Сегодня, в 84-ю годовщину нападения Германии на Польшу, полякам следует не только почитать память своих героев, но и требовать репараций от Германии, уверен польский министр юстиции Збигнев Зёбро. С ним полностью согласен премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, который призывает Берлин закрыть эту «чёрную главу гекатомбы Второй мировой войны» во имя нормальных отношений с Варшавой в будущем, пишет Do Rzeczy.

«84 года назад Германия напала на Польшу. Сначала среди ночи немецкие варвары бомбили мирное население в местности Велюнь. Вскоре после этого они напали на Вестерплатте. И это было лишь начало убийств, грабежей и разрушений, которые они совершили в отношении поляков», — написал сегодня польский министр юстиции Збигнев Зёбро в соцсети Х.

Он сказал, что сегодня поляки отдают дань уважения своим великим героям — защитникам Родины, пишет Do Rzeczy. «Это наш долг. Однако также требовать возмещения причинённого нам вреда — тоже наш долг», — подчеркнул Зёбро. «Красивых слов и пустых жестов недостаточно. Германия должна заплатить за свои преступления! Мы будем бороться за справедливые репарации», — добавил он.

Портал напоминает, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее говорил в Велюни о необходимости взыскать компенсацию ущерба, нанесённого стране во время Второй мировой войны. ««Мы помним» — недостаточно. Компенсация также должна быть выплачена, поэтому мы не успокоимся, я не успокоюсь до тех пор, пока эта болезненная рана не заживёт, по крайней мере частично», — заявил он.





«Сегодня, спустя 84 года после начала Второй мировой войны... мы требуем не только памяти, не только правды, мы требуем возмещения ущерба. Эта компенсация в виде репараций необходима, чтобы было возможно закрыть эту страницу истории», — объяснил Моравецкий.

Польский лидер признал, что на сегодняшний день Польша и Германия выступают партнёрами в ЕС, но для того, чтобы они смогли нормально функционировать в будущем, им придётся закрыть эту «чёрную главу гекатомбы Второй мировой войны».