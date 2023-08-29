Экс-сотрудник ЦРУ: спецоперация помешала США разместить свои ракеты на Украине

РЕЙМОНД МАКГОВЕРН, бывший сотрудник ЦРУ: Американцы не знают, что баллистические ракеты средней дальности были размещены в Румынии и Польше. Смотрите, у нас есть контейнеры, в которые эти ракеты средней и меньшей дальности помещаются. Крылатые ракеты, баллистические ракеты и, наконец, гиперзвуковые ракеты, которые в восемь или девять раз превышают скорость звука, помещаются в эти закрытые контейнеры, так что вы не можете видеть, какие именно там — в Румынии и Польше — ракеты находится.

21 декабря 2021 года Путин встретился со всеми этими генералами и сказал: «Это ставит меня под угрозу». Они долетят за семь или пять минут, как только США получат гиперзвуковые ракеты, которые, как мы знаем, они в конце концов получат. А потом они дадут их Украине. Если вы посмотрите на карту, вы увидите, что Украина находится даже ближе к России, чем Польша или Румыния.

Что же произошло дальше. 30 декабря Путин звонит Байдену. По итогам этой беседы есть только отчёт, в котором сказано, что Байден заявил, что «Вашингтон не намерен размещать на Украине ударные ракеты», конец цитаты. На следующий день в Кремле празднуют Новый год и говорят: «Боже мой, они воспринимают нас всерьёз, они воспринимают всерьёз наши опасения». И переговоры в Женеве начинаются отлично, но как только переговорщики прибыли, они сказали: «Нам ничего неизвестно, забудьте об этом».

Шесть недель спустя, 12 февраля 2022 года, всего за 12 дней до вторжения на Украину Путин и Байден вновь провели телефонную беседу. В отчёте по её итогам сказано: «Байден не будет обсуждать своё прежнее обязательство о том, что на Украине не будет ударных ракет. Это не обсуждалось и не могло обсуждаться». Прошло 12 дней.

Я не утверждаю, что эти баллистические ракеты средней или меньшей дальности были единственной причиной. Нам также известно, что обстрелы со стороны украинской армии русскоязычных районов, в том числе Донбасса, увеличились в геометрической прогрессии. Их пик пришёлся как раз в районе 22 февраля, 23 февраля, до этого пик приходился где-то на 16 февраля. Это тоже было одной из причин, по которой Кремль решил сделать упреждающий шаг.

Дата выхода в эфир 28 августа 2023 года.