УН: Кулеба объяснил, почему на Украине не стоит проводить выборы

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что существует много причин, по которым выборы в стране во время боевых действий невозможны. Как пишут «Украинские новости», министр подчеркнул, что согласно законодательству нельзя проводить выборы в условиях военного времени. Кроме того, миллионы украинцев находятся за границей и организовать для них голосование будет также проблематично.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что существует много причин, по которым выборы в стране во время боевых действий невозможны. В частности, пишут «Украинские новости», министр отметил, что это прописано в украинском законодательстве.

«Проблема не в том, выиграет президент Зеленский следующие выборы или не выиграет. Вопрос в другом. Согласно нашему законодательству, нельзя проводить выборы в условиях военного времени», — сказал Кулеба.

Он напомнил, что сейчас миллионы украинцев находятся за границей и им нужно дать право проголосовать.

«Чтобы весь Париж, например, не был заблокирован очередью украинцев, которые будут стоять перед посольством, чтобы проголосовать. Есть проблема денег. Все эти проблемы должны быть решены, для того чтобы провести выборы», — подчеркнул министр.