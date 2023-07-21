Times: выведать секреты — Украина расставляет «медовые ловушки» на российских солдат

Украинки знакомятся в интернете с российскими солдатами, чтобы выведать у них ценную информацию для украинских военных, передаёт The Times. Как отмечает издание, девушки загружают в приложения для знакомств сгенерированные искусственным интеллектом фотографии и надеются получить данные о местоположении, подразделениях, численности войск и количестве военной техники.

По два часа в день несколько украинок посвящают флирту с российскими солдатами, которых, по их словам, они «ненавидят», в надежде выведать секретную информацию, сообщает The Times.

Девушки, с которыми побеседовало издание, представляются выдуманными именами — Ангелина и Мария. Обе работают в украинской компании «Мольфар», занимающейся оценкой и анализом рисков, которая с февраля прошлого года перенаправила значительную часть своих усилий на поддержку военных действий Киева.

Ангелина и Мария загрузили в профили в приложениях для знакомств сгенерированные искусственным интеллектом фотографии в попытке поймать в «медовую ловушку» российских военнослужащих. В ходе общения украинки надеются получить полезную информацию, в том числе данные о местоположении и подразделении российских солдат.

«Мы ищем информацию о численности войск, о количестве военной техники, об успехе или провале атак, о проблемах с продовольствием и снаряжением», — рассказывают девушки, которые начинают переписки исключительно с теми, кто на фото одет в военную форму.

С некоторыми из военнослужащих они общаются уже около года. По словам девушек, ценную информацию, которую они получают, они передают для использования украинскими военными, при этом ни одна из них не испытывает сочувствия ни к одному из тех, с кем переписывается. Общаются они в основном с рядовыми, так как офицеры слишком умны и опытны, чтобы попасть в ловушку. Но даже рядовые, как признаются Ангелина и Мария, сами того не понимая, постоянно выдают полезную информацию о российской армии.

По их словам, они прекращают общение, если видят, что информацию выудить не удастся. Иногда солдаты сами перестают писать, когда у них возникают подозрения. А иногда общение прекращается резко — всё чаще с началом контрнаступления Украины, утверждают девушки. Ангелина уверяет британское издание, что иногда российские солдаты перестают отвечать после того, как она передаёт полученную от них информацию.

«Я надеюсь, что то, что мы делаем, приводит к тому, что с ними происходит что-то плохое, — добавляет украинка. — Например, Сергей, я думаю, погиб. Мы с ним часто общались, он был очень инициативным, находился в Запорожье и последнее, о чём он нам сообщил, — об атаках на его позиции со стороны украинских войск».

Впрочем, девушки уверены, что российские военные учатся на своих ошибках, и ограничения на использование мобильных телефонов ужесточаются. «Ангелине и Маше всё труднее найти подходящих мужчин», — сетует The Times.