Ouest-France: ситуация во французских неотложках «хуже, чем прошлым летом»

Глава профсоюза сотрудников отделений скорой и неотложной помощи SAMU-Urgences Марк Нуазе заявил в эфире телеканала Europe 1, что неотложные отделения французских больниц оказались в более тяжёлой ситуации, чем год назад. По его словам, теперь нехватка врачей ощущается во всех регионах страны, затрагивает как мелкие, так и крупные медучреждения, а особенно остро с проблемой столкнулись курортные зоны, пишет Ouest-France.

Неотложная помощь во Франции этим летом находится в ещё более плохом состоянии, чем год назад, приводит Ouest-France мнение председателя профсоюза сотрудников отделений скорой и неотложной помощи SAMU-Urgences Марка Нуазе. Он рассказал о критическом положении во французской системе здравоохранения во время утренней передачи на телеканале Europe 1.

«Ситуация хуже, чем прошлым летом, потому что теперь она затрагивает все французские департаменты, как мелкие, так и крупные учреждения», — объяснил Нуазе, который также возглавляет отделение неотложной помощи группы клиник региона Мюлуз и Южный Эльзас. По его словам, новым стало то, что на этот раз от нехватки врачей особенно сильно страдают курортные зоны. В качестве примера глава неотложки приводит ситуацию в Ле-Сабль-д’Олон (департамент Вандея) и Аркашон (департамент Жиронда), где медики были вынуждены разместить на больничном паркинге травмпункты, чтобы разгрузить отделение неотложной помощи. Нуазе добавил, что в Сен-Тропе (департамент Вар) неотложка едва не закрылась.

Председатель SAMU-Urgences также подчеркнул, что все больницы и отделения неотложной помощи вывели всех дополнительных сотрудников, которых могли найти. В то же время требования повысить зарплату временным медработникам «нанесли много вреда, хотя и были необходимыми», приводит Ouest-France слова Марка Нуазе.