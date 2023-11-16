Times: Франция выдала ордер на арест Башара Асада

Французский суд выдал ордер на арест президента Сирии Бараша Асада, обвинив его в применении запрещённого химического оружия, пишет The Times. Издание отмечает, что такое происходит впервые: обычно действующие лидеры государств пользуются негласным иммунитетом и другие страны против них подобные дела не ведут.

Французские судьи создали юридический прецедент, выдав ордер на арест президента Сирии Башара Асада, пишет The Times. Они обвинили его в применении химического оружия, из-за чего погибло более 1000 человек. Эксперты говорят, что это первый случай, когда страна выдала ордер на арест действующего главы другого государства за предполагаемые преступления против человечества.

Обычно главы государств пользуются иммунитетом от судебного преследования за пределами своей страны. Но французские судьи решили, что этот иммунитет не распространяется на обвинения в преступлениях такой тяжести.

Причём Башар Асад в 2001 году получил высшую награду Франции — орден Почётного легиона. Теперь же его, его брата и ряд других сирийских чиновников разыскивают французские власти.

Им вменяется в вину соучастие в преступлениях против человечества и военных преступлениях, связанных с атаками нервно-паралитическим газом на пригороды Дамаска Думу и Гуту в 2013 году. Тогда на территории, контролируемые оппозиционными движениями, был сброшен газ зарин. Сирийские власти отрицают использование этого запрещённого газа.

Спецслужбы США заявили, что в результате нападений погибло более 1000 человек, в основном мирные жители, в том числе много детей. Во время нападения на Гуту люди спасались от газа на крышах своих домов, но там их обстреливали.

В 2021 году иск против Асада подал Сирийский центр СМИ и свободы слова. Его основатель Мазен Дарвиш назвал эти ордера «историческим юридическим прецедентом», добавив: «Это новая победа жертв, их семей и тех, кто выжил, а также важное событие на пути к справедливости и прочному миру в Сирии. Французские судьи зафиксировали свою позицию в отношении международных преступлений: никто не может претендовать на иммунитет».

Теперь он призвал французские власти осуществлять соответствующие действия, чтобы обеспечить задержание сирийского президента. Правозащитники обращаются к другим странам с просьбой тоже выдать подобный ордер на арест Асада. Правда, вряд ли Асад в ближайшее время поедет во Францию или к одному из её союзников.