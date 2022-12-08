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NTD: радость и позитив — энергетический кризис бельгийцам скрасили гигантскими световыми птицами и жуками
Посетители зоопарка в бельгийском городе Мехелен до 15 января смогут увидеть выставку фонарей, посвящённую насекомым и тем, кто их ест. Как передаёт NTD, по словам организаторов, во время энергетического кризиса мероприятие приносит радость и позитив, поэтому его непременно стоит увидеть.
Яркие бабочки, трудолюбивые пчёлы и гигантский тарантул поражают посетителей бельгийского зоопарка в городе Мехелен. В прошлом году здесь успешно провели выставку фонарей в виде динозавров. В этот раз решили взять тему «насекомые и те, кто их ест».
 
ПОСЕТИТЕЛЬ: Мы впервые пришли посмотреть такое световое шоу. Я приятно удивлён: оно дарит свет и тепло в такое тёмное и холодное время, как зима.
 
На создание инсталляций ушло 23 тысячи человекочасов и 22 тысячи LED-лампочек. В общей сложности получилось 56 композиций.
 
ПОСЕТИТЕЛЬНИЦА: Забавно смотреть, как моя маленькая дочь смотрит на всех этих жуков и огни, и радостно видеть, как сильно ей это нравится и как ей весело.
 
ПОСЕТИТЕЛЬ: Действительно похоже на заколдованный лес. Очень красиво, музыка всё дополняет. Просто блестяще.
 
Посетителям также предлагают посидеть у костра и выпить чашку горячего шоколада.
 
АМАНДА ВЕЛЕМАНС, представительница зоопарка: Во время энергетического кризиса выставка приносит радость и позитив. Её стоит посетить.
 
Выставка будет открыта до 15 января.
 
Дата выхода в эфир 07 декабря 2022 года.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
NTD США Северная Америка
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