WP: дискриминация, нарушение контракта и клевета — Анна Нетребко подала в суд на «Метрополитен-опера»

Оперная певица Анна Нетребко подала в суд на «Метрополитен-оперу», требуя компенсации за отменённые выступления после начала российской спецоперации на Украине, передаёт The Washington Post. В иске сказано, что прекращение сотрудничества нью-йоркского театра с Нетребко нанесло ущерб её репутации у зрителей и поклонников.

Российская оперная певица Анна Нетребко подала в суд на нью-йоркский театр «Метрополитен-опера» и его генерального менеджера Питера Гелба, указав на дискриминацию, когда театр отказался от её услуг после начала спецоперации России на Украине, сообщает The Washington Post.

Через суд Нетребко требует от «Метрополитен-оперы» компенсации в размере $360 тыс. за отменённые выступления. В иске, поданном в окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка, певица обвиняет театр в дискриминации по национальному признаку, нарушении контракта и клевете.

Нью-йоркский театр разорвал отношения с Нетребко в марте 2022 года, через месяц после начала российской спецоперации. На тот момент певица сделала несколько заявлений, высказавшись против конфликта на Украине, но она не согласилась на просьбу Гелба осудить президента России Владимира Путина. Тогда Гелб назвал Нетребко «одной из величайших певиц в истории «Метрополитен-оперы», однако добавил, что театр не может продолжать сотрудничество с российской певицей из-за действий Путина на Украине.

В заявлении представителей Нетребко, которое было направлено в The Washington Post, сказано, что после начала спецоперации «Метрополитен-опера» и Питер Гелб «использовали Анну Нетребко в качестве козла отпущения в своей кампании по дистанцированию от России и поддержке Украины». При этом в заявлении пресс-службы театра сказано, что иск Нетребко «не имеет под собой никаких оснований».

По словам адвоката певицы Джули Ульмет, Нетребко решила подать иск после того, как третейский судья предписал руководству «Метрополитен-оперы» выплатить ей более $200 тыс. за 13 выступлений, отменённых в 2022 году. При этом в иске указаны соглашения между Нетребко и театром, заключённые на спектакли до сезона 2025—2026 годов — певица должна была принимать участие в том числе в постановках «Тоска» и «Макбет».

Несмотря на то что Нетребко сейчас выступает в других известных театрах, в том числе в Венской государственной опере и театре «Ла Скала», в иске сказано, что «Метрополитен-опера» и Гелб «нанесли ущерб репутации Нетребко перед зрителями и поклонниками оперы, в том числе поощряя протесты против её выступлений».

Иск также гласит, что Нетребко была одной из самых известных исполнительниц «Метрополитен-оперы». В нём приводится цитата из средств массовой информации, в которой её называют «лицом нью-йоркской «Метрополитен-оперы». В нью-йоркском театре она дебютировала в 2002 году и давала в среднем по десять представлений в год.

Как напоминает The Washington Post, решение о прекращении сотрудничества с Нетребко было не единственным шагом театра в поддержку Украины. Там помогли создать Украинский оркестр свободы, который гастролирует «в поддержку украинских артистов». Оркестром руководит жена Гелба канадский дирижёр с украинскими корнями Кери-Линн Уилсон.