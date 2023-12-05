Эксперт по России: мирные инициативы по Украине есть откуда угодно, только не из Европы

Немецкие политики отличаются резким и жёстким тоном по отношению к России после начала специальной операции на Украине, тем не менее они подчёркивают, что сохраняют дипломатические каналы с Москвой открытыми. Габриеле Кроне-Шмальц, эксперт по России, однако, не может представить себе ни одного политика в Германии, кто сохранил бы каналы связи с Москвой. В разговоре с Westend Verlag она констатирует, что «есть африканские, китайские, бразильские мирные инициативы, но ничего не исходит из Европы». Существовавшие в прошлом площадки для гражданского диалога, такие как «Петербуржский диалог», тоже распущены.

Несколько месяцев назад член федерального правительства сказал мне, что дипломатические каналы, конечно же, ещё существуют. Это так? Несмотря на резкость, с которой политики высказываются в средствах массовой информации, которые освещают ситуацию, несмотря на это всё ещё есть дипломатические каналы? То есть я бы сказал, было бы полезно знать, что есть ещё люди, пытающиеся каким-то образом достичь мира.

ГАБРИЕЛЕ КРОНЕ-ШМАЛЬЦ, эксперт по России: Я не знаю, если честно. Мне бы хотелось этого. Если подумать о начале так называемой Новой немецкой восточной политики в 1960-х, в конце 1960-х годов, то её начало было также тем, что называется термином «тайная дипломатия», отчего многие воротят нос, но без этого, наверное, не получится. Потому что если каждая половина предложения, попадая во внешний мир, разносится в пух и прах в СМИ, используется каким-то образом в политических целях, то от этого не будет пользы делу.

Мне бы хотелось этого, но я, честно говоря, не могу себе этого представить, потому что пытаюсь связать это с какими-то именами и, честно говоря, в голову не приходит ни одного. Что меня раздражает, так это то, что мирные инициативы, диалог, дипломатические инициативы, о которых можно услышать, являются африканскими, китайскими, бразильскими, но ничего не исходит из Европы. И поэтому мне кажется, что нельзя увязать это с кем-то, кто занимал бы какую-нибудь значимую должность.

Существует ли ещё «Петербургский диалог»?

ГАБРИЕЛЕ КРОНЕ-ШМАЛЬЦ, эксперт по России: «Петербургского диалога» больше не существует, он распущен. Я думаю, что в своё время это была очень хорошая идея со стороны господина Шрёдера и господина Путина — привести гражданские общества к прямому диалогу друг с другом. На мой взгляд, в плане молодёжного обмена достигнуто немало. Раньше этого не было. Когда Горбачёв ещё был председателем российского руководящего комитета, он придавал большое значение его созданию. Потому что до этого такого вообще не существовало.





Дата публикации 03 декабря 2023 года.