УН: Кулеба объяснил, почему на Украине не стоит проводить выборы

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Американский экономист: руководство США в начале украинского конфликта совершило серьёзный просчёт относительно России Dialogue works
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DT: бюджетные документы говорят о планах США вновь разместить ядерное оружие в Великобритании Daily Telegraph
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Arirang: КНДР запустила баллистические ракеты в ответ на военные учения южного соседа Arirang
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Bloomberg: с оглядкой на Украину — «пацифистская» Япония планирует увеличить военный бюджет до рекордных размеров Bloomberg
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Глава МИД Австрии: Вена не будет вооружать Киев и не согласна с увеличением военной поддержки Украины Heute
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Страны АСЕАН призвали прекратить милитаризацию Южно-Китайского моря
Лидеры стран АСЕАН призвали прекратить милитаризацию Южно-Китайского моря в совместной декларации в рамках 43-го саммита блока в Джакарте.
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Кравцов: в России создан центр переподготовки ветеранов спецоперации
В России создан центр переподготовки ветеранов СВО для преподавания нового предмета «Основы безопасности и защиты Родины» в школах.
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Эрдоган: обсуждавшиеся с Путиным планы строительства газового хаба находятся в работе
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в план работы правительства внесены вопросы о создании газового хаба, о чём шла речь на переговорах в Сочи с российским президентом Владимиром Путиным.
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Далай-лама заявил, что намерен дожить до 110 лет
Далай-лама XIV на учениях для буддистов рассказал, что намерен дожить до 110 лет.
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Агент Барриоса сообщил, что игрок не покинет «Зенит», несмотря на интерес из Турции
Луис Поссо, агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, рассказал, что его клиент не покинет петербургский клуб.
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WSJ: Киев и его союзники ведут напряжённые споры о контрнаступлении
Киев и его западные союзники ведут напряжённые споры о стратегии и тактике контрнаступления, сообщает The Wall Street Journal.
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В День города Москвы рестораторы подготовили гастрономическую программу
В День города Москвы, с 8 по 10 сентября, рестораторы подготовили гастрономическую программу на 26 фестивальных площадках.
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Созин предложил дисквалифицировать Фернандеса за провокацию в матче с ЦСКА
Футбольный эксперт Андрей Созин раскритиковал защитника санкт-петербургского «Зенита» Марио Фернандеса за поведение в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА.
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Шадаев: финальный вариант стратегии развития отрасли связи представят в ноябре
Финальный вариант стратегии развития отрасли связи в России до 2035 года планируется представить в ноябре.
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Полковник ВСУ Бурдинюк появился в базе розыска МВД России
Полковник ВСУ Сергей Бурдинюк, который был заочно арестован российским судом за атаку беспилотников по российским аэродромам, появился в базе розыска МВД России.
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Чесноков считает Медведева фаворитом в матче с Рублёвым
Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков поделился ожиданиями от матча между российскими теннисистами Даниилом Медведевым и Андреем Рублёвым на Открытом чемпионате США (US Open) 2023 года.
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Харрис заявила, что осознаёт возможность принятия на себя поста президента США
Вице-президент США Камала Харрис заявила, что осознаёт возможность перехода к ней полномочий американского президента.
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В Румынии заявили о готовности помочь Молдавии из-за «гибридных атак»
Молдавия сталкивается с гибридными атаками, которые нацелены на смену режима и отказ от «европейского пути», уверен министр обороны Румынии Анджел Тылвар. По его словам, румынская сторона будет поддерживать молдавских коллег.
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Политолог Тольде: парламентарии Чада потребовали ухода армии Франции из страны
Чадский политолог Эварист Нгарлем Тольде заявил, что члены парламента Чада потребовали ухода военнослужащих Франции из африканской страны после убийства местного жителя французским врачом в городе Фая-Ларжо.
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Блинкен пробудет с визитом на Украине два дня
Глава Госдепа США Энтони Блинкен пробудет с визитом на Украине два дня.
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ЕК выделит €5,5 млн на «поддержку» гражданского общества в Молдавии
Еврокомиссия планирует предоставить средства для формирования «независимого гражданского общества» в Молдавии. Очередной грант ЕК, с содержанием которого ознакомился RT, нацелен среди прочего на внедрение программ развития Евросоюза и продвижение «благоприятной среды» в стране.
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Кокорин приступит к тренировкам с «Арисом» 8 сентября
Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский рассказал, когда российский нападающий Александр Кокорин приступит к тренировкам с командой.
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Бочкарёв рассказал об интеграции станции «Аэропорт Внуково» в инфраструктуру аэропорта
Новая станция «Аэропорт Внуково» Солнцевской линии Московского метрополитена обеспечит пассажирам удобный доступ в терминал и к другой инфраструктуре аэропорта, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
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Роспотребнадзор сообщил о 31 случае заражения острой кишечной инфекцией в КЧР
Роспотребнадзор по Карачаево-Черкесии зафиксировал 31 случай заражения острой кишечной инфекцией в Усть-Джегутинском районе.
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В комплексе «Техноград» на ВДНХ состоится выставка «Транспорт будущего»
В инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ 9 сентября состоится выставка «Транспорт будущего».
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Путин обсудил с главой Минприроды качество воздуха
Президент России Владимир Путин провёл встречу с министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым.
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Минсельхоз России заявил о риске срыва полевых работ из-за дефицита топлива
Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил о риске срыва полевых работ из-за дефицита топлива и горюче-смазочных материалов.
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Две мирные жительницы Волновахи пострадали при обстреле ВСУ
В представительстве ДНР в СЦКК сообщили о двух раненых мирных жителях при обстреле со стороны ВСУ.
