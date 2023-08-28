Bloomberg: ключевую роль в украинском конфликте играет ядерное оружие

Хотя ядерное оружие не помогло России добиться быстрой победы в украинском конфликте, но оно играет важную сдерживающую роль, пишет Bloomberg. Автор статьи предполагает, что, если бы у России не было бы ядерного оружия, могло бы дойти даже до прямой интервенции США.

«Война на Украине — это первый ядерный кризис великих держав в 21 веке — и он не будет последним», — пишет Bloomberg. Угроза применения ядерного оружия звучит с февраля 2022 года. «Ядерная угроза – это одновременно возврат к кризисам сверхдержав времён холодной войны и предварительный просмотр того, что нас ждёт впереди».

В сфере безопасности Америка остро конкурирует с Россией и Китаем. Для Москвы и Пекина ядерное оружие занимает центральное место в их стратегии и в подготовке к возможному столкновению с США. Поэтому на будущее Штатам нужно извлечь уроки из нынешнего кризиса.

На первый взгляд может показаться, что ядерное оружие не играет большой роли. Наличие ядерного оружия не обеспечило Москве молниеносной победы, не помешало США и их союзникам «вести жестокую опосредованную войну» против России.

Но автор статьи настаивает: ядерное оружие, пусть скрытно, но оказало большое влияние на ход конфликта, сдерживает стороны от более активных действий. «Как ни неприятно это осознавать, главный урок войны на Украине заключается в том, что ядерное принуждение будет иметь важное значение для победы в конфликтах нашей эпохи», — пишет автор статьи.

Ещё в феврале 2022 года Путин впервые пригрозил тем, кто помешает проведению спецоперации, ядерным оружием. Но автор статьи отмечает, что это было далеко не последнее подобное предупреждение с его стороны. По его словам, за годы правления Путин перестроил традиционную армию России в меч, а ядерные силы превратил в щит, который защищает страну от вмешательства какой-либо иной сверхдержавы. Поэтому он использует ядерную угрозу, чтобы заставить Вашингтон и НАТО бездействовать на Украине.

Однако «громкие заявления Путина не помешали Западу давать Украине деньги, оружие и разведданные» и не мешают Киеву совершать удары по российским территориям. «Всякий раз, когда Путин говорит о применении ядерного оружия, он фактически сталкивается с осуждением со стороны Запада и противодействием со стороны своих собственных союзников и нейтральных стран, что повышает вероятность того, что использование российского арсенала приведёт к полной изоляции России», — пишет автор статьи.

Но всё же, чтобы показать наглядно роль ядерного оружия в украинском конфликте, журналист моделирует две ситуации. С одной стороны, он предлагает представить, что у США было бы ядерное оружие, а у России — нет. В таком случае США не беспокоились бы о возможном ответе России на их действия и активнее помогали бы Украине. Вероятно, они бы даже напрямую вмешались бы в конфликт и стали бы воевать с Россией. Так что ядерное оружие помогло России бороться только с Украиной, а не с более крупной коалицией западных стран. «Ядерное оружие не выиграло войну для Путина. Однако оно помогло ему избежать поражения».

С другой стороны, автор предлагает рассмотреть сценарий, при котором у России было бы ядерное оружие, а у США и НАТО — нет. В таком случае Украине бороться было бы гораздо сложнее. «Весьма примечательно, что Москва терпит в своей борьбе против Украины такую степень вмешательства Запада. США и их союзники превратили страны рядом с Украиной, особенно Польшу, в центры доставки жизненно важного оружия и тренировочные полигоны для киевских сил», — пишет автор статьи. Поэтому он отмечает, что вряд ли Россия, обладая уникальным преимуществом в плане наличия ядерного оружия, стала бы смотреть на этот непрерывный поток вооружений из-за границы. Да и сами страны восточного фланга НАТО вряд ли бы согласились помогать Украине, рискуя навлечь на себя гнев России.

Таким образом, один из уроков нынешней ситуации заключается в том, что «ядерное оружие – даже когда оно не используется в битве – сильно влияет на то, что происходит на поле боя». А действие, которое ядерная угроза оказывает на стороны, психологическая по своей сути.

Автор статьи отмечает, что ядерный потенциал России не изменился с февраля 2022 года, но западные страны стали иначе к нему относиться. Они стали смелее поставлять Украине оружие. А всё дело в том, что чем больше лидеры угрожают применить ядерное оружие, тем меньше доверия эти угрозы вызывают. Но поскольку конфликт ещё не разрешён, то автор статьи предполагает, что, возможно, Штатам ещё придётся сделать выбор между тем, чтобы проверить красные линии России или позволить Путину заявить о своей частичной победе.

Но особенно важный вопрос заключается в том, что думает об этой ситуации президент Китая Си Цзиньпин. Он вполне может сделать вывод, что Америка не будет вести даже обычную войну против соперника, обладающего ядерным оружием. А в случае, если Штатам придётся помогать Тайваню, это будет сделать сложнее, чем Украине, ведь у него нет дружественных стран по соседству. Поэтому Штаты неоднократно заявляли, что не станут стоять в стороне, если Китай нападёт на Тайвань, пишет Bloomberg.