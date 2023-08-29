Экс-сотрудник ЦРУ: спецоперация помешала США разместить свои ракеты на Украине

Спецоперация на Украине стала «упреждающим шагом» Владимира Путина против размещения в стране американских ракет, заявил в интервью Judging Freedom бывший сотрудник Центрального разведывательного управления Реймонд Макговерн. По словам Макговерна, ещё одной причиной для начала военных действий послужили увеличившиеся «в геометрической прогрессии» обстрелы Киевом рускоязычных регионов Украины.
РЕЙМОНД МАКГОВЕРН, бывший сотрудник ЦРУ: Американцы не знают, что баллистические ракеты средней дальности были размещены в Румынии и Польше. Смотрите, у нас есть контейнеры, в которые эти ракеты средней и меньшей дальности помещаются. Крылатые ракеты, баллистические ракеты и, наконец, гиперзвуковые ракеты, которые в восемь или девять раз превышают скорость звука, помещаются в эти закрытые контейнеры, так что вы не можете видеть, какие именно там — в Румынии и Польше — ракеты находится.
21 декабря 2021 года Путин встретился со всеми этими генералами и сказал: «Это ставит меня под угрозу». Они долетят за семь или пять минут, как только США получат гиперзвуковые ракеты, которые, как мы знаем, они в конце концов получат. А потом они дадут их Украине. Если вы посмотрите на карту, вы увидите, что Украина находится даже ближе к России, чем Польша или Румыния.
Что же произошло дальше. 30 декабря Путин звонит Байдену. По итогам этой беседы есть только отчёт, в котором сказано, что Байден заявил, что «Вашингтон не намерен размещать на Украине ударные ракеты», конец цитаты. На следующий день в Кремле празднуют Новый год и говорят: «Боже мой, они воспринимают нас всерьёз, они воспринимают всерьёз наши опасения». И переговоры в Женеве начинаются отлично, но как только переговорщики прибыли, они сказали: «Нам ничего неизвестно, забудьте об этом».
Шесть недель спустя, 12 февраля 2022 года, всего за 12 дней до вторжения на Украину Путин и Байден вновь провели телефонную беседу. В отчёте по её итогам сказано: «Байден не будет обсуждать своё прежнее обязательство о том, что на Украине не будет ударных ракет. Это не обсуждалось и не могло обсуждаться». Прошло 12 дней.
Я не утверждаю, что эти баллистические ракеты средней или меньшей дальности были единственной причиной. Нам также известно, что обстрелы со стороны украинской армии русскоязычных районов, в том числе Донбасса, увеличились в геометрической прогрессии. Их пик пришёлся как раз в районе 22 февраля, 23 февраля, до этого пик приходился где-то на 16 февраля. Это тоже было одной из причин, по которой Кремль решил сделать упреждающий шаг.
Дата выхода в эфир 28 августа 2023 года.