Эксперт по России: мирные инициативы по Украине есть откуда угодно, только не из Европы
Несколько месяцев назад член федерального правительства сказал мне, что дипломатические каналы, конечно же, ещё существуют. Это так? Несмотря на резкость, с которой политики высказываются в средствах массовой информации, которые освещают ситуацию, несмотря на это всё ещё есть дипломатические каналы? То есть я бы сказал, было бы полезно знать, что есть ещё люди, пытающиеся каким-то образом достичь мира.
ГАБРИЕЛЕ КРОНЕ-ШМАЛЬЦ, эксперт по России: Я не знаю, если честно. Мне бы хотелось этого. Если подумать о начале так называемой Новой немецкой восточной политики в 1960-х, в конце 1960-х годов, то её начало было также тем, что называется термином «тайная дипломатия», отчего многие воротят нос, но без этого, наверное, не получится. Потому что если каждая половина предложения, попадая во внешний мир, разносится в пух и прах в СМИ, используется каким-то образом в политических целях, то от этого не будет пользы делу.
Мне бы хотелось этого, но я, честно говоря, не могу себе этого представить, потому что пытаюсь связать это с какими-то именами и, честно говоря, в голову не приходит ни одного. Что меня раздражает, так это то, что мирные инициативы, диалог, дипломатические инициативы, о которых можно услышать, являются африканскими, китайскими, бразильскими, но ничего не исходит из Европы. И поэтому мне кажется, что нельзя увязать это с кем-то, кто занимал бы какую-нибудь значимую должность.
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