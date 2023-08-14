GT: Китай вышел в мировые лидеры судоходства по валовой вместимости морского флота

Согласно отчёту компании Clarksons Research, которая предоставляет глобальную информацию о состоянии судоходства, Китай обогнал Грецию и вышел на первое место в мире по показателю валовой вместимости морского флота. По оценкам аналитиков, это стало возможным благодаря активному развитию производства, инвестиций и торговых связей. В то же время с точки зрения грузоподъёмности лидерство пока остаётся за Грецией, отмечает Global Times.

Благодаря сильному производству, устойчивой торговле и мощной финансовой поддержке Китай смог обогнать Грецию и занять первое место как крупнейший в мире владелец морского флота по показателю валовой вместимости (GT). Об этом сообщается в недавнем отчёте компании Clarksons Research, которая предоставляет глобальную информацию о состоянии судоходства, пишет Global Times.



Греция удерживала лидирующие позиции на протяжении десятилетия, поясняется в статье. Однако последние рейтинги Clarksons Research показали, что валовая вместимость флота, принадлежащего Китаю, составляет 249,2 млн тонн. При этом Греция заняла второе место с 249 млн тонн, а Япония с 181 млн тонн оказалась на третьей позиции.



По оценкам экспертов, эти рейтинги совпали с ожиданиями, учитывая, что Китай сохраняет за собой статус крупного мирового производственного центра, а также другие положительные факторы, такие как его устойчивая торговля и развитие грузоперевозок на фоне мощной финансовой поддержки судоходного сектора. Все эти факторы в сумме помогли ему выйти на первое место среди лидеров отрасли, поясняется в статье.



«Судоходная отрасль Китая находится в состоянии непрерывного развития, и наша роль как крупнейшего в мире производственного центра остаётся неизменной. Эти факторы способствуют достижению высого рейтинга», — заявил в интервью Global Times Ли Яньцин, генеральный секретарь Китайской ассоциации национальной судостроительной промышленности.



«По мере того как китайский флот расширяется, естественно, возрастает и потребность в новых судах… Наша судостроительная промышленность полностью способна удовлетворить внутренний спрос, при этом более 70 процентов новых заказов нам поступает из зарубежных стран», — также рассказал он.



Согласно данным Министерства промышленности и информационных технологий Китая, за первую половину этого года на китайских судоверфях было завершено строительство новых кораблей общей грузоподъёмностью 21,13 млн тонн. Это на 14,2% больше, чем в прошлом году, поясняется в статье.



При этом новые заказы оцениваются в 37,67 млн тонн, что означает рост на 67,7% по сравнению с прошлым годом — а уже имеющиеся заказы составляют 123,77 млн тонн, что на 20,5% больше в сравнительном измерении. Все эти показатели также помогли Китаю обеспечить первое место в мировом рейтинге, пишет Global Times.



Как отмечают эксперты, достижению лидерства в судоходстве способствует и то, что Китай сохраняет лидирующие позиции в мировой экономике и торговле. «Экономическое влияние Китая в мире растёт, при этом торговля становится важным фактором для увеличения грузоподъёмности», — пояснил в беседе с Global Times один из экспертов судоходной отрасли.



По его словам, постоянный рост импорта в Китай навалочных грузов (то есть сухих грузов, перевозимых на морских судах навалом без тары) и устойчивый высокий спрос на экспорт контейнерных грузов способствовует быстрому расширению китайского флота сухогрузов и контейнеровозов. Мощная поддержка со стороны финансового сектора также ускоряет развитие судоходной отрасли Китая, особенно что касается лизинговых компаний, поясняется в статье.



В то же время эксперты указывают, что хотя Китаю удалось достичь выдающихся результатов в этой отрасли, ему ещё есть к чему стремиться. Например, хотя Китай вышел в лидеры по общему показателю валовой вместимости, на долю Греции по-прежнему приходится наибольшая доля с точки зрения грузоподъёмности (DWT).



Об этом рассказал в интервью Global Times Сюй Кай, директор по информационным технологиям Шанхайского международного института судоходства. Он также пояснил, что это в первую очередь может быть связано и с тем, что Китай имеет сравнительно более высокую долю контейнеровозов в общем составе своего торгового флота.