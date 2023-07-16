Reuters: обезвоживание, а не болезнь сердца — у госпитализированного Нетаньяху не нашли серьёзных проблем со здоровьем

Биньямин Нетаньяху, который вчера попал в больницу из-за недомоганий, вскоре будет отправлен домой. По словам врачей, обследования не выявили в его организме серьёзных нарушений и подтвердили первоначальный диагноз о том, что израильский премьер пострадал от аномальной жары, сообщает Reuters.

Сегодня премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху планируют выписать из больницы. По словам врачей, обследования, включая кардиомониторинг, не выявили у него серьёзных нарушений со здоровьем, сообщает Reuters.

Накануне 73-летнего главу правительства доставили в медицинский центр Шиба, расположенный рядом с его частной резиденцией в Кесарии. Политик провёл ночь в больнице под наблюдением врачей, поясняет издание.

Врачи подтвердили свой первоначальный диагноз об обезвоживании и заявили, что Нетаньяху выпишут в течение нескольких часов. Сам премьер в своём видеообращении из больницы пребывал в хорошем настроении и заявил, что отдыхал на Тивериадском озере, не позаботившись о необходимой защите от аномальной жары.

В заявлении больницы также говорится, что дополнительный медицинский осмотр показал, что с сердцем Нетаньяху всё в порядке. Тем не менее кабинет министров Израиля перенёс своё еженедельное заседание, обычно проводимое в воскресенье, на понедельник, обращает внимание Reuters.