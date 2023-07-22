WION: разработка коммерческой ракеты-носителя для полярных спутников придаст огромный импульс индийскому бизнесу

Индийская промышленность вскоре планирует начать выпуск самой надёжной в стране ракеты-носителя для полярных спутников. По словам председателя Индийской космической ассоциации Джаянта Патила, это ознаменует огромный скачок в развитии для компаний частного сектора, участвующих в разработке и производстве новой ракеты, передаёт WION.

В индийском космическом секторе доминирует государственное космическое агентство Indian Space Research Organisation (ISRO). Правительство Индии провело реформы космического сектора в 2020 году, что позволило частным фирмам также создавать и запускать собственные ракеты и спутники.



Скоро в небо отправится первая в Индии частная ракета-носитель для полярных спутников PSLV (Polar Satellite Launch Vehicle). И чтобы мы смогли узнать об этом больше, корреспондент WION Сидхартх М.П. поговорил с Джаянтом Патилом, председателем Индийской космической ассоциации (ISPA). Джаянт Патил заявил, что запуск PSLV в 2024 году станет заметным шагом для частных игроков в космическом секторе. Давайте послушаем, что он сказал.



СИДХАРТХ М.П., корреспондент WION: Расскажите нам, пожалуйста, в чём заключается основная идея, касающаяся сборки ракет для ISRO и подготовки их к запуску частными компаниями?



ДЖАЯНТ Д. ПАТИЛ, председатель Индийской космической ассоциации: Видите ли, всё это время в ISRO использовалось оборудование, производимое в отрасли, чтобы осуществлять интеграцию, а также для запуска всех ракет в целом. А теперь эта роль постепенно переходит к представителям отрасли. И согласно решению правительства, вместе с открытием космической сферы, производство некоторых из этих ракет-носителей теперь перейдёт к частной отрасли — можно назвать это промышленными методами производства: там будет происходить полностью их выпуск, сборка, полная интеграция и подготовка к запуску. После чего стартовая площадка будет передана обратно компании NewsSpace India Limited (NSIL), с целью дальнейшего запуска.



СИДХАРТ М.П.: На первом этапе, сколько всего ракет мы ожидаем, сколько денег для этого было привлечено? И когда можно ожидать, что это всё будет реализовано?



ДЖАЯНТ Д. ПАТИЛ: В настоящее время речь идёт про пять ракет PSLV, которые в основном будут собираться по такому методу. Завершение их сборки стоит около 8,6 млрд рупий, которые для этого выделило правительство. И эти деньги, а точнее, заказы на эту сумму были размещены NSIL в консорциуме Hindustan Aeronautics Limited и Larsen & Toubro Limited (HAL-L&T). Первый запуск ожидается в первой половине 2024 года, то есть примерно через 10-12 месяцев. И после этого, конечно, они все будут проводиться с определённой частотой. Это также касается функции полезной нагрузки, доступной для целей запуска.



Дата выхода в эфир 20 июля 2023 года.