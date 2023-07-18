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NTD: в Хорватии грязь помогает людям лучше, чем солнцезащитный крем
На Королевском пляже в хорватском городе Нин появляется всё больше людей, измазанных грязью. Как передаёт NTD, и туристы, и местные жители старательно покрывают ею и тело, и даже лицо. Однако сейчас это не только лечебная процедура — грязь помогает людям спастись от жгучего солнца.
На Королевском пляже в хорватском городе Нин появляется всё больше людей, измазанных грязью. И туристы, и местные жители старательно покрывают ею и тело, и даже лицо. Сейчас это не только лечебная процедура.
 
Хорватию, как и многие другие страны Европы, накрыла вторая волна рекордной жары. Спастись от жгучего солнца на пляжах помогает лечебная грязь.
 
ТУРИСТ ИЗ СЛОВАКИИ: Это определённо лучше, чем солнцезащитный крем. Думаю, фактор защиты намного выше.
 
ТУРИСТКА ИЗ АВСТРИИ: Грязь идеальна для кожи. И это лучше солнцезащитного крема. В жару это то, что надо.
 
Хорватские туристы прибегают к такой защите от солнца годами. Говорят, что грязь позволяет обойтись без ожогов. Следовательно, нет и мучений. К тому же некоторые эксперты считают солнцезащитные кремы вредными для здоровья. В них много химических веществ. При этом такие средства защищают не от всех типов лучей.
 
В Хорватии лечебную грязь можно найти не только в Нине. Она есть и на многих других курортах, например в Солине, Пироваце, на полуострове Пелешац недалеко от Дубровника и на острове Корчула.
 
Дата выхода в эфир 17 июля 2023 года.
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источник
NTD США Северная Америка
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