Le Figaro: медицинские издания всего мира призвали к ликвидации ядерного оружия

Около сотни медицинских газет и журналов со всего мира опубликовали статью с призывом к мировому сообществу ликвидировать ядерное оружие. Как пишет Le Figaro, в Вене сейчас идёт работа подготовительного комитета обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия. Кроме того, в воскресенье будет годовщина первого использования ядерного оружия против мирного населения — американской атаки на Хиросиму.

Около сотни медицинских газет и журналов по всему миру, в том числе самые престижные, 3 августа опубликовали статьи с единым призывом к срочным действиям по ликвидации ядерного оружия, пишет Le Figaro. По их словам, ядерная угроза в мире и без того велика, но становится всё больше. Французское издание отмечает, что этот вопрос актуален на фоне угрозы применения ядерного оружия на Украине, постоянных ракетных испытаний Северной Кореи и неудачных инициатив по нераспространению ядерного орудия.

«Опасность велика и становится ещё больше», — написали в редакционной статье редакторы 11 ведущих медицинских журналов, включая BMJ, Lancet, JAMA и New England Journal of Medicine. «Государства, обладающие ядерным оружием, должны ликвидировать свои ядерные арсеналы, пока они нас не уничтожили», — говорится в их статьях.

«Тот факт, что все эти ведущие журналы согласились опубликовать одну и ту же редакционную статью, подчёркивает крайнюю актуальность нынешнего ядерного кризиса», — сказал Крис Зелински из Всемирной ассоциации редакторов медицинских журналов. На этой неделе в Вене началась работа подготовительного комитета обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Сам договор существует с 1970 года. В прошлый раз такая конференция проходила в 2022 году, но тогда ни к какому общему решению прийти не удалось.

Более того, в воскресенье также будет отмечаться 78-я годовщина первого применения ядерного оружия против мирных жителей, когда США сбросили атомную бомбу на японский город Хиросима. Любое применение ядерного оружия «будет катастрофой для человечества», подчёркивается в статье. «Даже «ограниченная» ядерная война с участием всего 250 из 13 тыс. единиц ядерного оружия в мире может убить 120 млн человек и вызвать глобальное нарушение климата, ведущее к ядерному голоду и подвергающее опасности два миллиарда человек», — приводит Le Figaro выдержку из этой статьи.