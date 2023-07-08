BFM TV: грядёт сокращение — французы могут остаться без жизненно важных лекарств
Среди дефицитных медикаментов 70 процентов — старые лекарства, доход от которых с годами снизился. Лаборатории отдают предпочтение более современным препаратам, цена которых стремительно растёт. По словам председателя следственной комиссии, это ещё не все проблемы, несмотря на все обсуждения релокализации производства.
Ссылки по теме
-
CBS: тревожный кризис здравоохранения — американские больницы столкнулись с дефицитом лекарств от рака
-
BFM TV: во французских аптеках не хватает лекарств для детей
-
NYT: растущий в США дефицит лекарств стал угрозой национальной безопасности
-
Politico: на фоне зимнего роста заболеваемости в Европе заканчиваются основные лекарства