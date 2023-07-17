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СТРАНА: отпущенный из Турции командир «Азова» вернулся в свою бригаду

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Командир «Азова»* подполковник Денис Прокопенко, недавно вернувшийся из Турции, появился в своей бригаде. Как пишет «СТРАНА.ua», сейчас Прокопенко проходит реабилитацию и после её окончания приступит к выполнению служебных обязанностей командира бригады в полном объёме.
СТРАНА: отпущенный из Турции командир «Азова» вернулся в свою бригаду
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Командир «Азова»* подполковник Денис Прокопенко, недавно вернувшийся из Турции, появился в своей бригаде. Как пишет «СТРАНА.ua», соответствующие фото появились в Telegram-каналах.
 
На снимках можно заметить, что Прокопенко уже в военной форме и при оружии.
 
Как отмечает издание, сейчас Прокопенко проходит реабилитацию и после её окончания приступит к выполнению служебных обязанностей командира бригады «Азов» в полном объёме.
 
8 июля Стамбул выдал Украине пять интернированных из России командиров Мариупольского гарнизона, сдавшихся в плен на «Азовстали». На пресс-конференции во Львове, куда прибыли Зеленский и военные, Прокопенко заявлял, что планирует вернуться на фронт.
 
В Кремле, комментируя возвращение украинцев, заявили, что Турция нарушила договорённости. Однако президент Турции Эрдоган отметил, что не считает возвращение командиров «Азова» на Украину нарушением своих договорённостей с Россией. По его словам, с ним никто не договаривался относительно того, чтобы командиры «Азова» оставались в Турции. Такие договорённости были достигнуты на двусторонней основе между Украиной и Россией, а Анкара в этом соглашении не участвовала и только предоставила убежище.
 
* Батальон «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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