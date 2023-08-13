N-TV: по техническим причинам — США вынуждены отложить высадку астронавтов на Луну

Американцы вынуждены отложить запланированную на 2025 год высадку астронавтов на Луну, сообщает N-TV. Связано это с нехваткой комплектующих для системы посадки лунного модуля, разработкой которого занимается сейчас американская компания SpaceX. В рамках программы Artemis США собираются не только высадиться на Луну, но и создать технологии для путешествий на Марс, рассказывает немецкий телеканал.

В США опасаются, что миссию NASA Artemis 3, предполагающую высадку в 2025 году двух астронавтов на Луну, придётся отложить, сообщает N-TV. Задержка связана с нехваткой комплектующих для системы посадки лунного модуля, разработкой которого занимается сейчас американская компания SpaceX.

В рамках программы Artemis американцы планируют предпринять сразу несколько космических миссий, поясняет немецкий телеканал. Наряду с высадкой на Луне также планируется создать технологии для путешествий на Марс. В ноябре и декабре прошлого года во время миссии Artemis 1 беспилотный космический корабль Orion совершил облёт спутника Земли. В рамках миссии Artemis 2 облёт планируется совершить уже с экипажем. А миссия Artemis 3 станет первой высадкой астронавтов на Луне за последние 50 лет. В экипаже впервые будет присутствовать женщина и цветной человек. В программе участвует также Европейское космическое агентство и космические агентства нескольких других стран.

В новую космическую гонку на Луну вступила недавно и Россия. В рамках миссии «Луна-25» Москва собирается совершить беспилотный облёт спутника Земли. К 2040 году Кремль собирается создать на Луне космическую станцию. «Мы желаем вам (русским. — ИноТВ) успеха, — заявил глава NASA Билл Нельсон. — Как вы знаете, мы поддерживаем с вами конструктивные отношения». Но в плане высадки людей на Луне американцы опережают Россию и Китай, добавил он: «Я не думаю, что многие люди готовы заявить, что Россия или Китай готовы высадить на Луне космонавтов в те сроки, о которых говорим мы». После начала боевых действий на Украине отношения России и США стали носить очень напряжённый характер, но несмотря на это сотрудничество двух стран в освоении космоса продолжается.