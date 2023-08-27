Тереза Мэй: Путин использовал разлад Запада и его неготовность защищать свои ценности

Президент России Владимир Путин начал спецоперацию на Украине, воспользовавшись разобщённостью Запада, который переключил своё внимание на Китай, заявила бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в интервью The Times. По мнению Мэй, своей реакцией на события в Грузии в 2008 году и в Крыму в 2014 году Запад показал Путину, что «не готов отстаивать свои ценности».

Бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в интервью The Times заявила, что своей разобщённостью и неготовностью отстаивать свои ценности Запад позволил президенту России Владимиру Путину начать спецоперацию на Украине.

Мэй, которая возглавляла британское правительство с 2016 года по 2019 год и покинула пост, так как не смогла добиться поддержки своего соглашения по выходу Великобритании из ЕС среди членов британского парламента, в интервью помимо прочего вспомнила отравление на британской территории бывшего российского двойного агента.

4 марта 2018 года в Солсбери нервно-паралитическим веществом «Новичок» были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В Лондоне сочли, что «весьма вероятно» Россия несёт ответственность за отравление. В связи с этим правительство Мэй выслало из Великобритании 23 российских дипломата. В интервью The Times бывший премьер заявила, что это было «правильное послание» Путину.

«Что касается вторжения на Украину, то мы должны вспомнить Крым, а ещё раньше — Грузию в 2008 году. Я думаю, что реакция Запада, вероятно, показала ему, что Запад не готов отстаивать свои ценности», — отметила Мэй.

По её словам, Запад обратил своё внимание на Китай, в связи с чем российский лидер почувствовал, что западные страны стали более разделёнными, кроме того они стали не так последовательны в плане поддержки своих демократических ценностей. «Я думаю, что всё это создало для него возможность, и он ею воспользовался», — приводит The Times слова политика.

Впрочем, по её мнению, Москва не добилась того, чего хотела, и даже «наоборот». Мэй считает, что после начала российской спецоперации на Украине «Запад объединился, Запад продемонстрировал готовность поддерживать свои ценности, и вместо разделения НАТО он видит расширение НАТО».