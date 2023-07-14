WP: для «сдерживания России» — Байден разрешил Пентагону отправить до трёх тысяч военных резервистов в Европу

Президент США Джо Байден уполномочил Пентагон отправить до 3 тыс. военных резервистов для несения службы в Европе, сообщает издание The Washington Post. По его информации, это станет частью усилий администрации США по расширению помощи Украине в сфере безопасности, а также по сдерживанию России.

Президент США Джо Байден разрешил Пентагону отправить до 3 тыс. военных резервистов для несения службы в Европе. Такой шаг свидетельствует о том, что продолжающиеся усилия по «сдерживанию России» будут продолжены и повлияют на американский военный контингент, развёрнутый по всему континенту на фоне украинского конфликта, пишет издание The Washington Post.

Пока не ясно, когда именно Пентагон направит дополнительных резервистов в рамках новых полномочий, о которых объявил Байден в своём заявлении.

Представители оборонного ведомства заявили, что эта мера не приведёт к увеличению общей численности американских войск в Европе, которая на текущий момент составляет около 80 тыс. человек, но потенциально изменит их состав, позволив командирам разместить дополнительных резервистов. Кроме того, The Washington Post отмечает, что подразделения, которые будут развёрнуты, ещё не определены.

По словам руководителя оперативного управления американского объединённого комитета начальников штабов генерал-лейтенанта Дугласа Симса, расширенные полномочия позволят лучше укрепить американское присутствие за рубежом.

По мнению газеты, таким образом Соединённые Штаты расширяют свою помощь Украине в области безопасности, которая составила более $41 млрд с конца февраля прошлого года, включая отправку кассетных боеприпасов и других видов вооружения. Как указывает The Washington Post, несмотря на уже оказанную Украине массированную поддержку, Белый дом сталкивается с необходимостью направить дополнительное оборудование, включая истребители и ракеты большей дальности, чтобы помочь ВСУ отвоевать территорию в продолжающемся контрнаступлении.

Симс также сообщил, что американские кассетные боеприпасы, которые Белый дом согласился предоставить Киеву после длительных внутренних дебатов, уже прибыли на Украину. Некоторые законодатели и наблюдатели осудили это решение, которое, по их словам, может поставить под угрозу гражданское население.