СТРАНА: отпущенный из Турции командир «Азова» вернулся в свою бригаду

Командир «Азова»* подполковник Денис Прокопенко, недавно вернувшийся из Турции, появился в своей бригаде. Как пишет «СТРАНА.ua», сейчас Прокопенко проходит реабилитацию и после её окончания приступит к выполнению служебных обязанностей командира бригады в полном объёме.

Командир «Азова»* подполковник Денис Прокопенко, недавно вернувшийся из Турции, появился в своей бригаде. Как пишет «СТРАНА.ua», соответствующие фото появились в Telegram-каналах.

На снимках можно заметить, что Прокопенко уже в военной форме и при оружии.

Как отмечает издание, сейчас Прокопенко проходит реабилитацию и после её окончания приступит к выполнению служебных обязанностей командира бригады «Азов» в полном объёме.

8 июля Стамбул выдал Украине пять интернированных из России командиров Мариупольского гарнизона, сдавшихся в плен на «Азовстали». На пресс-конференции во Львове, куда прибыли Зеленский и военные, Прокопенко заявлял, что планирует вернуться на фронт. В Кремле, комментируя возвращение украинцев, заявили, что Турция нарушила договорённости. Однако президент Турции Эрдоган отметил, что не считает возвращение командиров «Азова» на Украину нарушением своих договорённостей с Россией. По его словам, с ним никто не договаривался относительно того, чтобы командиры «Азова» оставались в Турции. Такие договорённости были достигнуты на двусторонней основе между Украиной и Россией, а Анкара в этом соглашении не участвовала и только предоставила убежище.

* Батальон «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