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В «Реал Сосьедад» рассказали, что Захарян всё ещё болеет
В пресс‑службе «Реал Сосьедад» сообщили о состоянии здоровья российского полузащитника Арсена Захаряна.
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«Зенит» занял 33-е место в списке самых расточительных клубов с 2019 года
Санкт-петербургский «Зенит» попал в список самых расточительных клубов с 2019 года по версии Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory).
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Лавров проводит встречу в Джакарте с главой МИД Индонезии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД Индонезии Ретно Марсуди.
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Украинский блогер-миллионник Коряк назвала военных ВСУ мясом
Украинский блогер Татьяна Коряк, имеющая более миллиона подписчиков, назвала украинских военных мясом, отметив, что у Украины нет шансов победить Россию.
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Посольство России заявило о спокойной обстановке в Габоне
Российское посольство в Либревиле заявило о спокойной обстановке в Габоне и об отсутствии проблемы в работе дипмиссии.
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Тихонов: WADA должно жёстко наказать Францию, но за проведение Игр отвечает МОК
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал информацию о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) пригрозило санкциями Французскому антидопинговому агентству (AFLD).
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Санэпид Варшавы сообщил о выявлении бактерии легионеллы в городе
В одном из детских садов Варшавы была обнаружена бактерия легионелла, вызывающая легионеллёз, сообщает местный санэпид.
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ВСУ обстреляли Петровский район Донецка кассетными боеприпасами
В представительстве ДНР в СЦКК сообщили об обстреле ВСУ Петровского района Донецка кассетными боеприпасами.
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Fox News: более 20 тысяч украинцев пережили операции по ампутации конечностей
На Украине зафиксировано рекордное количество операций по ампутации конечностей.
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В Ивановской области на входе в тюрьму поймали кота-наркокурьера
В Ивановской области сотрудники тюрьмы поймали пытавшегося пробраться на территорию исправительной колонии кота-наркокурьера с ошейником, в котором лежали свёртки с запрещёнными веществами.
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RT: в 2022 году страны Балтии поставили Украине более 280 единиц техники и вооружения
Как выяснил RT, за 2022 год прибалтийские государства поставили Украине 287 противотанковых комплексов Javelin, гаубиц, вертолётов и бронетранспортёров. Информация получена в ходе анализа больших данных, собранных Стокгольмским международным институтом исследований проблем мира (SIPRI).
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Глава UFC Уайт высмеял Bellator, назвав возможную покупку лиги наихудшей сделкой
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказался о покупке Bellator.
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Нарышкин заявил, что высказал директору ЦРУ Бёрнсу твёрдую позицию о целях СВО
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что во время очных переговоров с директором ЦРУ Уильямом Бёрнсом в ноябре 2022 года высказал твёрдую позицию о целях спецоперации.
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Американский боец Стрикланд назвал США самой отвратительной страной в мире
Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Шон Стрикланд назвал США самой отвратительной страной в мире.
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Три человека пострадали при ударе ВСУ по новому зданию ДК в Волновахе ДНР
Глава администрации Волновахи Константин Зинченко заявил, что три человека пострадали при ударе украинских военных по новому зданию Дворца культуры имени Владимира Жоги в центре города.
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Московские школьники получили 26 медалей на семи международных олимпиадах
Московские школьники получили 26 медалей на международных олимпиадах. Всего в 2023 году их состоялось семь.
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Минэнерго внесло в кабмин проект указа для запрета серого экспорта топлива
Министерство энергетики России внесло в кабмин проект указа для запрета серого экспорта топлива.
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Собянин объявил об открытии станций метро «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково»
Станции московского метро «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» открылись, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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Руденко: Индия работает над «зависшими» рупиями на счетах российских экспортёров
Заместитель главы МИД России Андрей Руденко заявил, что Индия знает о проблеме «зависших» рупий на счетах российских экспортёров и прилагает усилия по разрешению этого вопроса.
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Собянин: в ДГКБ имени Сперанского ежегодно лечатся около 40 тысяч пациентов
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил детскую больницу имени Сперанского со 100-летием, добавив, что ежегодно в ДГКБ лечатся около 40 тыс. пациентов.
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Участок в Даниловском районе Москвы реорганизуют по программе КРТ
Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов объявил о начале реорганизации участка на Дербенёвской улице в Даниловском районе Москвы по программе комплексного развития территорий (КРТ).
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Бывший тренер «Спартака» Якин отказался возглавить саудовский «Аль-Хиляль»
Бывший главный тренер московского «Спартака» Мурат Якин объяснил, почему принял решение отклонить предложение от «Аль-Хиляля».
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СК России объявил полковника ВСУ Бурдинюка в международный розыск
Следственный комитет России объявил полковника Вооружённых сил Украины Сергея Бурдинюка в международный розыск.
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Губерниев назвал Павлюченко слабым и никчёмным
Комментатор Дмитрий Губерниев ответил на слова экс-футболиста сборной России Романа Павлюченко после ситуации в программе Леонида Слуцкого и Артёма Дзюбы на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
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СК обвинил полковника ВСУ Бурдинюка в ударах «Стрижами» по российским аэродромам
Главное военное следственное управление СК России заочно обвинило командира 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВСУ полковника Сергея Бурдинюка в диверсии и убийстве.
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Минцифры России назвало даты проведения этапов чемпионата «Битва роботов»
Минцифры России назвало даты отборочных этапов международного чемпионата «Битва роботов».
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На Украине пригрозили Польше судом за отмену экспорта агропродукции
Торговый представитель Украины Тарас Качка пригрозил Польше и ЕС судебными тяжбами.